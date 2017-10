Récord de accidentes de tráfico en un vídeo de 15 segundos

Que Rusia es un territorio hostil para conducir lo sabe cualquiera con acceso a internet. Prueba de ello es que allí es habitual que los conductores, obligados por los seguros, lleven instaladas cámaras de grabación.

En ocasiones, estas cámaras captan auténticos paroxismos de violencia al volante, aunque ninguno tan exagerado como el de este vídeo, grabado en 2012 y recuperado por la cuenta de Twitter «OnlyInRussia».

En un lapso de apenas 15 segundos, la cámara de un conductor capta dos siniestros, una huída y un adelantamiento indebido. Un auténtico caos que dura lo que un suspiro.

So much going on in 15 seconds. pic.twitter.com/BFu13vgm11