Markus Heyn (Bosch): «La conducción autónoma busca mejorar la seguridad, no prohibirnos conducir»

Markus Heyn es miembro de la junta directiva de Bosch, responsable de los proyectos de conducción autónoma de la multinacional alemana y uno de los mayores expertos mundiales en la materia.

Aprovechamos la reciente presentación de resultados de la compañía para hablar con él y que nos avanzase los últimos proyectos de Bosch en la materia y hablar de las dudas prácticas, técnicas y filosóficas que suscitan este tipo de vehículos.

-¿En qué proyectos concretos está trabajando Bosch en materia de conducción autónoma?

-No puedo nombrar muchos de nuestros proyectos y socios porque son confidenciales. No obstante, reciéntemente hemos anunciado un acuerdo con Daimler y el resultado de esa cooperación será el desarrollo de sistemas para la conducción autónoma para los niveles 4 y 5. Daimler aportará vehículos y gran número de investigadores, que trabajarán conjuntamente con los nuestros, más de 1000. Bosch aportará su experiencia con sensores y sus amplios conocimientos en la materia, percepción de esos sensores, videocamaras…

Lo que intentaremos será no solo desarrollar esa conducción totalmente autónoma, sino realizar avances cada año, empezando desde este 2017, cuando empezarán a rodar nuestros primeros vehículos con funciones autónomas, que ya han sido probados en Alemania y pronto lo serán en EEUU. La conducción autónoma tiene varias etapas. Una de esas etapas será conducción autónoma en áreas restringidas, como por ejemplo un parking. Veremos las primeras aplicaciones en parkings el año que viene. Otras aplicaciones son conducción en autopista. Estamos también trabajando en ello, en todos los niveles, nivel 3, nivel 4 y nivel 5 para avanzar en este camino durante los dos próximos años.

-¿Cuándo cree que los vehículos autónomos serán mayoritarios en las carreteras?

Es difícil dar una estimación. Cada tecnología tiene que ganarse la confianza de la gente. Esa confianza tiene que ser construida mediante la prueba. Tengo que sentarme en el coche y éste tiene que demostrarme que conduce bien, y sentirme seguro mientras veo cómo lo hace. Si el vehículo se comporta de una forma segura, eso incrementará mi confianza en los vehículos autónomos. Creo que la penetración de estos vehículos se incrementará notablemente cuando la gente se haya montado en ellos. En la conducción hay muchas situaciones en las que agradecería un sistema de asistencia autónomo que me permite relajarme mientras este sistema en el que confío haga el trabajo que yo no quiera hacer. Lo que es importante es que en los dos próximos años se desarrollen sistemas muy confiables. En eso estamos trabajando, con Daimler y con otros fabricantes.

-¿Qué problemas deben solucionar los vehículos autónomos antes de convertirse en una realidad?

-Los mayores retos están en el campo de la percepción. El vehículo debe ser capaz de percibir correctamente todo lo que está a su alrededor, e identificar a otros vehículos, bicicletas o personas, y también saber predecir lo que van a hacer para poder anticiparse. Eso se hará mediante sensores, radares, videocámaras. También debe adaptarse la legislación. Estoy positivamente sorprendido por la buena disposición de los gobiernos a ello. Especialmente en europa los gobiernos ya están trabajando en ello, y previsiblemente la legislación estará lista cuando los vehículos autónomos lo estén.

-¿Cómo se pueden mantener esos vehículos a salvo de los piratas informáticos?

-La seguridad es primordial para nosotros, y estamos invirtiendo mucho en ello. La principal vías de penetración de los piratas informáticos al vehículo es el sistema de infoentretenimiento, porque debe actualizarse a menudo para seguir siendo interesante para el usuario. La vía para protegerse de ello es simple: separar este sistema de otros que controlan las funciones clave del vehículo. Bosch ya ofrece sistemas de protección en este sentido, que impiden que, por ejemplo, puedas controlar el motor a través del sistema de infoentretenimiento. Además, ofrecemos un módulo que encripta la información del vehículo. Son sistemas de protección que se complementan, como el foso y las murallas en un castillo. Hay varias capas de protección que aseguran un elevado nivel de protección. la seguridad es muy importante en el mundo conectado, y es una de nuestras áreas de negocio que más está creciendo.

-El CEO de Tesla, Elon Musk, asegura que dado que los seres humanos son responsables de la mayoría de los accidentes, debería estar prohibído conducir en el futuro. ¿Qué opina?

-Para nosotros la seguridad es una prioridad. Cuanto más avancemos en la conducción autónoma, más contribuiremos a la seguridad de las personas. Lo que estamos viendo es que un incremento de la automatización aumenta la seguridad de la gente, pero debe ser la gente la que decida cuando quiere hacer uso de ella. Como conductor, agradezco que el vehículo me corrija. No se trata de si se me debe o no prohibir conducir, sino de que cualquier asistente que me ayude será bueno.

-¿Qué sucederá en una situación en la que el coche autónomo deba decidir entre salvar al peatón o al conductor?

-Ya se está debatiendo sobre ello, y debe ser una discusión en la que participe toda la sociedad, no solo los ingenieros. Dicho esto, hay que decir que esta discusión puede llevarnos a conclusiones fáciles. Imagínese conduciendo su vehículo. En el momento en que algo sucede, el vehículo puede decidir cómo maniobrar, y puede elegir una maniobra que evite que suceda cualquier peligro. Puede elegir apartarse de la ruta sin herir a nadie y sin correr riesgos. O puede frenar sin poner a nadie en peligro.