Estos son los cinco Honda Type-R más guerreros de la historia de la marca

Honda NSX-R

El número uno de esta lista no podía ser otro que el legendario NSX. El modelo original lanzado en 1990 y desarrollado con ayuda del mismísimo Ayrton Senna podía alcanzar los 100 km/h en 6,2 segundos, y llegar a una velocidad máxima de 259 km/h. Y eso que el motor no era más que un V-6 de 3 litros con una potencia de 270 caballos. El NSX estaba tan bien hecho que no necesitaba un motor muy potente para revolucionar el mundo de los superdeportivos. Aún así, la llegada de la versión NSX Type-R en 1992, marcó un antes y un después. Fue el primer modelo en utilizar la ya mítica denominación Type-R, y aunque en su día sólo se vendió en edición limitada en el mercado japonés, hoy es objeto de admiración y deseo por parte de coleccionistas de todo el mundo.