Linda Jackson, directora general de Citroën, recibe el premio “Marisa Bellisario”

La Comisión examinadora de la 29 edición del Premio Marisa Bellisario “Donne ad Alta Quota” (“Mujeres de Alto Nivel”) ha concedido la prestigiosa “Mela d’Oro” (Manzana de Oro) a Linda Jackson, directora general de la marca Citroën, “en recompensa por una carrera ejemplar y una sólida experiencia directiva. Su trayectoria profesional y los importantes resultados que ha obtenido son un ejemplo y un modelo de competencia, de determinación y de voluntad que deben ser reconocidos y recordados por las nuevas generaciones”.

Durante la ceremonia de entrega, que tuvo lugar el pasado 16 de junio en Roma, Italia, en presencia del presidente del Senado italiano, Pietro Grasso, la directora general de Citroën declaró al recibir el premio de manos de Bianca Carreto, periodista del Corriere della Sera: “Gracias a la Fundación Marisa Bellisario por el premio que me ha otorgado. Esta Manzana de Oro demuestra la importancia que las mujeres están asumiendo en papeles de responsabilidad que eran, hace todavía poco tiempo, característicos del mundo masculino, en particular en el del automóvil. Retomo la voluntad de Marisa Bellisario que animaba a las mujeres a confiar en sus capacidades y a no tener miedo de sus altas aspiraciones”.