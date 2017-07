Europa es el destino vacacional de muchos españoles, que han elegido desplazarse en coche por el viejo continente. Conviene repasar los límites de velocidad establecidos en los paises m´a cercanos, ya que no son iguales a los de nuestras carreteras y autopistas. Además, hace no demasiado tiempo la probabilidad de recibir una multa en el extranjero era, cuando menos, remota. Actualmente esa situación ha cambiado, siempre que la infracción se haya cometido dentro de la Unión Europea.

Según los expertos de Pyramid Consulting, cualquier ciudadano español al que le sea impuesta una multa en el extranjero recibirá esa sanción en su domicilio. Las autoridades del país visitado podrán ponerse en contacto con la DGT, obteniendo los datos del Registro de Vehículos Español. En la sanción se especificarán las condiciones, plazos y cuantía de la multa uqe tendrá que pagar de acuerdo a la ley de la administración que impone la sanción.

Límites de velocidad en España

Cada país tiene sus propias particularidades en materia de seguridad vial. Así, algo que en España es un sanción leve, en otras naciones puede ser grave o muy grave. En todo caso, y exactamente igual que si la recibimos en España, siempre tendremos la posibilidad de recurrir la multa.

Algunos como Bélgica, Finlandia y Portugal, comparten con España el límite de 120 km/h para circular por autopistas o autovías. En otros, como Alemania, Austria, Eslovenia, Francia, Grecia o Luxemburgo, este límite se establece en 130 km/h. Aunque también los hay que tienen una velocidad máxima en este tipo de vías en 90 km/h, como por ejemplo Estonia.

- Alemania y Austria: en autopistas y autovías no se puede sobrepasar los 130 km/h. Por su parte, las vías no urbanas no toleran superar los 100 km/h. Lo mismo ocurre con Países Bajos y Dinamarca, aunque en vías no urbanas el límite se fija en 80 km/h.

También debe saber que en Alemania en ciertos tramos de autopista y según las condiciones climatológicas y del tráfico no hay límite de velocidad y le pueden pasar a más de 300 km/h sin ser ilegal.

- Italia, Croacia, Eslovaquia, Luxemburgo, Rumanía, República Checa, Eslovenia, Hungría y Grecia: en estos países se puede circular a 130 km/h en autopistas y autovías y a 90 km/h en vías no urbanas.

- Estonia: en vías no urbanas y autopistas o autovías no se pueden superar los 90 km/h, aunque sí se permite conducir a 110 km/h en doble calzada y en verano.

- Bélgica y Portugal: estos dos países comparten límites de velocidad en vías no urbanas (90 km/h) y en autopistas y autovías (120 km/h). En Irlanda existen los mismos límites, excepto en vías no urbanas (80 km/h).

- Chipre: la máxima permitida en autopistas es de 100 km/h, en carreteras secundarias es de 80 km/h y en zonas peatonales, el límite es de 30 km/h.

- Francia: la velocidad máxima en el país vecino es de 130 km/h en autopistas. En estas vías de 130 km/h se reduce a 110 km/h con lluvia o cuando la carretera está mojada. Las vías secundarias cuentan con un límite de velocidad de 90 km/h, que se reduce a 50 km/h cuando el firme está mojado, llueve o hay escasa visibilidad.

- Reino Unido: la velocidad máxima permitida en autovías es de 112 km/h (en las señales, 70 mph), aunque en vías con dos carriles baja hasta los 96 km/h (60 mph). En ciudad, la conversión de 30 mph son aproximadamente 48 km/h.

- Noruega: el límite de velocidad en autovía es de 100 km/h y 80 km/h en carreteras interurbanas.

- Suecia: en este caso, se puede circular hasta los 110 km/h en autopistas y autovías y a 70 km/h en vías interurbanas.