Hummer fue otra víctima más de la crisis de General Motors. Descendiente directa del Humvee, vehículo de uso todo terreno exclusivamente militar y fabricado por AM, la marca de todoterrenos desapareció en 2014, aunque recientemente un exdirectivo de GM ha anunciado su pretensión de recuperarla bajo el paraguas de su empresa, VLF Automotive.

General Corporation -la anterior división de motores para el gobierno y las Fuerzas Armadas estadounidenses- decidió empezar a vender vehículos para los civiles a finales de los años 1980.

Fue en 1995 cuando AM General empezó a comercializar la versión M998 del HMMWV bajo la marca Hummer y en 1998 AM General vendió el nombre de la marca a GM haciéndose responsable de su venta y distribución aunque continuara siendo, AM General, el fabricante de los vehículos. En los siguientes años, GM diseñó dos modelos más pequeños y aptos para uso personal, el H2 y el H3, y renombró al modelo original con el nombre de H1. AM General continuó construyendo el H1, y fue convencida por GM para confeccionar también el H2.

El modelo posterior, el H3 se construye en Shreveport (Luisiana) y desde finales de 2006 Hummer produjo vehículos H3 en su fábrica de Sudáfrica, para exportar a Australia, Europa, Oriente Medio y Japón. Llegando a haber desde esa fecha hasta 300 concesionarios de Hummer en 34 países diferentes, de los cuales 174 estaban situados en Estados Unidos.

También desde junio de 2004 los H2 fueron producidos (unos pocos cientos al año) en Rusia, por Avtotor para hacer frente a la demanda local; mientras la producción del primer modelo H1 fue detenida por GM en el 2006; otros modelos se siguieron fabricando de esta marca que siguió siendo estadounidense, aunque la carrocería y el chásis venían de Venezuela y el ensamblaje fuera chino…, llegando al 2010, cuando tras un intento de adquisición por parte de la empresa Sichuan Tengzhong Heavy Industrial Machines (China), que no se pudo concretar, GM informaría del cierre ordenado de las operaciones de Hummer y de la línea de montaje de su marca en la planta de Luisiana.