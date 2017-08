El Peugeot 3008, premio Red Dot Product Design 2017

La gala de los premios Red Dot Product Design, los denominados Oscars del diseño, han deparado una sorpresa para Peugeot. Al ya anteriormente conocido galardón entregado al patinete eléctrico e-Kick, se ha sumado el premio otorgado al nuevo SUV Peugeot 3008 por su diseño exterior e interior. Un nuevo reconocimiento al icónico modelo de la marca del león que se suma a otros tan importantes como el Premio Coche del Año en Europa 2017.

Peugeot ha sido uno de los grandes ganadores de los prestigiosos premios Red Dot Product Design 2017 celebrados el pasado mes de julio en Essen (Alemania). En total, dos de sus productos han sido galardonados de entre 5.500 proyectos presentados por 54 países, tras los votos de 39 expertos en la materia que conforman el jurado de un certamen que está considerado como los Oscars del diseño desde 1955.

Los dos productos galardonados han sido el nuevo SUV Peugeot 3008 y el patinete eléctrico e-Kick, que se pueden combinar, ya que el primero posee en su maletero un dispositivo que permite cargar el segundo mientras se está conduciendo en muy pocos minutos, lo que le hace una fenomenal opción para complementar el equipamiento del 3008.

Del Peugeot 3008 el jurado ha destacado su estilo exterior e interior. El Peugeot iCockpit de última generación ha reinventado el puesto de conducción. El volante compacto de pequeño tamaño, el reposacabezas personalizable y la pantalla táctil intuitiva acompañada de un sistema de teclas de piano que hacen el acceso a las diferentes opciones más directo amplían la experiencia de conducir. Más de 150.000 clientes han adquirido su Peugeot 3008 desde su lanzamiento en Europa. El 83% ha elegido las terminaciones más lujosas Allure, GT Line y GT.

Por su parte, el patinete eléctrico e-Kick ha sido galardonado por su ergonomía, modularidad y diseño práctico, ya que permite recorrer los últimos kilómetros de un trayecto en la ciudad, una vez aparcado el vehículo. Se despliega en unos segundos gracias a su “manillar modular”, que facilita su uso multimodal. El e-Kick se comercializa desde noviembre de 2016 en Europa. Está disponible para el precio de 899€ IVA incluido en los puntos de venta Peugeot, algunos puntos de venta Micro y en las tiendas online de Peugeot y Micro.

Con estos dos nuevos galardones, Peugeot recibe por 4ª vez un Red Dot Product Design Award. El Peugeot 3008 sucede al Traveller (2016), al Peugeot 308 SW (2014) y al Peugeot RCZ (2010). Con este premio, el nuevo 3008 acumula ya 27 galardones, entre los que se encuentran el prestigioso Car of the Year in Europe 2017. Para el e-Kick, este galardón supone una recompensa a la apuesta de la marca por las energías renovables, el respeto al medioambiente y por las opciones de movilidad de último kilómetro.