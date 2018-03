Mercedes renueva su C 63 AMG El motor V8 biturbo de 4,0 litros está disponible para las cuatro carrocerías en dos niveles de potencia: 476 CV para el C 63 y 510 CV para el C 63 S

Potentes motores V8, un gran dinamismo de conducción y un equipamiento específico inspirado en el mundo del automovilismo, han impulsado los modelos tope de gama de la Clase C de Mercedes-AMG a la cabeza de las listas de ventas. El C 63 encarna a la perfección la esencia de la marca de vehículos deportivos y de altas prestaciones. Este modelo ofrece ahora un dinamismo aún más acusado y un equipamiento interior más moderno con posibilidades ampliadas de personalización en las cuatro versiones de la carrocería: berlina, Estate, coupé y cabrio (consumo mixto de combustible: 10,4-9,9 l/100 km; emisiones de CO2 en el ciclo mixto: 236-227 g/km)1.

El cambio AMG MCT 9G con embrague húmedo para el arranque permite reacciones aún más. El motor V8 biturbo de 4,0 litros está disponible para las cuatro carrocerías en dos niveles de potencia: 350 kW (476 CV) para el C 63 y 375 kW (510 CV) para el C 63 S. La aceleración del C 63 S Berlina y Coupé no finaliza hasta alcanzar la cota de 290 km/h. Para fomentar el disfrute al volante se han definido nuevos programas de conducción que otorgan un carácter único a su motor de ocho cilindros. El sugestivo diseño es otro de los atributos del C 63. La calandra del radiador específica de AMG subraya la identidad de la marca y acentúa su potente presencia. El habitáculo se beneficia del puesto de conducción totalmente digital (equipo opcional) con indicadores específicos AMG y de la nueva generación de volantes AMG.

«La Clase C AMG es nuestra serie más vendida. Por lo tanto, constituye una base decisiva para el éxito de la empresa en los últimos años. Por ese motivo, hemos ampliado continuamente la oferta de vehículos de altas prestaciones de la Clase C. En la actualidad, nuestros clientes pueden elegir entre doce modelos en la familia de la Clase C. En el marco de la nueva reestilización hemos revalorizado de nuevo considerablemente todas las versiones de esta serie», explica Tobias Moers, Presidente del Comité de Dirección de Mercedes-AMG GmbH. «Esto afecta a los modelos 43, pero de modo muy especial también al AMG C 63. El dinamismo de conducción mejorado y el expresivo diseño subrayan el carácter potente y musculoso de este icono del automovilismo con tracción trasera.»

El dinamismo se basa, entre otros, en el tren de rodaje mecánico AMG ride control con propiedades optimizadas y amortiguación adaptativa regulable, en el diferencial autoblocante con regulación electrónica en el eje trasero que forma parte del equipamiento de serie de todas las variantes del C 63 y en los apoyos dinámicos del motor que incorpora el C 63 S.

El exterior del nuevo C 63 subraya la pertenencia de los modelos de altas prestaciones a la familia de AMG con la calandra del radiador específica de AMG, incluyendo lamas verticales en cromo de alto brillo. El faldón delantero en diseño A-Wing acentúa aún más la anchura del vehículo con la nueva forma del perfil transversal en las tomas de aire exteriores.

En la vista de perfil llaman la atención, aparte de los deportivos embellecedores laterales, las nuevas llantas de aleación AMG optimizadas desde el punto de vista aerodinámico. La especial configuración de los aros aerodinámicos en el exterior y la geometría de los radios perfeccionada en el túnel de viento mejoran el flujo del aire alrededor de las ruedas, favoreciendo una mayor eficiencia aerodinámica. Los responsables de desarrollo han logrado así la combinación perfecta de aerodinámica, peso y refrigeración de los frenos, clave de las máximas prestaciones y una mayor eficiencia.

