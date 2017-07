AsÃ­ son los nuevos autobuses diseÃ±ados para recorrer Africa

Durante muchos años hemos podido ver viejos y destartalados autobuses que milagrosamente recorren las carreteras y caminos de Africa cargados de pasajeros y bultos de las más diversas procedencias. Sin duda estos autocares dan buena cuenta de la fiabilida de sus mecánicas, aunque no tanto de su comodidad.

La economía de Kenia creciendo, al igual que la inversión extranjera y el PIB. Por ello, la apuesta del grupo alemán Mercedes-Benz es prometedora. Así, la marca ha anunciado dos nuevos y exclusivos autobuses para el país africano.

Los dos nuevos modelos tienen los mismos orígenes y destinos, pero están pensados para usos distintos. El Mercedes Benz 917 es compacto, por lo que es idóneo como transporte dentro de la ciudad, incluyendo su uso para transporte escolar, con capacidad para 37 pasajeros. Por otro lado, el modelo 1730 ofrece todo el espacio necesario para viajes largos acogiendo a 60 personas.

Ambos automóviles comparten mucho y suponen una gran innovación. Y es que en este país africano, la mayoría de los autobuses utilizan los chasis de los camiones. Esto hace que los vehículos no sean muy confortables por su dureza, así que se tenía que cambiar amortiguadores de ajuste muy duro por otros especialmente diseñados para el transporte de pasajeros.

Ésa es la clave de los dos nuevos modelos de autobús: están construidos sobre un chasis específico, no de camión, que ya ha demostrado su eficacia en otros países. La base OF 917 procede de las plantas que Daimler tiene en Chennai (India) y São Bernardo do Campo (Brasil), y una vez que llegan a Kenia, varios fabricantes de carrocerías se hacen cargo del montaje siguiendo las normas de calidad certificadas por el Grupo Daimler.

El resultado es un producto local sobre ruedas, de alta calidad y, además, los únicos del país que tienen ABS en el kit de frenos, y sistemas de dirección de precisión.

Innovación exclusiva para una región, la del África Oriental, Central y Occidental, que abarca otros 40 mercados, entre ellos Nigeria, Tanzania, Camerún y Ghana. Son 770 millones de habitantes y ofrece «un alto potencial de crecimiento a largo plazo», asegura Mercedes con este lanzamiento doble.