Peugeot presenta el 3008DKR Maxi, su ultima fiera

Tras sus dos victorias en las ediciones 2016 y 2017 en el temible Rally Dakar, disputado en Sudamérica en enero, Peugeot Sport acaba de presentar al sustituto del 3008DKR: una bestia de competición basada en el modelo de serie, el Peugeot 3008, "Coche del Año en Europa 2017".

Peugeot 3008DKR Maxi

El Peugeot 3008DKR Maxi es 20 centímetros más ancho que su antecesor por el aumento de la cinemática de las suspensiones, que han crecido 10 centímetros en cada lado. También se han modificado tanto los triángulos de suspensión inferiores y superiores como los grilletes y los árboles de transmisión, en busca de una mayor estabilidad.

Silk Way Rally 2017

El Peugeot 3008DKR Maxi competirá por primera vez en el Silk Way Rally 2017, un rally decisivo para la puesta a punto del coche con sus más de 10.000 kilómetros de recorrido entre Moscú (Rusia) y Xian (China), pasando por las estepas de Kazajistán. El piloto elegido para esta puesta a punto ha sido Sébastien Loeb que buscará mejorar las modificaciones pensando en el Dakar 2018. Sin embargo, como destaca Bruno Famin, Director de Peugeot Sport sólo existe un objetivo en esta carrera de 15 días: la victoria.

Sébastien Loeb estará acompañado en esta aventura por Stéphane Peterhansel, vencedor del Dakar y actual campeón del Silk Way Rally, y Cyril Despres, ambos al volante de sendos Peugeot 3008DKR, la versión que logró el triplete en el Dakar 2017.

La experiencia de Carlos Sainz, que regresará al "Dream Team" en la próxima edición del Dakar, ha sido crucial en la puesta a punto del Peugeot 3008DKR Maxi en las tres sesiones de prueba que han tenido lugar en Marruecos, Portugal y Francia.

Bruno Famin, director de Peugeot Sport

"Al tomar la salida del Dakar el pasado mes de enero ya habíamos empezado a trabajar en la próxima generación del Peugeot 3008DKR. Nuestros ingenieros se habían marcado como misión estudiar nuevas pistas de mejora técnica. Las últimas evoluciones que se han aportado al vehículo deberían permitir más prestaciones en nuestros próximos retos deportivos y dar las mejores oportunidades de éxito a nuestros equipos. Lo más difícil cuando se ha ganado es repetir la victoria. El Peugeot 3008DKRMaxi estará en manos de Sébastien Loeb y Daniel Elena para sus primeros pasos en competición en el Silk Way Rally. Todos nuestros pilotos ya han pasado por varias sesiones de prueba. Los datos que se recojan en carrera nos ayudarán a definir la configuración definitiva para el próximo Dakar”.

Sébastien Loeb, piloto del Team Peugeot Total

"Creo que el vehículo ha ganado en estabilidad ahora que es más ancho. Las sensaciones al volante son un poco diferentes. En tramos estrechos y técnicos, es más voluminoso, pero en lo que se refiere a estabilidad y pilotaje, es mucho mejor. El vehículo tiene menos tendencia al balanceo y da una mayor confianza para atacar y derrapar. Diría que el punto fuerte del Peugeot 3008DKR Maxi y su capacidad fuera de pista. Con sus vías anchas y sus grandes ruedas, se puede ir más o menos a cualquier parte. Quizá no sea tan ágil en carreteras o caminos parecidos a las especiales de rally, pero este territorio es más propio de los 4x4. El punto fuerte de nuestro coche es poder enfrentarse a todo con confianza, sobre todo a las dunas".

Carlos Sainz, piloto del Team Peugeot Total

"He tenido buenas sensaciones con el nuevo Peugeot 3008DKR Maxi en las pruebas: es todo un salto adelante respecto a la anterior versión, he sentido qye hemos progresado. El cambio más visible es el ensanchamiento de las vías, que debería permitirnos atacar con más fuerza en las curvas. El coche parece más estable en tramos rápidos y en las pistas más rompedoras. Con el paso de los años, se hace cada vez más difícil mejorar el conjunto, pero el trabajo de los ingenieros de Peugeot Sport está siendo sobresaliente. He intentado ayudarles en todo lo posible. Es fantástico ver a los ingenieros intentar exprimir al máximo un vehículo que ya se ha optimizado y seguir su proceso de desarrollo desde que regresamos del Dakar.