Para el C 63 se puede elegir entre dos diseños de llanta optimizados desde el punto de vista aerodinámico. El equipamiento de serie incluye llantas aerodinámicas de 18 pulgadas y 10 radios en color gris tántalo y pulidas a alto brillo. La versión S monta de serie una versión diferente de 19 pulgadas en diseño de radios dobles, asimismo en color gris tántalo y pulidas a alto brillo, que puede equiparse como opción en los modelos C 63.

Nueva configuración de la vista trasera

La zaga es también expresión de potencia con sus dos embellecedores modificados en las salidas dobles de escape, completados con un nuevo difusor de diseño más expresivo. En la versión S se añade una lama de difusor adicional. El diseño lateral del faldón trasero con Air Curtains mejora la conducción del aire en la zaga, al igual que el perfil aerodinámico sobre la tapa del maletero (Estate: spoiler del techo), pintado del color del vehículo.

El paquete aerodinámico AMG disponible opcionalmente para el C 63 Coupé añade toques más deportivos. El expresivo splitter frontal, el perfil aerodinámico con flap de Gurney integrado, los insertos más anchos en los faldones laterales, los flics en el parachoques trasero y el expresivo inserto de difusor están ejecutados en negro de alto brillo.

Nuevas molduras

El habitáculo subraya el carácter dinámico del nuevo C 63 con numerosos detalles. El equipamiento de serie consta de elementos clásicos-deportivos con tapizados negros en símil de cuero ARTICO/microfibra DINAMICA, combinados con molduras en efecto lacado brillante negro/aluminio claro con rectificado longitudinal.

Destacan como novedad opcional en todas las carrocería las molduras de madera de roble antracita de poros abiertos y de madera de nogal de poros abiertos, así como la combinación de aluminio con rectificado longitudinal para las puertas y madera de fresno negro de poros abiertos para la consola central. También se ofrecen como hasta ahora las molduras AMG en fibra de carbono/aluminio claro con rectificado longitudinal y molduras AMG en fibra de vidrio plata mate.

A la hora de configurar el tapizado puede elegirse opcionalmente napa de color negro, de color negro con detalles en gris, de color red pepper/negro, blanco platino pearl/negro y, como nueva opción, de color gris magma/negro con costuras de adorno en color de contraste amarillo. Para la berlina y el Estate se ofrece dentro del programa designo una combinación con pespunteado en rombos en color marrón ecuestre/negro y blanco platino pearl/negro.

Asientos Performance con funciones ampliadas

Los asientos AMG Performance opcionales, con su especial configuración de los laterales de la superficie del asiento y del respaldo, brindan la mejor sujeción lateral posible cuando se circula a gran velocidad. Como opción es posible adaptar los apoyos laterales del asiento de forma óptima a la anatomía del ocupante. Además, con sus reposacabezas integrados, los asientos Performance confieren al habitáculo un carácter deportivo y exclusivo. Los asientos no solo cuentan con calefacción, sino también con climatización en tres niveles en combinación con tapizado de cuero. En el cabrio se añade a estas características la calefacción opcional integrada en el reposacabezas AIRSCARF. Los asientos AMG Performance están disponibles con todos los tapizados.

Interior con innovador concepto de manejo

Panel táctil con controlador, botones Touch Control integrados en el volante, entrada de voz. El concepto de manejo del C 63 es tan versátil como flexible. Todas las opciones pretenden hacer las tareas de manejo lo más confortables y rápidas posible en función de la situación.

No menos variables son las posibilidades de visualización de los datos en el cuadro de instrumentos opcional completamente digital de 31,2 cm (12,3 pulgadas) de diagonal situado ante el conductor. Con tres estilos de visualización específicos de AMG —«Clásico», «Deportivo» o «Supersport»—, recrea de forma muy realista las diferentes funciones del vehículo.

