Conducir de forma temeraria, con la ITV caducada o arrojar objetos, entre las multas más frecuentes y caras

-Circular con la matrícula sucia o desgastada en el caso de que se impida su correcta identificación, no utilizar el chaleco reflectante de alta visibilidad tanto en el caso del conductor como de los pasajeros que bajen del coche, no llevar rueda de repuesto, temporal o kit repara pinchazos, conducir con el carné caducado, saltarse un semáforo en ámbar o si circulas sin conectar los sistemas de alumbrado correspondiente son 200 euros de multa.

-Por conducir con la ITV caducada o desfavorable también implica 200 euros y con la ITV negativa: 500.

-En el caso de que no lleves dos triángulos de preseñalización de peligro portátiles homologados, serían 200 euros. Aunque también te pueden multar por no colocar adecuadamente los dispositivos de preseñalización de peligro o por no adoptar las medidas necesarias para advertir a los demás usuarios la existencia de un obstáculo o peligro. En ambos casos la multa es de 80 euros.

-Por dar ráfagas al vehículo que circula delante, o lo que es lo mismo, «el empleo alternativo, en forma de destellos de la luz de largo alcance o de carretera y de la luz de corto alcance o de cruce, con finalidades distintas a las previstas» está castigado con una multa de 80 euros.