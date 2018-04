«Me niego a tirar mi coche diésel» Carta de un lector del XL Semanal sobre la criminalización de este combustible

José Vicente Rodríguez Conejo

Actualizado: 05/04/2018 02:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pues miren, no. Ya pueden decirlo por activa o por pasiva, pero no voy a tirar mi coche diésel porque tenga más de diez años para cambiar al último modelo eléctrico, híbrido, de hidrógeno, de fusión nuclear o a pedales que nos quieran vender.

Subirán la ITV, el carburante, el seguro, el impuesto municipal, o nos obligarán a llevar una calavera en el parabrisas, pero, si me aguanta otros veinte años, no lo pienso abandonar. Y si me prohíben circular en ciudad, por autovía o carretera de altas prestaciones, ya me las ingeniaré: existen otras vías y, si no, por los caminos y las calzadas romanas.

¿Quién estaba al mando de todo esto cuando hasta hace cuatro días aquí nadie decía ni pío sobre las maldades del diésel? Ah, seguro que no aparece; claro, todo es cosa del mercado.

No me miren como si fuese un mal ciudadano que no cuida el medioambiente: reciclo cuanto puedo, utilizo la bici más que cualquier ciudadano medio, pero me niego a ser pagadero de errores pasados y seguir las directrices de quienes ahora nos aconsejan tirar el coche diésel a la basura, que seguro que son los mismos que ayer lo alababan.

*Carta al director enviada por José Vicente Rodríguez Conejo, Monforte de Lemos (Lugo), a la revista XL Semanal.