Numerosas informaciones adicionales AMG

Con el menú específico AMG el conductor puede consultar numerosas informaciones adicionales que hacen la experiencia de conducción aún más deportiva:

Warm-up: temperatura del aceite del motor y del cambio, presión de sobrealimentación (boost)

Setup: estado actual de los sistemas propulsión, tren de rodaje, AMG DYNAMICS, sistema de escape, ESP®, cambio

G-Force: indicación de las fuerzas de aceleración actuales en un sistema de coordenadas y memorización de las cifras máximas

RACETIMER: cronómetro manual para medir los tiempos por vuelta y representación en color de las vueltas más rápida y más lenta, así como velocidad media y recorrido realizado

Si se ha adquirido el equipo opcional AMG TRACK PACE, el cuadro de instrumentos muestra en lugar del «RACETIMER» el menú «AMG TRACK PACE», con visualización de circuitos de carreras y los tiempos por sector y por vuelta

A esto se suma una vista especifica AMG TRACK PACE en el Head-up-Display (HUD) opcional con una gráfica del recorrido, las curvas, los puntos de frenado, las diferencias de velocidad y los tiempos absolutos

EngineData: par motor/potencia nominal en un diagrama de barras y presión de sobrealimentación en un indicador boost

La velocidad y la marcha acoplada se muestran en formato digital. El modo manual del cambio se indica con una «M» amarilla y una recomendación para cambiar a una marcha superior al alcanzar el límite de revoluciones, al estilo de la Fórmula 1.

Las indicaciones del visualizador de medios central recrean con mayor realismo otras funciones del vehículo, entre otros mediante representaciones animadas de los sistemas de asistencia a la conducción, sistemas del vehículo y sistemas de comunicación. El visualizador de medios incorporado de serie tiene un tamaño de 17,8 cm (7 pulgadas) y una resolución de 960 x 540 píxeles. Otra variante es el visualizador de medios de 26,0 cm (10,25 pulgadas) con una resolución de 1.920 x 720 píxeles, que se incorpora de serie en combinación con COMAND Online.

Todo al alcance de la mano

Un diseño extremadamente deportivo, un excelente agarre gracias al aro de contorno ergonómico y un manejo intuitivo son los rasgos distintivos del nuevo volante AMG de napa de serie. Cuenta además con una sección inferior plana y perforación en la zona de agarre. Las levas de cambio en el volante están galvanizadas y hacen posible una conducción aún más deportiva con cambios de marcha manuales. El volante del C 63 S está equipado de serie con un aro en napa/microfibra DINAMICA (opcional para C 63). Como opción es posible encargar el volante AMG en otras ejecuciones, como napa con moldura en lacado brillante negro, DINAMICA en toda su extensión o DINAMICA con moldrua en fibra de carbono de alto brillo

Una novedad son los botones Touch Control integrados. Con ellos es posible manejar de forma intuitiva las funciones del cuadro de instrumentos (a la izquierda) y del sistema multimedia (a la derecha) mediante movimientos de barrido horizontales y verticales del dedo. El asistente activo de distancia DISTRONIC y el TEMPOMAT se ajustan mediante los mandos del panel de control izquierdo. En los paneles de control del lado derecho se encuentran los interruptores para activar el mando fónico y el teléfono, para regular el volumen de reproducción de sonido, para seleccionar canciones y para hacer uso de otras funciones del sistema multimedia.

Opcionalmente pueden añadirse innovadores elementos adicionales al volante Performance. Se trata concretamente de un mando giratorio redondo con visualizador integrado situado debajo del radio derecho del volante, y de dos teclas visualizadoras en color en alineación vertical por debajo del radio izquierdo.

Con el mando giratorio pueden seleccionarse directamente los programas de conducción AMG. En el visualizador LCD en color integrado en el mando giratorio se muestra el programa de conducción seleccionado.

Con las dos teclas visualizadoras de configuración libre y con los interruptores adicionales es posible manejar más funciones de AMG directamente desde el volante. De este modo, el conductor puede dedicarse plenamente a la conducción dinámica y no tiene que apartar las manos del volante. La función deseada se muestra mediante un icono en el otro visualizador LCD, y el conductor confirma la función con el pulsador correspondiente. De ese modo es posible definir individualmente las dos funciones AMG preferidas para estos mandos y modificar los ajustes mediante simple pulsación.

Cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G

En el C 63 se monta ahora por primera vez el cambio AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, adaptado específicamente por los ingenieros de desarrollo de Mercedes-AMG para lograr una experiencia de conducción dinámica. Un embrague húmedo para el arranque sustituye al convertidor de par. De ese modo se ahorra peso y mejora la respuesta a las órdenes del conductor mediante el pedal acelerador, especialmente al acelerar con rapidez y en los cambios de carga.

La reducción directa múltiple permite recuperaciones rápidas, y la función de doble embrague brinda una experiencia de conducción aún más sugestiva en los programas de conducción «Sport» y «Sport+». Las intervenciones definidas en el encendido agilizan todavía más los cambios de relación en comparación con los otros modos. En todos los programas de conducción el arranque se realiza en primera, a fin de garantizar una experiencia de conducción dinámica.

Con el pulsador situado en la consola central puede seleccionarse el modo «Manual». Su estrategia de cambio se basa en el programa de conducción elegido; los cambios de marcha se efectúan a través de las levas del volante. Además, el cambio conserva la marcha seleccionada y no pasa automáticamente a una marcha más larga si el régimen del motor alcanza el valor máximo del limitador.

En función del motor es posible elegir entre un máximo de seis programas: «Calzada resbaladiza», «Comfort», «Sport», «Sport+», «RACE» e «Individual». Estos reglajes se pueden seleccionar con un interruptor situado en la consola central, y añaden el nuevo atributo AMG DYNAMICS que permite un ajuste aún más diferenciado del comportamiento de marcha del C 63 para adaptarse a todo tipo de exigencias y circunstancias.

El concepto genérico AMG DYNAMICS engloba las funciones de agilidad «Basic», «Advanced», «Pro» y «Master», seleccionadas automáticamente por el programa de conducción elegido. En función del programa se adaptan de forma inteligente los parámetros relevantes para la conducción como la respuesta del motor y el tren de rodaje o los umbrales de regulación del ESP® de nuevo desarrollo.

El margen abarca desde un enfoque centrado en la seguridad hasta un alto dinamismo. El modo «Master» implementado en el programa de conducción RACE garantiza una agilidad ideal y permite aprovechar al máximo el potencial dinámico del nuevo C 63, por ejemplo, con una mayor velocidad de guiñada y una respuesta más rápida del acelerador, el cambio o el diferencial autoblocante del eje trasero con regulación electrónica.

Independientemente de los programas de conducción, el conductor puede accionar las teclas visualizadoras en la consola central para elegir el modo manual de cambio, su reglaje preferido para el tren de rodaje o también, por ejemplo, la sonoridad del sistema de escape.

AMG TRACK PACE, el ingeniero virtual de carreras para el registro de datos en circuitos cerrados, ofrece al usuario funciones ampliadas y más precisas. AMG TRACK PACE forma parte del equipamiento de serie del C 63 S (opcional para el C 63), y es un componente del sistema de infoentretenimiento opcional COMAND Online.

Si está activada esta función, durante la conducción en un circuito de carreras se registran más de 80 datos específicos del vehículo (p. ej., velocidad, aceleración) diez veces por segundo. A ello hay que añadir los tiempos por vuelta y por sector, así como la diferencia en cada caso respecto al crono de referencia. Dado que algunos elementos indicadores se encienden en verde o en rojo, el conductor puede reconocer fácilmente, sin necesidad de fijar la vista para leer las cifras, si su actuación supera o no el mejor crono registrado.

