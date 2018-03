vídeo Así es cómo se cambia la rueda de un coche Los pinchazos provocan un gran número de solicitures de asistencia en carretera porque un alto porcentaje de los conductores no sabe cómo se cambia una rueda

ABC.es

@abc_motor MADRID Actualizado: 30/03/2018 01:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los fabricantes aseguran que ya prácticamente no existen pinchazos. Son muchos los coches que incluso prescinden de la rueda de repuesto y la sustituyen por un «kit antipinchazos», pero lo cierto es que a la hora de salir a la carretera siempre estamos expuestos a sufir un «reventón». Aún así, un alto procentaje de los españoles no sabe cómo se cambia una rueda. Se calcula que el 92% de los conductores no realiza por sí mismo operaciones técnicas como cambiar las pastillas de freno, el filtro del habitáculo o cambiar neumáticos.

Para cambiar una rueda se necesita lo siguiente: chaleco reflectante, triángulos, rueda de repuesto, gato, llave y tornillo antirrobo, según el vídeo explicativo realizado por los expertos del RACE.

En realidad para realizar el cambio es necesario seguir estos diez pasos:

1-Detén el vehículo en un lugar seguro.

2-Utiliza el chaleco y coloca los triángulos a 50 metros del vehículo (unos 100 pasos). Deben ser visibles a 100 metros. Saca todo lo que vas a necesitar.

3-Afloja las tuercas y utiliza el tornillo antirrobo, en caso de que sea necesario. Si tiene tapacubos o embellecedor, puedes necesitar un útil y habrá que retirarlo previamente.

4-Coloca el gato en el sitio apropiado. El manual del fabricante indica el lugar más apropiado para colocar el gato.

5-Levanta el vehículo hasta que la rueda pinchada no toque el suelo.

6-Quita todos los tornillos y saca la rueda.

7-Coloca la rueda de repuesto.

8-Pon los tornillos y apriétalos con la mano.

9-Baja el vehículo con el gato hasta que la rueda de repuesto toque suelo.

10-Aprieta los tornillos en su totalidad con la llave.

Una vez se ha colocado la rueda correctamente, hay que comprobar la presión del neumático de repuesto. Desde Norauto recomiendan hacerlo con frecuencia para tener la rueda de repuesto preparada ante este tipo de imprevistos.

Hay que tener en cuenta que si se trata de una rueda de emergencia (galleta), hay que usarla sólo hasta que se cambie la rueda por una nueva o se repare la anterior. En este caso, la velocidad máxima no puede sobrepasar los 80 km/h.

Por último, se recomienda llevar la rueda pinchada al taller para valorar su reparación o sustitución (en caso de que sea necesario) y dejar el coche perfectamente preparado para seguir circulando en carretera con seguridad.