Con una reciente puesta al día en su mecánica eléctrica, su equipamiento y el precio hemos probado la versión del 2017 del primer todocamino híbrido enchufable el Mitsubishi Outlander PHEV y las sensaciones son realmente buenas.

Es verdad que es un SUV pensado más para la ciudad que para el campo -como la gran mayoría de todocaminos- pero podríamos adentrarnos por pistas rotas o pequeños accidentes del terreno sin muchos problemas por una buena altura al suelo y disponer, gracias a los motores eléctricos, de tracción 4x4. Aunque su territorio es, como hemos dicho al principio, la ciudad y sus alrededores. Porque de lo que se trata es de utilizar la energía eléctrica el mayor tiempo posible y eso solo lo lograremos disponiendo de un enchufe donde recargarlo cada día. Una recarga que en un enchufe normal nos llevará unas cinco horas, mientras que en una wallbox o punto de recarga rápida bajará hasta la media hora el 80% de la carga.

El interior es amplio y cómodo aunque las suspensiones un poco blandas

¿Para qué?

Plantearse la compra de un Outlander PHEV tiene que ser porque tenemos la posibilidad de enchufarlo cada día al volver a casa. Si no va a ser así no tiene mucho sentido porque toda su gracia consiste en utilizarlo en el modo eléctrico la mayor parte del tiempo y tirar de la gasolina lo menos posible. Las razones son varias: el coste de la gasolina frente a la electricidad y un depósito de combustible muy pequeño -45 litros- y del que si hacemos mucho uso nos va a hacer acudir a la gasolinera más de lo normal, además, de que entonces el consumo es algo elevado.

A los mandos

A los mandos, el Outlander PHEV, resulta un coche realmente cómodo aunque en alguna situación unas suspensiones demasiado blandas a mi gusto penalizan una conducción alegre. Pero, está claro, que si circulamos a velocidades legales y en modo eléctrico la ausencia de ruido es prácticamente total y la suavidad con la que se mueve extraordinaria, siempre que no le exijamos tanto que tenga que entrar el motor térmico a funcionar. Aunque en ese caso tampoco es un coche ruidoso porque uno de los elementos en los que se ha trabajado en esta última actualización ha sido en la insonorización.

Respecto de otras versiones el maletero ha perdido algo de espacio pero 498 litros no son pocos

Además, el Outlander PHEV tiene dos botones muy útiles para conseguir la conducción más eficaz de cara al consumo: un botón Charge que permite recargar las baterías mientras conducimos mediante el uso de la gasolina (un sistema muy caro pero útil si nos van a obligar a usar el Modo eléctrico) y otro Save que nos permitirá mantener la carga de las baterías sin usar para lo mismo, entrar en la ciudad en Modo eléctrico.

Una única versión

Con la actualización que ha recibido hace unos meses Mitsubishi ha tratado de facilitar la compra del PHEV unificando en una única versión –Kaiteki- la oferta del Outlander.

Así, ha conseguido reducir el precio -desde 39.920€- aunque habrá quien eche en falta elementos como el navegador que ahora ha de ser el de nuestro teléfono inteligente. Es verdad que podemos usar el de nuestro teléfono inteligente con muy pocos pasos ya que en la pantalla principal viene un botón con las apps disponibles y conectarse es sencillo pero …

Aún así, el equipamiento de serie es muy completo e incluye asientos calefactados en cuero y Alcantara, alarma antirrobo, el Sistema de tracción Super All Wheel Control (S-AWC), Faros delanteros LED autonivelables con lavafaros, Luces diurnas LED integradas en los faros delanteros, Control de velocidad de crucero adaptativo (ACC) con limitador de velocidad, Sistema de mitigación de colisión frontal (FCM) con función de detección de peatones, Sistema de mitigación de aceleración no intencionada (UMS), Sistema de alerta de salida de carril (LDW), Sistema de detección de ángulo muerto (BSW), Sistema automático de activación de luces de carretera, Multi Around Monitor System (sistema de asistencia al aparcamiento - cámara de visión 360°), Freno de mano eléctrico con función Auto Hold, Sistema de info-entretenimiento SDA (Smartphone link Display Audio - Apple CarPlay™ & Google Android Auto™), Aplicación Mitsubishi Remote Control (temporizador de carga, calefacción, etc.), Portón del maletero eléctrico (apertura y cierre).