Al finalizar las vueltas a la pista, el conductor puede utilizar los datos recogidos para analizar su pericia al volante e introducir en su caso mejoras precisas. El sistema permite además registrar y memorizar diversas cotas de aceleración y deceleración (p. ej., 0-100 km/h, ¼ de milla, 100-0 km/h). Gracias a un algoritmo de nuevo desarrollo, que determina la posición del vehículo con la mayor exactitud posible, AMG TRACK PACE reconoce incluso cuándo se abandona el recorrido o se toma un atajo. Aparte de los datos del GPS se utilizan para ello los sensores instalados en el vehículo (aceleración, giroscopio, ángulo de orientación de las ruedas, número de revoluciones de la rueda).

Los datos se muestran en el visualizador multimedia, el cuadro de instrumentos y el Head-Up-Display. Se encuentran preprogramados circuitos de competición famosos, como el Nürburgring o Spa Francorchamps. También es posible registrar otros perfiles de circuito propios. La representación cartográfica se puede cambiar de 2D a 3D y actualizar online.

Tren de rodaje AMG RIDE CONTROL

El tren de rodaje con suspensión mecánica AMG RIDE CONTROL con sistema de amortiguación ajustable de regulación electrónica ofrece a los ocupantes del C 63 dinamismo deportivo y el confort característico de la marca para viajes largos. La base para ello son el eje delantero de cuatro brazos y el eje trasero multibrazo. Las características cinemáticas y elastocinemáticas específicas de AMG con componentes de nuevo desarrollo se traducen en una elevada rigidez de la caída de las ruedas al trazar curvas a alta velocidad. La integración axial de los frenos en el eje delantero favorece un comportamiento de marcha ágil y preciso.

El sistema de amortiguación adaptativo regulable se incorpora de serie. Este sistema con regulación electrónica y funcionamiento completamente automático adapta de forma progresiva la amortiguación en cada rueda en función de la situación. De ese modo mejoran la seguridad de conducción y el confort de rodadura. La amortiguación se regula individualmente para cada rueda en función del estilo de conducción, las condiciones de la calzada y el reglaje elegido para el tren de rodaje. El punto de operación ideal se determina a partir de numerosas informaciones, como aceleración o velocidad de marcha.

El conductor selecciona los tres diagramas característicos de la amortiguación «Confort» «Sport» y «Sport+» mediante un interruptor en la consola central, ajustando así la sensación de conducción a sus preferencias particulares, desde altamente confortable hasta deportivo.

Diferencial autoblocante en el eje trasero

Con objeto de mejorar la tracción y el dinamismo de conducción, el C 63 y el C 63 S incorporan de serie un diferencial autoblocante con regulación electrónica en el eje trasero, que reduce el resbalamiento en la rueda interior de la curva sin necesidad de una intervención en el freno. Como consecuencia, el aumento de la tracción permite al conductor acelerar antes al salir de una curva. El vehículo reacciona con mayor estabilidad en maniobras de frenado a alta velocidad. El diferencial autoblocante mejora además la tracción al ponerse en marcha a vehículo parado. La principal ventaja del diferencial autoblocante del eje trasero con regulación electrónica es el control especialmente rápido y preciso. De ese modo se desplaza hacia arriba el margen límite y mejoran una vez más las propiedades de conducción en situaciones extremas.

La dirección paramétrica electromecánica trabaja con desmultiplicación variable. Este equipo convence con una respuesta precisa y auténtica. Al circular a alta velocidad disminuye la asistencia de la servodirección, que aumenta de forma progresiva a bajas velocidades. De ese modo se precisa una fuerza relativamente reducida para manejar el volante a baja velocidad y se conserva el control ideal sobre el vehículo a velocidades superiores. En los dos reglajes «Comfort» y «Sport», la servodirección está vinculada automáticamente al programa de conducción seleccionado en cada caso.

El único de este segmento con V8 biturbo

Las cuatro versiones de la carrocería están disponibles en dos ejecuciones, básica y modelo S. El acreditado motor AMG V8 biturbo de 4,0 litros entrega 350 kW (476 CV) o 375 kW (510 CV), y su par motor máximo se cifra en 650 ó 700 Nm. El C 63 S completa la aceleración de 0 a 100 km/h en tan sólo 3,9 segundos; el C 63, en 4,0 segundos. La velocidad máxima del C 63 S alcanza 290 km/h, en el C 63 se limita electrónicamente a 250 km/h.

