Las marcas se preparan para el lanzamiento de 130 novedades

Año nuevo, vida nueva. El arranque de 2017 a punto de estrenar volverá a traer consigo un buen número de lanzamientos en el campo de la automoción. Primicias llamadas a cautivar la atención del público y a colmar la demanda de compradores que, conforme a las cifras del 2016 que ahora termina (ventas por encima del millón de unidades), seguirá en buena forma.

Sin lugar a dudas, los SUV o todocamino seguirán siendo los grandes protagonistas en la escena. Fuentes del sector apuntan a que antes de 2020 este tipo de automóviles coparán, al menos, el 40 por ciento del comercio entre todos sus tamaños y variantes. De ahí que incluso modelos que hasta la fecha eran monovolumen se transformen, en su siguiente edición, en SUV. Así ha sucedido con el Peugeot 3008, pero sobre todo con el inminente 5008 (junto a estas líneas) y con el sucesor del Opel Meriva, que seguirá fabricándose con el nuevo formato en Zaragoza como Crossland X. En particular, este modelo contará con una plataforma de origen PSA Peugeot Citroën, la misma que usará el relevo del actual Citroën C3 Picasso, otro ejemplo de un mini monovolumen que transmutará en todocamino.

Intensa actividad

Con todo, las novedades a punto de llegar irán por otras muchas sendas. En particular, 2017 será el año del nuevo Audi A8, un modelo bandera sobre el que la firma de los aros volcará su mejor saber hacer, por ejemplo con todos los avances frontera disponibles en materia de conducción autónoma.

BMW también dará qué hablar, a partir de primavera, cuando lleve al Salón de Ginebra de finales de marzo las primeras declinaciones de su nueva estrella, el último Serie 5: el familiar Serie 5 Touring y las versiones deportivas M, incluido un impactante M5 con nada menos que 600 CV de potencia y tracción trasera. La marca de la hélice también acercará, a lo largo del año, el relevo del actual SUV X3 y, sobre todo, un vehículo de este tipo, pero de pequñas dimensiones, el X2, que viene precedido de un concept car mostrado en distintos expositores. Como pinceladas adicionales, apunten además que Jaguar desvelerá su nuevo crossover totalmente eléctrico I-Pace y que Volkswagen hará lo propio con un inédito tope de gama llamado Arteon, un gran sedán que situará al nivel de la mejor competencia "Premium".

¿Y los híbridos y eléctricos? No lo duden, cada vez serán más. Sirva como apunte que, de los segundos, precisamente Volkswagen ultima un prototipo basado en el ensayo I.D., preparado para conducción autónoma. También será el año que Tesla desembarcará sus modelos en nuestro país de manera oficial.

SUV y Deportivos:

Land Rover Discovery

En lo estético el nuevo Discovery, ya a la venta en versiones de 5 y 7 plazas (éstas, 1.800 euros más caras), se parece, y mucho, al Discovery Sport, más pequeño. También guarda un notable paralelismo con los miembros de la familia Range Rover. Toda la gama asocia cambio automático de ocho marchas y tracción total permanente, con bloqueo central y opcionalmente trasero. Por tecnología y seguridad, está a la última.

Land Rover Discovery

Precio: desde 56.150 euros Motores: Gasolina y diésel, de 180 a 340 CV Consumo: desde 6,3 l/100 km Emisiones CO2: desde 166 g/km Velocidad máxima: hasta 215 km/h Maletero: de 258 a 2.406 litros Dimensiones (largo/ancho/alto metros): 4,97 / 2,07 / 1,85

Peugeot 5008

Para aquellos a los que el nuevo y exitoso (2.600 unidades vendidas en sólo 20 días) Peugeot 3008 se les queda justo, la firma del león propone una declinación de siete plazas conocida como 5008. Un inédito SUV que toma la denominación del anterior monovolumen de la marca y que contempla motores diésel BlueHDi desde sólo 99 CV, aunque también lo habrá de 120, 150 y 181 CV, y de gasolina con 131 y 165 CV. La tracción es delantera en todos ellos.

