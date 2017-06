Podrías tener una multa y no saberlo: cómo descubrirlo

¿Has pasado más rápido de lo permitido por un tramo con radares? ¿Te has saltado un semáforo en rojo por un despiste? Saber si tu infracción se ha transformado en una multa es más complicado si formas parte del 15% de los españoles que, cuando cambian de domicilio, no lo comunican a la Dirección General de Tráfico (y que, por tanto, no reciben la notificación en la dirección correcta).

Afortunadamente, las nuevas tecnologías se convierten en aliadas de los conductores. Como explican en el blog del RACC, gracias al TEU (Tablón Edictal Único), una especie de tablón digital, es posible saber si tenemos notificación (aunque no sea de tráfico) de la Administración.

Otra opción aún más cómoda para estar siempre al día en lo que a multas se refiere es darse de alta en el servicio de Dirección Electrónica Vial (DEV), que permite recibir de forma gratuita un aviso en tu e-mail o un SMS en tu móvil ante cualquier notificación de tráfico. Eso sí, para utilizar este servicio es necesario tener un certificado digital o disponer de un lector de tarjetas conectado al ordenador que permita usar el DNI electrónico. Con estas herramientas ya no tienes excusa para conocer, de forma rápida y sencilla, si tienes o no alguna multa pendiente.