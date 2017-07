Comprueba si sabes circular con el coche por una rotonda

Descubra en el siguiente test si conoce las reglas de tráfico para circular en una rotonda. Después de visionar la animación de ABC para ilustrar cada ejemplo, seleccione el botón de «Correcto» si la maniobra es adecuada, o el de «Incorrecto» si es errónea. Una vez respondida la pregunta, aparecerá una explicación sobre cada una de esas actuaciones en la glorieta. En el gif animado podrá ver esa actuación tantas veces como necesite para responder la pregunta.

Al final del test, podrá leer los consejos de la Dirección General de Tráfico (DGT) para circular correctamente por una rotonda.

Consejos para circular en una rotonda

A continuación, los consejos de la DGT para circular correctamente por una glorieta:

-¿Por qué carril debo circular? Elija el que considere que se ajusta mejor a la dirección que va a seguir. Si, por ejemplo, usted va a tomar la última salida, o bien el carril exterior está muy congestionado porque la mayoría de los vehículos van a tomar la siguiente salida, podría elegir los carriles interiores. De esa forma, además, permitirá la incorporación a la glorieta de otros vehículos que están esperando.

Aquí queda implícito que la circulación en general se realiza por la derecha de la vía salvo que las condiciones aconsejen otra cosa. Y ese aconsejar otra cosa es lo que se aborda directamente en el planteamiento de DGT.

-¿Puedo salir directamente desde un carril interior? No, salvo que la circulación dentro de la glorieta estuviera convenientemente señalizada y encauzada mediante marcas viales: en ese caso, la salida podría efectuarse desde el carril interior y el de la derecha. Aunque, recuerde, si el carril exterior no estuviera ocupado, la norma le obliga a utilizarlo.

-¿Y si el carril exterior está ocupado? Al margen de la excepción señalada, no olvide que el principio general de seguridad que ofrece este tipo de infraestructura es que la salida se efectúe desde el carril exterior. Si no ha podido situarse a tiempo en el carril de la derecha, no se detenga en medio de la glorieta esperando a que le dejen pasar para salir. Y tampoco fuerce la salida cortando la trayectoria a los que están en el carril exterior. Recuerde: no tiene prioridad. Dé una vuelta más y procure situarse con suficiente antelación en el carril exterior.