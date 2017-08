Audi Tradition en los Schloss Dyck Classic Days

El verano alemán suele ser aprovechado por los amantes de los clásicos para mostrar sus joyas y el próximo Festival de Clásicos será el Schloss Dyck Classic Days que tiene lugar del 4 al 6 de agosto. Allí, Audi Tradition mostrará una representación de la historia del automovilismo de la marca de los cuatro aros. Audis históricos de competición de un total de tres épocas que podrán admirar los aproximadamente 40.000 visitantes esperados.

Además, en el circuito se podrán ver el primer coche de carreras de AUDI AG, el Audi Type C, el legendario Auto Union Type C con 16 cilindros, el Audi Sport quattro Rallye y uno de los iconos de la marca, el Audi Sport quattro S1, con el que Walter Röhrl ganó la carrera del Pikes Peak en Estados Unidos en 1987 y que dio lugar a los S y RS actuales.

El Goodwood Alemán

Aunque la tradición recuerda siempre en primer lugar a los ingleses de Goodwood, los alemanes no se quedan cortos y al festival de coches clásicos Schloss Dyck Classic Days se le conoce como el “Goodwood Alemán”. El evento, que se celebra cerca de Neuss, es una colorida mezcla de festival, concurso de elegancia y carreras de coches, con más de 400 coches históricos. Muchos de los 40.000 visitantes que se espera acudirán a la cita estarán vestidos de acuerdo con los tiempos.

La división de la marca de los cuatro aros, Audi Tradition, también acude fiel todos los años y en esta ocasión se presenta en el “Classic Corner” y exhibe, entre otros, un Wanderer W 25 K Roadster de 1936 que aún no ha sido restaurado, rodeado de fardos de paja. También en el “Audi camp” se podrá ver el único ejemplar de un Wanderer W de 1929. En 1949, este Wanderer anterior a la guerra se convirtió en un vehículo de asistencia que se utilizó en las montañas bávaras hasta la década de los ‘60. También se exhibirá una tercera especialidad de Wanderer: la réplica de un roadster especial aerodinámico, con el que Auto Union ganó la clasificación por equipos de lo que fue entonces el rally más duro del mundo –Liège-Rome-Liège, un recorrido de más de 4.000 kilómetros– que tuvo lugar en 1939.

Aunque los coches realmente importantes en el “Classic Corner” son el Audi Type C “Alpine Victor” y el Auto Union Type C Grand Prix de carreras. De 1912 a 1914, la entonces joven marca Audi ganó la carrera alpina austríaca tres veces seguidas y el Audi Type C sentó los cimientos para la historia del automovilismo de la actual AUDI AG. August Horch, el fundador de la compañía, tomó el volante, recorriendo todos los pases alpinos de lo que entonces era el Imperio Austro-Húngaro. Audi Tradition posee dos Type C de entonces. Uno de ellos, construido en 1919, con la pintura amarilla de su viaje alpino, rodará en la pista de tres kilómetros en Schloss Dyck. También será particularmente emocionante el momento en el que el cinco veces ganador de Le Mans Frank Biela ponga en marcha el motor de 16 cilindros del Auto Union Type C. En 1936, este vehículo, con una potencia de 520 CV, ganó el Campeonato de Europa de Grand Prix, precursor del actual Campeonato Mundial de Fórmula 1, con Bernd Rosemeyer al volante.

El Audi Sport quattro S1 y Walter Röhrl

Walter Röhrl y Audi

También y como parte de la leyenda activa, Audi Tradition presentará dos automóviles más recientes como parte de una exposición de coches de rallys en el stand de Autostadt. Así, se podrán admirar el Audi Sport quattro S1 con el que Walter Röhrl marcó un tiempo récord en 1987 en la famosa subida al Pikes Peak en los EE.UU. Si bien este coche estará en exposición, el segundo Audi de rallys también deleitará a los aficionados en la pista. El Audi Sport quattro Rallye de 1984, estará conducido por el campeón mundial Walter Röhrl, que pilotó este coche hace más de 30 años tomando parte en el Campeonato del Mundo de Rallys.