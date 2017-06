ContiVisionZero: eliminar los accidentes de tráfico en el mundo

1.160 fallecidos y 5.067 heridos el año pasado en España son cifras que Continental está dispuesto a reducir a través de su iniciativa ContiVisionZero: Zero Muertes, Zero Lesiones y Zero Accidentes.

El fabricante de componentes del automóvil y neumáticos Continental no quiere seguir impasible ante la sangría que el año pasado se dejó en el mundo más de 1,25 millones de muertos y más de 50 millones de heridos por accidentes de carretera.

Por ello y como actor principal en varios de los campos que rodean al sector del automóvil propone una iniciativa que vaya paulatinamente eliminando los accidentes. Como ha comentado Jon Ander García -Director General de Continental en España- si el año pasado hubo 17 días en nuestro país sin accidentes porque no vamos a poder alcanzar los 365 días del año sin ellos.

ContiVisionZero

El neumático, el conductor, el vehículo y la carretera son los cuatro elementos sobre los que se centra el proyecto ContiVisionZero. Los sistemas de seguridad actúan como ángeles de la guarda electrónicos, detectando posibles obstáculos y la fatiga del conductor, manteniendo el vehículo en el carril y frenando de manera automática en caso de emergencia. Estos sistemas ayudarán a eliminar el error humano, presente en el 90% de los accidentes.

Los neumáticos también son claves para mantener la máxima seguridad al volante, ya que es el único punto de contacto con la carretera. La contribución de Continental en este apartado se centra en ofrecer neumáticos premium con las mejores prestaciones y en sensibilizar a los conductores sobre la importancia de circular con neumáticos con la presión y profundidad del dibujo de la banda de rodadura correcta.

Sé un Conductor Solidario

Además, Continental también quiere mejorar la seguridad vial a través de un estudio para conocer la opinión de los conductores españoles acerca de la red viaria, su señalización y su mantenimiento; con un trabajo de campo centrado en familias y en jóvenes conductores para reducir el error humano en los accidentes; y colaborando con diversas asociaciones y empresas relacionadas con la seguridad vial. Para ello cuenta con el apoyo del expiloto de Fórmula 1, Emilio de Villota, embajador de VisionZero de Continental en España y con el que actualmente Continental trabaja en una campaña de concienciación bajo el lema “Sé un Conductor Solidario”.

Como decía el propio Emilio de Villota, “todos los imputs que recibimos sobre el automóvil son negativos y no puede ser seguir siendo así, cuando lo más importante durante la conducción es la actitud. Por eso hay que ser solidarios, positivos y no hay que hablar de muerte sino de vida”.