Llevar el coche sucio puede provocar accidentes Mantener el coche limpio no solo es cuestión de higiene, sino de conservación y hasta de seguridad: con los cristales sucios (también por dentro) la visibilidad pierde muchos enteros

¿Sabías que un coche limpio y cuidado puede afectar a nuestra salud y, sobre todo, a nuestra seguridad vial? Porque en el mantenimiento del automóvil son claves las revisiones de tu vehículo (incluido el motor), no conducir de manera agresiva, arrancar el coche de manera brusca, abusar del embrague o incluso conducir con el coche en reserva.

Pero hay una especialmente importante que muchos no tenemos tan en cuenta como las indicaciones anteriores: no lavar el coche con frecuencia. Nunca debes dejar que tu coche esté tan sucio como para escribir mensajes sobre la carrocería. Ese polvo, y otros factores exteriores, deterioran la pintura y acaban dejándola pálida y descolorida. Mantener el coche limpio no solo es cuestión de higiene, sino de conservación y hasta de seguridad: con los cristales sucios (también por dentro) la visibilidad pierde muchos enteros.

Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento integral del automóvil, firme a su compromiso con el cliente, señala seis motivos por los que los usuarios deben mantener siempre su vehículo limpio:

-Un coche sucio es menos visible. Se ha demostrado que los coches en colores oscuros son menos visibles para el resto de conductores. Por este motivo, es importante que el vehículo mantenga el color. El brillo que ofrece un coche limpio contribuye a su visibilidad.

-Un cristal sucio impide que el conductor vea bien y, además, contribuyen a los reflejos y a los destellos. Por este motivo, es importante limpiar los cristales tanto por fuera como por dentro.

-Los faros ayudan a ver mejor en condiciones de baja visibilidad y a ser vistos por el resto de usuarios. La acumulación de suciedad en los faros interfiere en la luz que emiten.

-Un coche que no está limpio por dentro contribuye a la aparición de alergias y a su agravamiento. Es importante eliminar los ácaros que se pueden quedar impregnados en los asientos o alfombrillas y cambiar con frecuencia el filtro del aire.

-La acumulación de polvo y suciedad acelerará el proceso de envejecimiento de los elementos del vehículo y, por lo tanto, del propio coche.

-Al limpiar el vehículo, también hay que hacer limpieza de todo aquello que pueda estorbar dentro del automóvil: alfombrillas rotas (sustituir por unas nuevas), objetos innecesarios que están sueltos y que pueden salir disparados en caso de frenazo, multiplicando su peso considerablemente en función de la velocidad, entre otras.

LA INNOVACIÓN EN EL AUTOLAVADO

Norauto pone en marcha Norauto Wash, su primer centro de autolavado. Se trata del nuevo modelo de negocio de la compañía que acaba de implantar en Valencia. De hecho, Norauto Wash es más que un túnel de lavado, con 50 metros de largo se ofrece una experiencia en limpieza y cuidado profesional único en España con la última tecnología en lavado de automóviles.

De esta forma, todos los programas que se ofrecen en Norauto Wash incluyen un lavado de ruedas específico limpia-llantas y un aspirado ilimitado. El usuario puede limpiar el interior del vehículo con máquinas profesionales de máxima potencia disponibles sin límite de uso y totalmente gratuitas con todos los programas. También ofrece sopladores de aire para que no haya ninguna gota rebelde en la carrocería y un limpia-alfombrillas. Tecnología y productos de alta calidad para mejorar el servicio al cliente, ahorrar tiempo de lavado y mantener el coche en condiciones óptimas para su circulación.