Peugeot 5008

Lanzamiento: primer trimestre de 2017 Motores: Gasolina y diésel, de 99 a 181 CV Consumo: desde 4,1 l/100 km Emisiones CO2: desde 106 g/km Velocidad máxima: hasta 208 km/h Maletero: desde 780 litros Dimensiones (largo/ancho/alto metros): 4,64 / 1,84 / 1,65

Opel Crossland X

Será de tracción delantera y se sustentará sobre la plataforma EMP2 de PSA, conforme al acuerdo de colaboración que mantienen General Motors y el grupo francés. Relevo del Meriva, el Crossland X se fabricará en Zaragoza y añadirá un Granland X para encarar a los todocamino medios tipo Renault Kadjar, Peugeot 3008 y Seat Ateca. Este último procederá de la factoría gala que PSA posee en la ciudad de Sochaux.

Opel Crossland X

Precio: n.d. Lanzamiento: primer trimestre de 2017 Motores: Gasolina y diésel CDTI, de 136 a 152 CV Consumo: n.d. Tracción: delantera (delantera o total en Granland X) Cambio: manual y automático Dimensiones (largo/ancho/alto metros): n.d. / n.d. / n.d.

Renault Koleos

El nuevo Koleos, que reemplazará al anterior, será uno de los primeros coches mundiales de la marca del rombo. Ha sido concebido, sobre todo, con la mente puesta en China, donde a principios de 2016 la compañía inauguraba una nueva planta en la ciudad de Wuhan. Aúna las virtudes de un SUV, la comodidad de una berlina y un dinámico diseño. Ofrecerá capacidades todo terreno excelentes y, a priori, habitáculo para cinco pasajeros.

Renault Koleos

Lanzamiento: primavera de 2017 Motores: Gasolina y diésel, de 130 a 175 CV Tracción: delantera o total 4WD Cambio: manual de 6 relaciones y automático X-Tronic Maletero: desde 624 litros Dimensiones (largo/ancho/alto metros): 4,67 / n.d. / n.d.

Mercedes-Benz Clase E Coupé

Tomando la berlina de la Clase E como base tecnológica, el nuevo coupé de Mercedes-Benz contará con un abanico de motores de gasolina y diésel tan potentes como eficientes. Todos con parada y arranque ECO, incluido un inédito motor diésel 2.0 de cuatro cilindros de 190 CV. Para el lanzamiento estarán disponibles otro diésel y tres mecánicas más de gasolina entre 184 CV y 333 CV. Más adelante les seguirán otras motorizaciones y versiones 4MATIC.

Mercedes E Coupé

Lanzamiento: Abril de 2017 Motores: Gasolina y diésel, de 184 a 333 CV Tracción: trasera y total Consumo: desde 4,0 l/100 km Emisiones CO2: desde 106 g/km Vel. máxima: hasta 250 km/h Maletero: n.d. Dimensiones (largo/ancho/alto metros): 4,83 / 1,86 / 1,43

Mazda MX-5 RF

Alternativa de corte targa al descapotable MX5, el flamante MX-5 RF cuenta con techo duro escamoteable de forma eléctrica y, claro está, con las dos únicas plazas de aquel. La arquitectura técnica y mecánica es la misma, de modo que hablamos de un estricto tracción trasera con un reparto de pesos óptimo entre ejes. Su mecánica de gasolina, de 160 CV, asocia un preciso cambio manual de seis marchas. Más adelante también lo habrá con motor de 131 CV.

