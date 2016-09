Mercedes Clase E Estate, el familiar más asistido

Aunque en nuestro país siguen sin ser una de las opciones preferidas, en su país de origen (Alemania) y el resto de países del norte y curiosamente Italia, se venden en muchas más versiones familiares que berlinas. Y la razón resulta bastante sencilla. Si bien a priori pueden no ser tan atractivos y exclusivos visualmente (que lo son) como aquellas ofrecen a cambio las mismas prestaciones y diversión de conducción más, más espacio interior -640 litros de maletero por 530 de la berlina- y sobre todo más versatilidad a la hora de cargar, pues abatiendo los asientos en el nuevo Mercedes E Estate podemos llegar a meter por ejemplo una tabla de surf de 3.180 x 300 x 30 mm en el lado del acompañante. Un dato a tener en cuenta cuando llevamos una vida activa.

Por eso y porque, además, las últimas versiones apenas difieren de las berlinas de las que derivan, éstas versiones familiares o como las denomina Mercedes “Estate” tienen tanto éxito. Además, de que ya tiene superada esa posible imagen de coche de trabajo reutilizable el fin de semana que no se sabe porque tienen en los países del sur.

Clase E Estate

Exteriormente es apenas cinco milímetros más largo que la berlina pero como hemos comentado ya el maletero es mucho mayor y más versátil a la hora de cargar, pues la altura de la boca de carga es de sólo 584 milímetros. Además y gracias a la suspensión neumática de serie el coche puede transportar una carga de hasta 745 kilos de peso y si le añadimos que la apertura y cierre automático del portón es de serie y contamos con la opción KEYLESS GO (acceso y arranque sin llave) y con el HANDS-FREE ACCESS (apertura o cierre mediante el paso del pie por debajo del paragolpes), cargar o descargar el coche resulta una tarea mucho más sencilla. Además, como buen Mercedes y familiar el interior ofrece hasta 28 o 29 litros de espacio o huecos donde dejar o llevar todo tipo de cosas según sea la caja de cambios manual o automática.

También y como en el caso de la berlina los nuevos Estate pueden opcionalmente contar con un nuevo panel de información compuesto por dos pantallas de 12,3 pulgadas en lugar de los tradicionales relojes. Totalmente configurables a partir de tres estilos distintos: «Classic», «Sport» y «Progressive» ambas pantallas van unidas en un único marco de cristal.

El familiar más asistido

Al igual que la berlina el nuevo Estate llega con los mismos sistemas de seguridad y asistentes de la conducción qué le convierten en el familiar más tecnológico y asistido de la historia.

El aglutinador de todos estos sistemas se llama Drive Pilot y aúna el trabajo de cámaras y radares para mejorar la conducción en ciertas situaciones. Así y entre otras funciones, es capaz junto con el sistema Distronic ya conocido, no sólo de mantener automáticamente la separación correcta respecto a vehículos precedentes, sino también, y por primera vez, seguirlos en un margen de velocidad de hasta 210 km/h y si no hay líneas delimitadoras en el asfalto es capaz de seguir al coche que nos precede con el piloto automático de dirección hasta una velocidad de 130km/h incluso sobre curvas moderadas. También este sistema es capaz de cambiar de carril o adelantar él sólo con el asistente activo para cambio de carril, con sólo pulsar el intermitente durante dos segundos.

El nuevo Mercedes E Estate resulta muy elegante y dinámico

Pero no sólo en estas situaciones ayuda el Drive Pilot. También, si el coche detecta que no estamos en condiciones de seguir circulando porque no tenemos las manos sobre el volante y tras avisarnos con un pitido es capaz de detener el coche con seguridad encendiendo los intermitentes de emergencia y si nos encontrásemos con una retención inesperada y circulamos por debajo de los 100km/h puede detener el coche y evitar el golpe. Otro elemento del sistema es el detector de peatones con el asistente de maniobra evasiva que evita el típico volantazo que nos haría salirnos del carril ayudándonos a volver a nuestro camino.

Mercedes Me

Además, el nuevo familiar estrena el sistema Mercedes Me, el asistente de la marca capaz de sacarnos unas entradas para el cine, reservarnos mesa en el restaurante que nos proponga y elijamos o mandarnos a nuestro navegador la mejor ruta para llegar a ellos. Todo ello mediante una llamada que podemos realizar desde un botón situado en el techo y que también incluye la llamada de emergencia.

Mecánicas más potentes y eficientes

El nuevo Clase E Estate llegará a los concesionarios a finales de este mismo mes de septiembre y aunque más adelante se incorporarán otros motores de momento sólo estarán disponibles un diésel E 220 d de 194 caballos y un tacto muy agradable y dos gasolina también sencillos y agradables de conducir: el E 200 con 184 caballos y el E 250 con 211CV.

Los precios de partida se sitúan en los 52.100 euros del E 200 de gasolina, por 53.350 del E 200 y los 57.200 euros del E 250.