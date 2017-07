AsÃ­ quedan los Ãºltimos modelos tras pasar por las pruebas de colisiÃ³n de Euro NCAP

El pequeño modelo japonés logra cuatro estrellas con el "paquete seguridad" extra. La puntuiación par este modelo es del 88% en seguridad para pasajeros adultos, 75% para ocupantes infantiles, 69% en protección hacia peatones, y 44% en asistentes de seguridad.

El Suzuki Swift originar existió a principios de los años 90, aunque el modelo es la tercera generación desde 2005, cuando los «minis a la japonesa» desembarcaron con éxito en España.

Este Swift no es el mismo que el lanzado el año pasado en Japón, ya que los responsables de la marca decidieron que el modelo asiático podría no calar entre los consumidores europeos. Por lo tanto el diseño es exclusivo para nuestro continente. Destaca por sus formas redondeadas, con un volante en f0rma de D (plano en su parte inferior), con unos plásticos duros en sus acabados interiores, pero con aspecto de calidad. En todo caso, durante los aproximadamente 200 km de nuestra prueba no hemos notado desajustes ni ruidos de ningún tipo. El coche está bien «rematado».

Para nuestro país Suzuki ha decidido comercializar los acabados medio y alto, denominados GLE y GLX respectivamente, por lo que los equipamientos son bastante completos. Incluyen una pantalla LCD de 4,2 pulgadas situada en el panel de la instrumentación y en la que se muestran informaciones sobre el estado del vehículo, el reparto de par y fuerza G a la que se está sometiendo al vehículo durante la conducción. Otra pantalla táctil de 7 pulgadas permite la conexión de un teléfono móvil vía bluetooth y mediante un puerto USB compatible con MP3/WMA/ACC. También dispone de una ranura para tarjetas SD. Permite el uso de aplicaciones del Smartphone a través de Apple CarPlay, Android Auto o MirrorLink.

En cuanto a los motores, el Swift llega a españa con dos mecánicas de gasolina de 1.2 litros y 90CV y otra turbo de 1.0 litros y 111 CV respectivamente, con la posibilidad de adoptar el sistema «semi híbrido» que mediante un motor eléctrico apoya al térmico en momentos en los que se requiere de mayor potencia. Este sistema permite que el modelo lleve la «pegatina eco», y por lo tanto pueda circular por el centro de las ciudades en los días de restricción por contaminación. La caja de cambios es manual de 5 velocidades, o automática CVT. Durante nuestro contacto pudimos probar ambos motores y ambos tipos de cambio. En principio son mecánicas que permiten un uso «alegre» del coche, tanto en ciudad como en autopista y carretera. Sorprende el sonido del motor, especialmente en el caso del 1.0 Turbo, en el que se tiene las sensación de ir conduciendo un coche incluso con más nervio del que realmente tiene, por lo que la diversión está garantizada al volante. En cuanto a los consumos, aunque la distancia de la prueba no fue lo suficientemente larga como para calcular una media «real» , en ningún caso llegamos a superar los 5,5 litros a los 100 km, lo que sin duda está muy bien. La media homologada va de 4,3 a 4,6 l/100 km.

En cuanto a los precios del vehículo, que estará en los concesionarios ya desde la primera semana del mes de mayo, arrancan en 15.250 euros, que tras aplicar la promoción y descuento por financiación, se queda en unos 12.250 euros. El tope de gama se sitúa en 18.250 euros (15.950 tras aplicar los descuentos). El nuevo Swift se puede elegir entre siete colores de carrocería, con cuatro combinaciones bitono