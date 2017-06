Las turbo rotondas ganan presencia en EspaÃ±a

Las rotondas parecen una buena solución para las intersecciones, pero no pocos conductores las encuentran «confusas». este es el argumento planteado por el concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño Vicente Ruiz Cazorla con la intención de que se implanten en la ciudad las denominadas 'turbo rotondas'.

Salvo en las nuevas «turbo rotondas» no existen carriles establecidos en función de la salida que se vaya a tomar: la glorieta es una vía de sentido único, generalmente con varios carriles, que tiene las salidas situadas en su carril derecho, como si se tratara de una autovía. Como resulta lógico, no sería correcto salir desde el carril izquierdo de una autovía cortando la trayectoria del que circula por el carril derecho. Pues en las glorietas el comportamiento es exactamente igual.

El edil del PSOE ha incidido en más datos: un 75 por ciento de los conductores no sabe circular correctamente en una rotonda; un 68 por ciento toma el carril inadecuado; un 77 por ciento no sabe distinguir entre cambio de sentido y de circulación; y un 20 por ciento no utiliza para nada el intermitente al entrar en una rotonda.

Además, ha recalcado que un 45 por ciento de los conductores, según datos de la DGT, usan el carril interior para salir de la rotonda y un 15 por ciento, incluso, hace las rotondas rectas, sin respetar ningún carril.

Frente a esta situación, Ruiz Cazorla ha apuntado a las 'turbo rotondas' como una solución. Fueron desarrolladas en el año 1998 en Holanda, "dando más fluidez y seguridad" a las glorietas. "La filosofía -ha resumido- es que hay que saber dónde se quiere ir al entrar en la rotonda". [Así funciona la turbo rotonda de Santander]

Una vez que se conoce el destino "solo se trata de ponerse en el carril adecuado y seguirlo, porque no se puede cambiar, hay línea continua". De este modo, se usaría el carril exterior para salir por la primera y segunda salidas de la rotonda, y el interior para las salidas números tres y cuatro.

De este modo, ya que no hay que cambiar de carril, "se neutraliza el riesgo de golpe lateral y, además, el radio de curvatura -ya que la isleta central no es redonda- obliga a reducir la velocidad", lo que igualmente, incrementa la seguridad en la circulación. En 2009, estas 'turbo rotondas' llegaron a España "y ya existen en Asturias o Santander