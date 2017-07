Adrien Brody se une al 60 cumpleaÃ±os del Fiat 500

Ha llegado en plena forma hasta nuestros días, convertido en uno de los vehículos urbanos de más éxito gracias a su estilo retro y a sus cualidades para el tráfico urbano. El viaje del Fiat 500 ha tardado 60 años en fraguarse. El viaje del infatigable "pequeño gran vehículo" ha pasado por el escritorio de Dante Giacosa, por la entrada de la fábrica Mirafiori, por las largas avenidas de Turín y por el MoMA de Nueva York, después de atravesar toda Europa. Se han vendido cuatro millones de unidades del original y dos millones del modelo actual.

El Fiat 500 fue el vehículo encargado de motorizar a Italia tras la postguerra y que acabó convertido en todo un icono. Fue lanzado al mercado bajo el nombre de Nuova 500, diferenciándose de su predecesor el Fiat 500 Topolino.

Fue diseñado por Dante Giacosa y tras varias versiones cesó su producción en 1.975, con casi 4 millones de unidades vendidas. La primera versión tan solo tenía dos asientos pero contaba con una capacidad de 70 kilogramos de equipaje, algo muy valorado en la época. Disponía de una potencia máxima de 13 CV que le permitía llegar hasta los 85 km/hora y una caja de cambios de 4 velocidades.

En 1957 saldrían al mercado las versiones 500 Normal y 500 Económico, que ya ofrecían la posibilidad de acomodar a cuatro personas y una potencia superior de 15 CV, incfementando su velocidad máxima hasta los 90km/hora. Un año más tarde Fiat lanzaba la versión 500 Sport, tenía el techo rígido e incorporaba una raya roja. Además se presentaba con un motor más potente, de 21,5 CV.

Fiat 500 Sport de 1957

En 1.960 llegaba la versión familiar del Fiat 500, el modelo Giardiniera. Con un motor de 17,5CV que le permitía llegar hasta los 95 km/h. Ese mismo año se presentaba el 500D, con el mismo motor del Sport y unos más modernos intermitentes laterales y techo de lona. En 1.965 aparece el modelo F del Fiat 5, siendo la primera en que la bisagra pasa a la parte delantera. El motor pasa a ser de 18 CV, permitiendo llegar a la velocidad de 95 km/h. La recta final del modelo se inició en 1.972 con el Fiat 500 R que estuvo en producción hasta 1.975. Un coche más austero que la anterior generación, y que daría el relevo a su sucesor, el Fiat 126.

Fiat 500 de 1.972, al final de su vida comercial hasta la llegada del actual modelo

50 años después del primer Fiat 500, fue relanzado un nuevo modelo como una moderna reinterpretación del diseño original de 1.957. El pequeño Fiat 500 actual se vende en más de 100 países en todo el mundo, es líder de mercado en ocho y se sitúa entre los tres primeros en otros seis; además, el 80 % se vende fuera de Italia.

Julio además ha sido un mes de celebraciones, con la entrega del Fiat 500 número dos millones y con dos ediciones especiales dedicadas a su cumpleaños. En primer lugar, el Fiat 500-60esimo, presentado en Ginebra, y luego el Fiat 500 Anniversario, que combinan hábilmente el estilo de los años 60 con la tecnología moderna para gustar a los Millennials.

El secreto de la longevidad del 500 ha residido siempre en su capacidad de ir más allá de su propia dimensión y convertirse en algo más, sin dejar de ser fiel a sí mismo. Más que un simple coche, es un objeto con un auténtico culto que ha cautivado, emocionado e influido en los más diversos contextos en todo el mundo. El 4 de julio, el 500 se unió a la colección permanente del MoMA y también protagonizó el primer cortometraje de Fiat. Es un vehículo que no es solo un coche: es arte y espectáculo. ‘See you in the future', el vídeo homenaje protagonizado por Adrien Brody.

El emblemático Fiat también ha inspirado la moda. La lujosa marca de ropa deportiva Hydrogen está celebrando los sesenta años del 500 con una sudadera de edición limitada, de la que se han realizado 1957 para rendir homenaje al año de nacimiento del vehículo. La sudadera "500byHydrogen" es una prenda ‘forever young', perfecta para muchas ocasiones y que define la personalidad del usuario a simple vista.