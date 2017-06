Descapotables para disfrutar de la carretera a cielo abierto

Básicamente hay dos tipos de descapotables. Aquellos que llegan con una capota rígida de metal articulable y de accionamiento completamente eléctrico –en algún caso y para aligerar peso de aluminio–, y aquellos más tradicionales que mantienen una capota de tela. Pero hay al menos otros dos tipos menos comunes que también pueden presumir de ser "cabrios". Unos son los que pierden una parte del techo desmontándolo pero manteniendo la estructura como el Porsche 911 Targa. Y aquellos que también mantienen la estructura pero lo único que se abre es una parte del techo mediante una capota de tela que queda enrollada en la parte trasera. Las razones para elegir una u otra son múltiples y tienen que ver más con el peso del propio coche –los cabrios son siempre más pesados– que con otras apreciaciones estilísticas.

Aunque podríamos pensar que en nuestro país se venderían muchos cabrios o descapotables por las horas de sol y luz, las cifras de ventas reales nos desmienten sin remedio. Ni siquiera en los análisis realizados mes a mes por las asociaciones de fabricantes figura este segmento de forma diferenciada, y sus cifras de matriculaciones se incluyen en las de sus "hermanos" cerrados. Pero tiene su lógica. En primer lugar los descapotables son en general mucho más caros que sus versiones cerradas y hasta hace pocos años eran básicamente versiones de dos plazas, por lo que quedaban eliminadas todas aquellas parejas con hijos. El descapotable tenía que ser el segundo coche, nunca el principal de la casa.

La otra razón de peso es el sol o el calor. Puede convertirse en un gran problema permanecer bajo el "implacable Lorenzo" sin movernos, detenidos en un semáforo o en medio de un atasco. Viajar, incluso en pleno verano, no es incómodo siempre que el coche tenga aire acondicionado y no nos encontremos con una retención. Aunque en ese caso lo más inteligente –y no tiene por qué suponer ningún problema– es poner la capota y esperar mejores circunstancias. Además, las capotas de tela de casi cualquier cabrio aíslan perfectamente a los pasajeros y están fabricadas con varias capas de distintos materiales protectores. Incluso fabricantes como BMW, Mercedes, Porsche o Audi, por citar algunos ejemplos, ofrecen capotas más sofisticadas, con hasta 5 capas superpuestas de materiales aislantes y absorbentes de ruidos y los mecanismo de apertura y cierre de la capota suelen ser automáticos o, como mucho, con alguna pequeña intervención manual.

Hasta hace unos años los descapotables pecaban, además, de ser poco seguros en caso de vuelco, pero ya desde hace tiempo la mayoría de ellos cuentan con unas barras antivuelco invisibles –en algunos coches de diseño retro, éstos arcos de seguridad sí son visibles– que se despliegan en cuanto el coche siente una pérdida fuerte de adherencia, por lo que la seguridad no queda comprometida. Además, prácticamente todos llegan con los mismos sistemas de ayuda y asistencia al conductor que las versiones cerradas. Y respecto a los amigos de lo ajeno, tampoco debería haber mucho problema salvo que el "caco" se empeñe en pasar un buen rato trabajándose las múltiples capas de diferentes tejidos.

Dos puertas

Conducir un cabrio no requiere de un trabajo o esfuerzo especial. Todos ellos, cualesquiera que sean, se conducen exactamente igual que su versión cerrada. Ninguno de los cabrios o descapotables a la venta tanto en nuestro país como en el resto del mundo tienen nada especial Eso sí, conviene tener en cuenta que si vamos a realizar un viaje largo, el sol y el viento, pueden llegar a convertirse en una molestia y no en un placer si viajamos a velocidades elevadas. Y, desde luego, para los pasajeros de las plazas traseras siempre será un suplicio en cuanto pisemos con alegría el acelerador.

Y digo "si vamos rápido" porque la gran mayoría de ellos permiten llevar una velocidad hasta más o menos los 120 kilómetros por hora sin que el aire moleste mucho. Pero una vez sobrepasamos esa velocidad hay pocos descapotables que de verdad sean cómodos e impidan que el aire nos entre de forma molesta.

Porque conducir un cabrio solo nos debería deparar placer. El placer de conducir sintiendo el viento, de mirar hacia arriba y descubrir paisajes, o edificios si circulamos por la ciudad, que de otra manera no descubriríamos nunca.

Por último hay que tener en cuenta dos factores importantes. Las versiones cabrio suelen ser más pesadas y los consumo más elevados por la peor aerodinámica que genera llevar medio coche al descubierto.

En cuanto a su configuración, la mayoría ofrecen sólo dos puertas por la necesidad de aumentar la rigidez torsional que crea el perder el techo y cuantos menos huecos (una puerta lo es), mejor.

Si nuestro temor son las inclemencias del tiempo, las velocidades a las que se pueden abrir o cerrar son cada vez menores, aunque depende de si el techo es rígido o de tela. E incluso en muchos casos esta tarea se puede realizar circulando hasta los 50 km/h. Y para rizar el rizo, fabricantes como Mercedes o Audi han ideado sistemas de calefacción a la altura del cuello con salidas de aire caliente en los reposacabezas.

La gama de precios es muy amplia, tal y como se puede comprobar en la selección de descapotables de cuatro puertas que analizamos en este número.