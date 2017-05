La verdad sobre los neumÃ¡ticos desgastados

Cuando se piensa en los neumáticos y la seguridad que nos aportan se suele hacer pensando en asfaltos mojados y muchas veces se olvida que la mayoría de Europa conduce sobre pavimentos secos. En Londres, las carreteras están secas durante el 71 % de los días del año -solo llueve 106,5 días al año- y, con la mitad del número de días lluviosos, el sur de Francia tiene carreteras secas el 85 % del tiempo. Por lo tanto, en Europa la frenada sobre asfalto seco es la más habitual. Michelin ha creado un interesante informe donde explica la verdad del neumático gastado.

El neumático gastado

La buena noticia para los automovilistas es que mientras los neumáticos no presenten daños, en realidad la seguridad en seco mejora a medida que sus neumáticos se desgastan. Como se puede ver en los circuitos de carreras de todo el mundo, en condiciones secas, el “slick” es el neumático elegido. Y, del mismo modo, para el conductor normal, los niveles de agarre en condiciones secas aumentan a medida que la profundidad de la banda de rodadura del neumático se reduce. Un neumático desgastado parará un vehículo más rápidamente en seco que el mismo neumático cuando está nuevo. Aunque la diferencia entre las distancias de frenada no es grande, los tests en las pistas de pruebas en Ladoux muestran una mejora definitiva, con una menor distancia de frenado en seco para los neumáticos desgastados.

La frenada en mojado se alarga con el neumático gastado pero no así en seco

Otra mejora sorprendente en las prestaciones de un neumático desgastado sobre uno nuevo es el consumo de carburante. A medida que la profundidad de la banda de rodadura del neumático se reduce, el ahorro de carburante del vehículo mejora y, con uno de cada cinco depósitos de carburante consumido simplemente para superar la resistencia a la rodadura de los neumáticos, es un beneficio muy apreciable. La resistencia a la rodadura de un neumático en el límite legal de desgaste del dibujo es del 80 % de ese neumático cuando está nuevo. Por lo tanto, mantener un neumático en el vehículo hasta el límite legal de desgaste de la banda de rodadura aumenta el tiempo para aprovechar su momento más eficiente de combustible y reduce la factura de carburante del automovilista.

Menos ruido

Desde que entró en vigor el etiquetado de neumáticos, ha aumentado la concienciación sobre los niveles de ruido de los neumáticos, especialmente en entornos urbanos. Otro de los beneficios de los neumáticos desgastados es que el nivel de ruido se reduce a medida que se incrementa su desgaste.

Michelin cree que los consumidores deben considerar cuidadosamente si deben cambiar los neumáticos antes de alcanzar el límite legal de desgate de la banda de rodadura, ya que sustituirán neumáticos con un rendimiento en sus niveles máximos de frenado seco y una eficiencia energética.

Cambiar antes de tiempo

No hay que sustituir los neumáticos antes de tiempo

Los neumáticos nuevos no tienen las mismas prestaciones y, a medida que un neumático se desgasta y la profundidad del dibujo se reduce, sus prestaciones cambian y las diferencias pueden acentuarse.

Esto se debe a que las prestaciones del neumático se ven afectadas por muchas características individuales: el diseño de la carcasa, los materiales utilizados, los compuestos, el dibujo de la banda de rodadura, la forma de los canales y de las laminillas, etc. La moderna tecnología del neumático permite proporcionar un alto nivel de prestaciones y adherencia desde que es nuevo, y durante toda su duración hasta el límite legal de desgaste.

Con esto en mente, el temprano cambio de neumáticos (es decir, antes de su límite legal de 1,6 mm) no garantiza una mayor seguridad, y ningún estudio actual ha establecido un vínculo directo entre el nivel de accidentes y la profundidad de la banda de rodadura. La indicación de que los neumáticos necesitan cambiarse tempranamente (antes de que se alcance el límite legal o el indicador de desgaste del dibujo) es similar a la imposición de una forma de obsolescencia programada. Un consumidor no tiraría sus zapatos solo porque necesitan una limpieza o la pasta de dientes a medio usar, así que ¿por qué hacerlo con los neumáticos si se convence de que es seguro usarlos? La sustitución prematura reduce la vida útil del producto y aumenta la frecuencia con la que se reemplazan los neumáticos. No solo los consumidores tendrían que hacer compras innecesarias, sino que esto también tendría un impacto negativo en el medio ambiente.

Cambiar los neumáticos antes de tiempo generaría 128 millones de neumáticos más al año

Cambiar los neumáticos demasiado pronto daría lugar al uso de 128 millones de neumáticos más al año en Europa; es decir, nueve millones de toneladas de emisiones de CO2 adicionales al año. Además del impacto medioambiental, sustituir los neumáticos antes de su límite legal también representa un aumento significativo e injustificado de los costes para los consumidores. Ernst & Young lo estiman en 6.000 millones de euros extra solo en Europa.