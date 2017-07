Diez consejos para un viaje en coche perfecto este verano

Aunque muchos ya han empezado sus vacaciones y con ellas su gran viaje del año, otros muchos están por iniciarlo. Será un viaje con atascos y retenciones de de todo tipo. En concreto, este verano están previstos 89 millones de desplazamientos, un 4,6% más que el año pasado. ¡Una pesadez! Pero con unos pequeños consejos llegaremos algo más relajados y a nuestro destino.

Por eso la startup viguesa HelpFlash ha elaborado un decálogo con el fin de prevenir posibles contratiempos y evitar atascos innecesarios, que colmen la paciencia de cualquier viajero:

1. Revisa el vehículo en un taller especializado: Además de asegurarse de que el aire acondicionado está a pleno rendimiento, también un profesional debería examinar todos los elementos del motor, así como los niveles de aceite, refrigerante, pastillas de freno o los sistemas de dirección y suspensión. Tampoco hay que olvidarse de los neumáticos. Conviene revisar su presión cuando el maletero esté lleno mediante los nanómetros ubicados en las gasolineras, ya que el peso influye en la seguridad de las ruedas. Un automóvil en buen estado es indispensable para garantizar la seguridad de sus ocupantes, sobre todo en España donde la edad media de los turismos continúa envejeciendo y alcanza ya los 13,4 años.

2. Ten hora de salida, pero no de llegada. Evitar las horas punta es el objetivo común de todos los que emprenden un viaje. Sin embargo, no hay una varita mágica que vislumbre la mejor hora de salida. Eso sí, no convendría terminar la jornada laboral y emprender el viaje sin descansar. Especialmente si se suma un posible madrugón ese mismo día.

Tan importante como la hora de salida es no establecer una hora de llegada. Hacer paradas cada dos horas para estirar las piernas, desentumecer el cuerpo y despejar la cabeza son imprescindibles para relajarse ante un viaje largo. Fijar el horario al destino determinará la conducción y la velocidad a la que se circula, además de generar estrés y ansiedad en el conductor y en el resto de pasajeros del vehículo.

3. Revisa el reglamento de seguridad. Para evitar que la ITV caduque en mitad del viaje, que las sanciones al volante impidan disfrutar de un día más de playa o se desate el caos al no saber cómo actuar ante una emergencia, debe revisarse la normativa de seguridad vial antes de emprender la marcha. Hay que llevar en vigor la documentación del vehículo, y tener el chaleco reflectante en el interior del mismo para salir del coche con él puesto desde el primer momento.

Así tampoco se puede llenar el maletero. Debemos ver a través del espejo retrovisor

Ver y ser visto es importante. Los puntos muertos, la agilidad del movimiento y la escasa iluminación son factores que juegan en contra una vez que comienza a esconderse el sol y hay que descender del vehículo o estacionarlo ante una emergencia.

4. Consulta rutas alternativas. No todos los caminos llevan a Roma, pero sí existen alternativas para llegar a nuestro destino. Quizá implique algún kilómetro más o límites de velocidad más estrictos, pero serán más rápidas que estar parado por retenciones durante horas en la autovía. En caso de buscar otras opciones, hay que tener en cuenta que, aunque exista menos tráfico, seguramente haya más camiones, dado que tienen prohibido circular por autopistas y autovías en plena operación salida.

5. Usa el carril de la derecha. Para evitar sanciones y mejorar la fluidez del tráfico, hay que circular por la derecha y emplear el resto de carriles para adelantar o cuando la densidad del tráfico haga necesario repartirse.

6. No sobrecargues el vehículo. Tras meses planificando las vacaciones, nadie quiere que una maleta mal colocada arruine su viaje. En caso de frenadas brusca éstos podrían moverse desequilibrando el coche o salir despedidos hacia delante con el peligro de que nos golpeen. Así la carga se debe distribuir de manera uniforme, colocando los objetos de más peso al fondo del maletero y, en último lugar, situar aquellas cosas que se puedan necesitar en una parada.

7. Extrema la precaución. Mantener la distancia de seguridad con el coche que nos precede e ir atento a lo que ocurre dos o tres coches por delante es imprescindible para anticipar imprevistos y permitir que se incorporen nuevos vehículos a la vía. La mejor forma de conseguirlo es circulando por el carril de la derecha. Se obtiene una mejor visión de lo que sucede delante nuestro. Tampoco son convenientes los cambios constantes de carril. Nos harán consumir más.

8. Ahorra combustible. El control de crucero es un buen método para evitar multas inesperadas, además de garantizar el ahorro de combustible. No provocar acelerones o frenazos bruscos, no abusar de marchas cortas y realizar cambios de marcha rápidos ayuda a que el vehículo no pierda mucha velocidad en el proceso y, por lo tanto, a que consuma menos combustible. Asimismo, la aerodinámica del coche empeora con las ventanas abiertas o equipaje en la baca, por lo que conviene usar el aire acondicionado en todo momento.

La mejor temperatura para viajar oscila entre los 21º y los 23º

9. Cuida la alimentación y cero alcohol y drogas. Las comidas copiosas y pesadas, así como la medicación, pueden producir somnolencia y disminuir nuestra capacidad de atención al volante. El conductor debe ir cómodo y permanecer alerta ante lo que ocurra en la carretera por lo que hay que usar un calzado, ropa fresca y contar con bebidas frías que favorezcan la hidratación, sobre todo en las horas de más calor. Nada de consumir alcohol o drogas antes de ponerse al volante.

10. Carga las baterías. No sólo la del vehículo, también la de tus móviles y el resto de dispositivos tecnológicos que puedan ser aliados para salir de una emergencia, obtener información sobre el estado de las carreteras, rutas alternativas para evitar atascos o entretener a los más pequeños durante un largo viaje.