Organiza bien tu equipaje

Ahora que muchos estamos a punto de salir hacia nuestras deseadas y merecidas vacaciones de verano se nos planteará cómo rellenar el maletero con las innumerables maletas y bolsas que queremos llevar. Y debemos hacerlo con conocimiento. Para ello, le vamos a ofrecer seis pautas para que coloque bien el equipaje en su coche.

En primer lugar y tras lo dicho anteriormente conviene no llevar más de lo necesario. El famoso “y si …” no debería condicionarnos el equipaje. Cuántas veces hemos vuelto de las vacaciones con cosas que no hemos llegado a sacar de las maletas.

Luego, conviene recordar que prácticamente todo debería ir dentro del maletero. Ante un frenazo brusco o accidente, un objeto suelto en el coche puede llegar a incrementar hasta 50 veces su peso dependiendo de la velocidad. Por eso, es recomendable meter todo dentro del maletero y tan solo llevar en el interior lo imprescindible y a ser posible de poco peso y volumen.

Seis consejos para organizar bien el equipaje

1- Cuanto más peso llevemos en el coche, más consumo de combustible y mayores posibilidades de perder el control del vehículo si la carga no se ha colocado adecuadamente.

2 - Los bultos que más pesen deben situarse en la parte inferior del maletero. El centro de gravedad del vehículo debe estar lo más bajo posible para una mayor estabilidad.

El equipaje no se puede dejar de cualquier forma dentro del maletero

3- Hay que distribuir el peso uniformemente en el maletero.

4- El equipaje debe estar bien sujeto. Se recomienda colocar una red y anclar aquellos objetos que puedan salir disparados en caso de frenazo brusco.

5- Abrochar los cinturones traseros aunque no vayan pasajeros, ya que ayudarán a retener el equipaje y evitarán que entre en el habitáculo en caso de choque.

6- Utilizar una baca, cofre o maletero de techo para aquellos objetos que no entren en el maletero o si necesitas espacio extra. Actualmente su instalación es muy sencilla y pueden ser fáciles de guardar gracias a su flexibilidad. Otra opción es utilizar un remolque.

Por último y a modo de recordatorio, hay que tener en cuenta que el coche no frena igual con peso que sin él y si vamos a viajar muy cargados habrá que prever con algo más de antelación posibles frenazos.