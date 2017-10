¿Quién se hace cargo de la reparación de un coche de sustitución en caso de accidente? La Asociación nacional de vendedores de vehículos a motor, reparación y recambios (Ganvam) ofrece todas las respuestas

Si alguna vez te has quedado sin coche y te han ofrecido uno en el taller, se lo habrás agradecido, pero quizá no te has parado a preguntar qué pasa si tienes un accidente con un coche de sustitución. ¿Quién paga? Como recuerda la Asociación nacional de vendedores de vehículos a motor, reparación y recambios (Ganvam), si tienes un accidente con un coche de sustitución y no está asegurado a todo riesgo, deberás ser tú quien pague los gastos de reparación.

Bien es cierto que los vehículos de cortesía casi siempre tienen seguro a todo riesgo, en cuyo caso, su conductor ocasional estaría completamente cubierto en caso de accidente y de los costes de reparación, también. No obstante, la cosa cambia si el coche tiene una póliza a terceros, en cuyo caso, de producirse un accidente con el coche de sustitución, su conductor deberá correr con todos los gastos de su bolsillo.

Pero también es muy importante que el concesionario o el taller informen correctamente al usuario sobre la cobertura de la póliza y acreditar con la firma del cliente que éste ha recibido la información sobre las coberturas y las exclusiones de dicho seguro, tal y como indica Ganvam.

Asimismo, ¿puede el taller quedarse con el coche del cliente hasta que le pague el coste del vehículo de cortesía? En este caso, la ley tiene un vacío. Los talleres tienen derecho a retener en prenda el vehículo que han reparado en caso de impago, por lo que si el conductor abona lo que debe por su avería podrá llevarse su coche aunque todavía no se haya hecho cargo del de sustitución. Por lo tanto, la reclamación de la deuda por el siniestro total tendrán que hacerla en un procedimiento judicial separado.

Por último, ¿y si llega una multa al taller después de que un usuario haya utilizado el vehículo y cometido alguna infracción? Aunque sea un coche prestado, un coche de sustitución o de cortesía no queda al margen de la ley por lo que el conductor está obligado a hacer un uso responsable del coche y a cumplir con todas las normas de tráfico. En caso de ser multado será el propio usuario el responsable y tendrá que hacer frente al pago de la sanción.