Accidentes de coche en el extranjero: Â¿quÃ© hay que hacer?

Con media España de vacaciones o pensando en las vacaciones, las carreteras se llenan de vehículos, nacionales o extranjeros, e incluso cabe la posibilidad de realizar un viaje fuera de nuestras fronteras. No hay que descartar la posibilidad de un accidente, por lo que conviene tener en cuenta qué tipo de trámites hay que realizar y cómo deberemos de actuar si tenemos el percance en el extranjero o con un coche extranjero.

En primer lugar hay que comprobar si el vehículo contrario esta asegurado. Tenemos que realizar la comprobación solicitando la documentación del seguro al vehículo contrario, y dependiendo del país donde esté matriculado el vehículo contrario solicitar la denominada «Carta Verde». Este sistema está diseñado para ayudar al tráfico internacional de vehículos y para garantizar la atención a las víctimas de accidentes que se produzcan entre vehículos de distintas nacionalidades. No es más que la credencial de seguro y certifica la existencia de un seguro de Responsabilidad Civil que garantiza, al menos, las coberturas obligatorias del país en el que estás.

No hace falta tener la Carta Verde para viajar dentro de la Unión Europea, ya que las pólizas de seguro de automóvil emitidas en los países de la Unión Europea, y las emitidas en Suiza, Liechtenstein, Andorra, Noruega, Croacia, Islandia garantizan las coberturas mínimas de seguro requeridas por ley en otro estado miembro. Si se viaja a alguno de los países que no están en la anterior lista, sí que es necesario llevarla siempre ya que es la credencial de seguro y certifica la existencia de un seguro de Responsabilidad Civil que garantiza, como mínimo las coberturas obligatorias del país por el que se circula.

Para obtener información o atender las reclamaciones de indemnización, tanto por accidentes ocurridos en España con vehículos extranjeros o por accidentes ocurridos en el extranjero debemos acudir a Ofesauto. Esta entidad es una Asociación en la que participan todas las aseguradoras autorizadas para trabajar en España en el ramo del Seguro del Automóvil y el Consorcio de Compensación de Seguros.

Si el accidente se produce en el territorio nacional con un vehículo extranjero, si la responsabilidad es suya proceda a la mayor brevedad posible a facilitar el parte a su compañía de seguros, según explica Eugenio de Dobrynine, abogado del Comisariado Europeo del Automóvil CEA.

Si la culpa no es suya, deberá dirigirse al representante en España de esa compañía extranjera. Para ello consulte la web de Ofesauto y podrá obtener los datos de contacto para remitirles la reclamación. El representante de la compañía dispone de un plazo de tres meses para darle una respuesta motivada. Si no contestase en ese plazo o su contestación no está suficientemente motivada deberá dirigir entonces la reclamación a Ofesauto.

Si el accidente se produce en el extranjero, y la culpa es suya facilite los datos a su compañía, pero si por el contrario la responsabilidad es del otro vehículo y éste está matriculado en alguno de los países pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE: U.E. y otros) deberá dirigir su reclamación al representante en España de la aseguradora extranjera. Éste tiene un plazo de tres meses para atender su reclamación. Si no lo hace o su contestación no está suficientemente motivada deberá dirigir la reclamación a Ofesauto.

En cualquiera de los casos, utilice siempre el parte de declaración amistosa de accidentes para recopilar los datos de los vehículos implicados ya que ello facilitará los trámites.