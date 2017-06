Mercedes-Benz E-Class Cabriolet: cielo abierto para cuatro

El Clase E Cabrio completa la variada oferta de este modelo, disponible también en formato Coupé, Berlina de cuatro puertas, familiar Estate y Al-Terrain. Está disponible con cinco potentes y eficientes motores de gasolina y diésel, de 194 a 333 CV, que pueden combinarse por primera vez con la tracción integral permanente 4MATIC y con el cambio automático de 9 marchas 9G-TRONIC.

En comparación con el antecesor, el nuevo cabrio de Mercedes-Benz ha crecido claramente en longitud (+ 123 mm) y en anchura (+ 74 mm). También ha aumentado la batalla (+ 113 mm), lo que se refleja en un incremento claro de la habitabilidad, especialmente en la parte trasera.

Mercedes-Benz escogió un espectacular escenario para la presentación del modelo, que tuvo lugar la semana pasada en carreteras suizas, francesas e italianas, culminando junto a la cima del Mont Blanc, donde los responsables de la firma se las ingeniaron para hacer llegar una unidad del Clase E Cabrio.

Antes de eso, pudimos comprobar en primera persona la suavidad del coche, en cualquiera de sus variantes mecánicas. Aunque el rango de potencia, tal y como henos comentado, llega hasta los 333 CV, lo cierto es que no está planteado como un coche deportivo al cien por cien, aunque sí tiene capacidad para serlo. Los caballos están ahí para ser usados, pero el planteamiento del vehículo no contempla el «tirón» de un coche deportivo cuando se pisa el pedal a fondo. Esto no quiere decir que el coche no responda con rapidez ante «un pisotón potente al acelerador», pero la comodidad y la suavidad prima sobre cualquier otro criterio.

Tanto con el techo como descubierto el silencio domina la estancia, perfectamente aislada también frente a las temperaturas. El sistema paravientos eléctrico AIRCAP y la calefacción integrada en el reposacabezas AIRSCARF hacen posible disfrutar del cabrio de la Clase E a techo descubierto, incluso en días con baja temperatura. El cuero reflectante de la luz solar aumenta el confort bajo la acción del sol. La capota está disponible en marrón oscuro, azul oscuro, rojo y negro. Está configurada de serie como capota insonorizante completamente automática. Su estructura, formada por varias capas con sofisticado aislamiento térmico, reduce el ruido aerodinámico y el ruido de marcha. Esto facilita las conversaciones entre los ocupantes en el interior del cabrio, incluso al viajar a alta velocidad.

Y al volante, un espectacular cuadro de mandos con una enorme pantalla digital hace que conducir el Clase E se convierta en todo momento en un auténtico placer. La calidad de los materiales y del acabado subraya el carácter elegante de este descapotable.

El modelo básico combina dos relojes redondos y un visualizador en color de 7 pulgadas (17,8 cm, definición 1000 x 600 píxeles) con un visualizador central de 8,4 pulgadas de diagonal (21,3 cm, definición 960 x 540 píxeles). Los relojes, el cuadro de instrumentos y el visualizador central están instalados en un marco común en efecto lacado brillante. Como opción está disponible la pantalla widescreen, formada por dos visualizadores de alta definición y 12,3 pulgadas (31,2 cm) de diagonal con una resolución de 1920 x 720 píxeles, que se funden bajo una misma cubierta de cristal.

El Case E Cabrio incorpora todas las innovaciones inteligentes de la Clase E Berlina. Esto incluye, entre otros, el puesto de conducción widescreen, botones de control táctil en el volante, una amplia integración de smartphones, el paquete ampliado de asistencia a la conducción, el piloto automático para aparcar a distancia, funciones de Car-to-X-Communication, la suspensión neumática Air Body Control y los faros Multibeam Led.

El respaldo del asiento trasero está dividido en dos secciones en proporción 50:50. Ambas pueden abatirse por separado y permiten un acceso al habitáculo desde el maletero.

La Clase E Cabrio hace gala de un diseño purista, con amplias superficies, que recoge el canon estético evolucionado de Mercedes-Benz. La capota acústica de lona que se monta de serie se abre y se cierra en sólo 20 segundos y brinda un excelente confort climático y acústico. Gracias a este equipo, la Clase E Cabrio cuenta con el habitáculo más silencioso de su entorno de competencia.

El sistema paravientos eléctrico y la calefacción integrada en el reposacabezas hacen posible disfrutar del cabrio de la Clase E a techo descubierto, incluso en días con baja temperatura. Incluso con los motores más potentes es un coche pensado para viajar con comodidad.

En la fecha de lanzamiento es posible elegir entre cinco motores potentes y eficientes de gasolina y diésel, por primera vez también en combinación con la tracción integral permanente 4MATIC. Más adelante seguirán otras versiones. Todos los modelos están equipados de serie con el cambio automático de nueve marchas 9G-TRONIC.