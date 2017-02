Renault Captur Zen Energy cDi 90CV EDC

Con el segmento de los SUV de cualquier tamaño al alza, la propuesta de Renault en este segmento de los pequeños todocaminos, el Captur, se convierte en una de las mejores opciones.

EDC

Aunque el desapego existente en nuestro país hacia las cajas de cambio automáticas es inexplicable -salvo por cuestiones económicas- cuando uno se sube a un coche como el Captur y arranca con su caja de cambios EDC sólo se puede uno alegrar. Es verdad, como hemos dicho, que hay que pagar un precio extra por ellas que en muchos casos las hacen inviables aunque queramos. Pero si el dinero no es el mayor problema, no tiene sentido que no se vendan más. Y eso pensaron en Renault cuando ofrecen en su catálogo y en la motorización del Captur de 90 caballos diésel la caja de cambios automática de 6 velocidades de doble embrague EDC (Efficient Dual Clutch).

Con ella el nuevo Captur gana muchos enteros. Si el coche ya va de por sí muy bien y resulta cómodo, con esta caja de cambios automática el placer de conducción aumenta considerablemente. Tan sólo y afinando un poco, en algunos momentos estaría bien que hubiesen dispuesto unas levas tras el volante para cambiar de forma más rápida si lo necesitamos, porque hay momentos en los que se muestra algo perezoso, aunque una vez acostumbrados se puede cambiar sin problemas desde la misma palanca. Y si antes las cajas de cambio automáticas suponían un aumento considerable del consumo con esta propuesta el Captur se conforma con alrededor de los seis litros en una conducción alegre y algo menos si tenemos cuidado. Poco más que con la caja de cambios manual y sin comodidad de esta.

En cuanto al equipamiento el Captur que hemos probado en su acabado Zen además, de poder añadirle muchos extras viene generosamente equipado de serie con una banqueta deslizante «160 mm», una guantera cajón de casi 11 litros de capacidad, tarjeta de acceso-arranque, dirección de asistencia variable, retrovisores eléctricos y térmicos, elevalunas eléctricos delante y detrás, volante regulable en altura y profundidad, ayuda al arranque en cuesta HSA (Hill Start Assist), ABS, SAFE, ESC, conectividad Bluetooth® para el audio y la telefonía, puerto USB y toma Jack y limitador-regulador de velocidad entre otros.