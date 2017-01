El Seat León, en su tercera generación, se hace mayor de edad y lo hace como un buen chico de 18 años: fuerte y joven y con ganas de «comerse el mundo». De momento lleva vendidas, 1,8 millones de unidades en toda Europa. Pero vamos a verlo con más detalle.

El Seat León, como todos los Seat, nació en la planta de Martorell de la marca española; lo hizo en 1999 con una única carrocería de 5 puertas. La mayoría de «puristas» se echaron las manos a la cabeza: ¿sólo con 5 puertas? ¿No habrá de versión de 3 puertas? Exclamaban, entre sorprendidos y curiosos. No, no lo la iba a haber y, de hecho, no la hubo. Pero fue un éxito inmediato, diseñado por el genial centro de estilo de Giorgetto Giugiaro entre 1999 y 2005, Seat comercializó casi 535.000 unidades de esta primera generación del León.

La segunda generación se mantuvo fiel a su predecesora: sólo carrocería de 5 puertas. Más moderno, actual y capaz, siguió mejorando en materiales y acabados, ganando caballos de potencia y reduciendo los consumos y cosechando éxitos en competición. Esto le llevó a entrar en el mercado siendo recibido con buena cara. En los 10 años que estuvo a la venta, entre 2005 y 2015, vendió 140.000 unidades más que la primera generación.

Hace apenas 2 años que ha llegado la tercera y actual generación del compacto español; el Seat León que se comercializa hoy en día ha «roto el molde» y está disponible con toda una gama de carrocerías: 5 puertas -¿cómo no?- y dos nuevas opciones: de 3 puertas, denominada León SC –siglas de Sport Coupé-, y familiar, llamada León ST –siglas de Sport Tourer-. Esto le ha llevado a vender un 3% más en 2016 que en su año de lanzamiento y alcanzar las 165.000 unidades.

Hoy en día, el Seat León es un pilar básico de la compañía española, superando por primera vez, las ventas del imperturbable Ibiza; esto ha llevado a Seat a mirar con optimismo y aventurarse en un nuevo segmento, el de los SUV compactos. ¿Resultado? El Ateca acaba conquistar el título de Mejor Coche del Año ABC en España.

Equipado con la máxima tecnología de que dispone la marca, el Seat León es, además, 90 kilos más ligero que la anterior. Esto nos da una idea del trabajo que están realizando en un modelo que es embajador de nuestro país, con el 80% de su producción vendida fuera de nuestras fronteras. De hecho, Alemania y Reino Unido son los mercados más importantes, sin olvidar el español.

Una historia de, afortunadamente, éxito que llega a sus primeros 18 años de vida en plena forma y con credenciales para mantenerse en el liderazgo por muchos años más.