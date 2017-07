El Phantom II de Malcom Campbell se une a la exhibición de Rolls-Royce

Rolls - Royce ha revelado la localización de la exposición de ‘Los ocho grandes Phantom’, la exposición que reunirá a míticos modelos de la marca de lujo británica. Será en el flagship de la casa de subastas internacional Bonhams, en New Bond Street, el corazón del mundo del lujo. Rolls - Royce ha anunciado además el tercer Phantom que se unirá a la muestra, el Phantom II Continental de Sir Malcolm Campbell.

En el apogeo de su búsqueda de un nuevo récord de velocidad en la década de 1930, Sir Malcolm Campbell comenzó una relación con Rolls-Royce que lo llevaría a la gloria y le ayudaría a celebrarlo.

Al fnal de 1932, Campbell había ganado prestigiosos Grand Prix, rompiendo el récord de velocidad no una sino seis veces, y fue nombrado caballero por el rey Jorge V. No tenía nada más que demostrar. Él era el hombre más rápido de la tierra, sin embargo, quería romper la barrera de las 300 millas por hora, el equivalente automovilístico de cuatro millas por minuto. Él estaba convencido que la única ingeniería que podría llegar a conseguir esta potencia era un motor de 36.5L Rolls-Royce R aero, que generaba una increíble potencia de 2,300 caballos.

El Phantom de Sir Malcolm Campbell

El 22 de febrero de 1993, la primera carrera que Blue Bird, el coche de Campbell, realizó con el motor Rolls-Royce estableció un nuevo récord mundial de velocidad de 272 millas por hora (438 km/h) en Daytona Beach, Florida. Un mes después, Campbell lo celebró con el encargo de un nuevo Phantom II Continental.

La corta distancia entre ejes del Continental se había introducido en 1930 como una versión deportiva del Phantom II, que debutó un año antes. El Continental, con su equilibrio mejorado y el resorte, era capaz de 95 mph - modesto para los estándares de Campbell, pero realmente veloz para un coche que pesa casi dos toneladas y media. La revista Motor comentó que el Phantom II Continental era "Poderoso, dócil, deliciosamente fácil de controlar y un purasangre, se comporta de una manera que es difícil de transmitir sin parecer exagerado".

Aunque el coche fue fabricado de manera estándar si que hubo algunas modifcaciones a medida ordenadas por Campbell. Éstos incluyeron una equipo inalámbrico, un extintor, un foco, un tubo de escape específico de nueve-pulgadas más de largo que la norma (probablemente para crear un rugido más cercano al de su Blue Bird), un cuerno de klaxon, una sirena... Claramente, este rey de la velocidad quería que la gente supiera que estaba llegando. Incluso en la calle, la afición de Campbell por la velocidad era bien conocida.

¿Y el color? Azul pálido, por supuesto, con el ajuste de cuero azul oscuro y un tejado negro. El brillo nacarado de la carrocería fue aparentemente logrado por Rolls-Royce el uso de escalas en la pintura.

Campbell debe haber estado satisfecho, porque escribió un folleto promocional para el Phantom II titulado "El mejor Rolls-Royce producido".

Bonhams

Bonhams y la marca Rolls-Royce se han entrelazado, con algunos de los modelos más históricamente signifcativos y lujosos en las ventas de la casa de subastas internacional a lo largo de los años. De hecho, Bonhams tiene el récord de la subasta mundial para la marca con la venta de 'The Corgi' 1912 Silver Ghost a £ 4,705,000 en 2012.

El Silver Ghost estuvo en producción hasta 1925 cuando fue sustituido por otro modelo legendario, el New Phantom. En diciembre de 2016, Bonhams vendió uno de los más famosos Rolls-Royce Phantoms jamás construido: el Phantom I Rolls-Royce de 1926, apodado 'The Phantom of Love', que se vendió por 561.500 £ en

The Bond Street Sale. Comisionado por Clarence Warren Gasque para su esposa Maude, una heredera de Woolworth. Gasque exigió que el estilo fuera francés y que el coche sobrepasa el lujo de cualquier Rolls-Royce anterior vendido. Ciertamente lo obtuvo, el techo pintado del automóvil, elegante madera satinada pulida, un armario de bebidas, un reloj de oro molido y el propio escudo de armas pegado a las puertas, todo ello combinado para crear un vehículo más parecido a la sala del trono de Versailles que a un automóvil. Es, sin duda, uno de los mejores ejemplos de arte y artesanía aplicada a un automóvil, y encapsula la elegancia y el estilo que ha llegado a encarnar Rolls-Royce.