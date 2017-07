Mercedes apuesta por los híbridos como uso inteligente de la energía

En un momento en el que las grandes ciudades están estudiando la posibilidad de restringir el acceso a los coches de combustible la opción de decantarse por un vehículo híbrido es una opción de compra intersante. Se trata de coches que combinan dos motores, uno de combustión interna (convencional) y otro eléctrico, alimentado por baterías. Desde hace años pueden encontrarse en el mercado y, aunque todavía no son una opción de compra mayoritaria, poco a poco están ganando terreno en el mercado. Las grandes ventajas son que reducen el consumo, ya que recuperan energía que otros modelos desperdician, su diseño maximiza la eficiencia y su mantenimiento es mucho más barato.

En este sentido, Mercedes-Benz ha apostado por los híbridos como un uso inteligente de la energía gracias a una conducción eficiente y a una serie de opciones adaptables a cada momento durante el trayecto. Una prueba realizada por la marca alemana demuestra que en idénticas condiciones el ahorro económico con un motor híbrido respecto a un motor térmico guarda una proporción de 1-4. Para ello se ha realizado un trayecto utilizando primero el motor de combustión y posteriormente el mismo desplazamiento alternando el motor térmico con el eléctrico dependiendo de las condiciones . El resultado no deja lugar a dudas.

Los datos empíricos pocas veces suelen ser interpretables. Teniendo en cuenta la máxima autonomía que en estos momentos acumulan las baterías de la flota de vehículos híbridos de Mercedes es de 33 kilómetros, se ha comparado cuando costaría realizar el trayecto con el motor eléctrico y también con el térmico. Tomando como datos el precio del kilovatio (0,10652 €/h) y el de la gasolina (1,182 €/l) del pasado 28 de junio, recorrer esos 33 kilómetro usando solo las baterías costaría poco menos de un euro, mientras que hacerlo con el motor convencional ascendería a cuatro (algo menos con gasoil).

El uso del híbrido en trayectos urbanos permite un funcionamiento silencioso y libre de emisiones que encajaría dentro de las leyes de circulación que se están preparando, al utilizar el modo eléctrico. Además, en trayectos interurbanos, la transmisión de potencia mecánica permite el consumo de combustible y emisiones en niveles óptimos. Mercedes ha diseñado sus vehículos para que sean también eficientes, lo que permite que para cargar sus baterías, además de enchufar el coche para hacerlo, se dispongan de recursos naturales durante la conducción. Uno de ellos es a través del frenado, que convierte la energía cinética disponible en energía eléctrica. Además, el uso del radar o de la cartografía (programando el trayecto en el GPS) permite que el coche escoja los momentos idóneos para ir alternando entre los diferentes tipo de motor para optimizar el consumo. Un ejemplo práctico es que el vehículo usa la carga de la batería para realizar un trayecto en subida si detecta que posteriormente hay una bajada, porque la utilizará para recargarla. También alterna los diferentes tipos de motor dependiendo de las poblaciones por las que pasa. Con el radar detecta si hay tráfico denso en algún punto y reserva el modo eléctrico para ese momento.

Otra de las grandes ventajas es que gracias a un inteligente sistema de carga a bordo, la batería puede recargarse completamente en un plazo de aproximadamente 1 hora y 45 minutos por conexión a una wallbox o a una de las estaciones públicas de carga (230 V, 16 A, 3,7 kW, corriente monofásica). Como opción alternativa puede recargarse también mediante la conexión a una toma de corriente doméstica. En ese caso, en función del tipo de conexión, es posible un tiempo de recarga de unas dos horas (230 V, 13 A, 3,0 kW, corriente monofásica). «La tecnología de vehículos híbridos enchufables Plug-in Hybrid de MercedesBenz es una inversión en el futuro con grandes perspectivas de éxito, pues combina máxima eficiencia con un dinamismo de conducción ejemplar», asegura Thomas Weber, miembro de la Junta Directiva de Daimler responsable de Investigación del Grupo y de Desarrollo de Mercedes-Benz Cars.

De todas formas, no todo son ventajas y dependerá del uso que el conductor le vaya a dar al vehículo. Si el coche solo se utiliza para realizar viajes de larga distancia, el consumo ya no ofrece ninguna ventaja, pues la autonomía de la batería es todavía pequeña y se agota rápidamente. Por este motivo, el análisis de los recorridos diarios que realiza el conductor o la facilidad para recargar son variables básicas a tener presentes antes de comprar un vehículo híbrido. Además, al ser coches más pesados, si no se realiza una conducción eficiente y predictiva los consumos se dispararán a valores notablemente superiores.

No obstante, si se realiza un recorrido corto interurbano-urbano, se pueden lograr consumos muy reducidos teniendo en cuenta el tipo de vehículo que es y que le permite entrar en la ciudad en episodios de alta contaminación. Y si se realizan recorridos interurbanos medios y se recarga cuando se llega a casa o a la empresa, los consumos siguen siendo buenos. Si no se recarga, el consumo ya no es tan aceptable aunque inferior al de un vehículo de gasolina equivalente.

Aumentan las matriculaciones

Poco a poco, los coches híbridos y electricos van ganando terreno aunque aún les falta mucho. En los primeros seis meses del año, las matriculaciones de estos dos tipos de vehículos (agrupando turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) casi han alcanzado las 30.000 unidades (29.941), lo que representa un incremento del 84,3% respecto al mismo periodo de 2016. Esta cantidad de registros supone una cuota del 3,83% sobre el total del mercado. Si nos centramos sólo en los turismos, la tasa de vehículos híbridos y eléctricos es algo superior, alcanzando una cuota del 4,4%. Este porcentaje casi duplica al obtenido por este tipo de vehículos en el periodo enero-junio de 2016. En lo que hace referencia únicamente al vehículo híbrido, en el primer semestre del año se registró un total de 26.979 matriculaciones, con un crecimiento del 94,5% frente al mismo periodo de 2016.