El grupo de ocho cilindros y 4,0 litros con sobrealimentación biturbo ya se ofrece en numerosos vehículos AMG de altas prestaciones. Un atributo característico del motor es la disposición de los dos turbocompresores. Estos grupos no se montan en el exterior de las bancadas, como es habitual, sino entre ellas, en el interior de la V de los cilindros. Las principales ventajas de esta opción constructiva son una estructura más compacta del motor y una respuesta ideal.

La inyección directa guiada de gasolina asegura una combustión limpia y eficiente con un rendimiento termodinámico elevado. Un juego de inyectores piezoeléctricos de conmutación rápida hace posible configurar inyecciones múltiples reguladas en función de la demanda para una asignación precisa del combustible a cada cilindro.

El sistema de refrigeración de generosas dimensiones asegura el rendimiento del motor bajo condiciones extremas de conducción, como por ejemplo en jornadas de conducción en circuitos cerrados. Lo mismo puede decirse de la culata de flujo optimizado, fabricada en una aleación especial resistente a muy altas temperaturas. El reglaje progresivo de los árboles de levas de admisión y de escape mejora el desarrollo de la potencia y la eficiencia. Esta técnica es la clave de una respuesta excelente del motor, y optimiza los ciclos de admisión y escape en cada punto de operación. Asimismo, la bomba de aceite con regulación variable contribuye al bajo consumo de combustible.

Un solo operario monta el propulsor completo en la planta artesanal de motores de Affalterbach de acuerdo con el principio «One Man ‑ One Engine».

Sistema de escape con mariposa variable

La sonoridad típica de los motores V8 forma también parte importante de la vivencia de conducción de AMG. En el C 63 se monta de serie un sistema de escape AMG con mariposa variable. Este componente se regula de forma progresiva por medio de un diagrama característico en función del programa de conducción, la potencia solicitada por el conductor y el régimen del motor. La sonoridad del motor varía así entre discreta (idónea para largos recorridos) y rotunda y emocional. Ambas versiones pueden encargarse como opción con un equipo de escape «Performance» con tres mariposas de escape conmutables. Esto otorga al conductor una mayor libertad de configuración. En todos los casos, el equipo de escape está dimensionado para cumplir los valores límite exigidos por la legislación con independencia de la posición de la válvula.

El C 63 S más potente está equipado con apoyos dinámicos del motor. Estos apoyos resuelven el conflicto de objetivos entre confort y dinamismo de conducción y reducen las vibraciones de la unidad motor/cambio. La rigidez de los apoyos dinámicos se adapta con rapidez y de forma progresiva a las condiciones de la conducción y al comportamiento de marcha. Los apoyos blandos del motor aumentan el confort, pues desacoplan mejor los ruidos y las vibraciones. En cambio, si se desea mejorar la maniobrabilidad y la agilidad, es preferible optar por soportes más rígidos. Si elige un estilo de conducción dinámico, el conductor se siente mejor integrado en el vehículo, pues recibe una confirmación más directa del contacto de las ruedas con la calzada, y también la dirección responde con mayor espontaneidad. En líneas generales, se beneficia de una sensación de conducción más precisa. La reducción a un mínimo de los movimientos de la masa de los grupos de propulsión reduce la necesidad de corrección en el volante al cambiar de dirección y en curvas.

Control de confort ENERGIZING

El control de confort ENERGIZING opcional está disponible también para el nuevo C 63. Este sistema interconecta diversos sistemas de confort en el vehículo y hace uso preciso de las funciones del aire acondicionado y de los asientos (calefacción, ventilación), así como de los equipos de iluminación y reproducción de música. En función del estado de ánimo o de las preferencias del cliente se asume un ajuste especial de bienestar que mejora al mismo tiempo la capacidad de rendimiento de los ocupantes.