Mazda MX5

Precio: desde 29.990 euros Motores: Gasolina, de 131 y 160 CV Tracción: trasera Cambio: manual, 6 marchas Cons.: 6,6 l/100 km Emisiones CO2: 154 g/km Vel. máxima: 215 km/h Maletero: 127 litros Dimensiones (largo/ancho/alto metros): 3,92 / 1,74 / 1,23

Otros SUV y deportivos:

En la senda todocamino, 2017 traerá consigo lanzamientos llamados a captar el gusto del público español. Comenzando por el primer Alfa Romeo, el Stelvio, que hace poco debutaba en Los Ángeles en su versión de gasolina más enérgica "Quadrifoglio", de 510 CV. Claro que también habrá Stelvio diésel de 180 CV, gasolina de 280 CV, con tracción total y hasta de tracción trasera. Jeep comercializará a lo largo del nuevo año el último Compass. Situado por encima del Renegade, llegará procedente de Brasil a lo largo del segundo semestre de 2017. En esas fechas también aterrizará el nuevo Mazda CX-5, más ligero y tecnificado, aunque con los motores del actual, y un Volkswagen Tiguan de siete plazas.

Compactos y Utilitarios:

Honda Civic

El súper ventas japonés llegará a principios del próximo año bajo una nueva plataforma que le ha permitido crecer hasta 13 centímetros y ahora es más largo, más ancho y más bajo. También más deportivo. De momento sólo se ha anunciado la versión de cinco puertas pero habrá una de cuatro que pudimos ver en el Salón de París. Los motores serán turboalimentados y en gasolina habrá de 1 y 1.5 litros y potencias entre 129 y 182 caballos y las cajas de cambio serán manuales o automáticas de variador continuo (CVT). Llegará con todos los sistemas de seguridad y conectividad disponibles en el mercado.

Honda Civic

Motores: gasolina turboalimentados VTEC y diésel de 1.5 litros de 129 CV a 182 CV Dimensiones: 4,49 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,42 de alto.

Hyundai i30

El nuevo Hyundai i30 llegará en febrero del año que viene y como la generación anterior está diseñado, desarrollado y fabricado en Europa. Además, de un diseño más depurado que le otorga un aire más maduro el nuevo i30 aparecerá con la última tecnología en seguridad y conectividad con Apple Carplay, Android Auto y la carga del móvil por inducción entre otros. En la parte mecánica contará con motores más pequeños y eficientes como los nuevos motores de gasolina con turbocompresor uno de cuatro cilindros, 1,4 T-GDI de 140 CV y uno de tres cilindros, el 1.0 T-GDI de 120 CV. En diésel, 95, 110 y 136CV.

Hyundai i30

Motores: Gasolina 1,4 T-GDI de 140 CV y uno de tres cilindros, el 1.0 T-GDI de 120 CV. En diésel, 95, 110 y 136CV. Llegará con carrocería de 5 puertas a comienzos de año y progresivamente, añadirá una declinación familiar Crossowagon, un Coupé y una versión inscrita en la nueva corriente deportiva de Hyundai Motor, denominada N.

Toyota Prius Plug-in Hybrid

La segunda generación de la versión enchufable del Toyota Prius, el Plug-in Hybrid, podría llegar a nuestro país el próximo año. Y lo haría doblando las cifras que obtenía la primera versión. Ahora podrá circular alrededor de 50 kilómetros en modo eléctrico y hasta una velocidad de 135km/h. Eso sí, a cambio pierde la plaza central trasera y será para únicamente cuatro pasajeros con un maletero también más pequeño de 360 litros. También y como en el resto de enchufables ahora se puede elegir en qué momento se utiliza el motor eléctrico, algo que la primera versión no ofrecía y le penalizaba frente a los competidores. En casa se recargará en alrededor de tres horas.

Toyota Prius

Motores: Gasolina y eléctrico Largo/ ancho/ alto (metros): 4,54 / 1,76 / 1,47 Consumo: desde 1,0 l/100 km Velocidad máxima: 180 km/h Maletero: desde 502 litros Precio: No disponible

Citroën C5

Aunque todavía no hay ni información ni imágenes, el próximo Citroën C5 no debería estar muy lejos del superior C6 que sí se venderá en China y del prototipo CExperience que la marca francesa mostró en el pasado Salón de París. Eso, sí se llega a vender en nuestro continente pues la caída en las ventas en el segmento D en favor de los todocamino puede hacer que la marca desista incluso de venderlo en Europa. Pero si llegase seguro que lo haría con el programa "Citroën Advanced Comfort", y la nueva suspensión qué aumenta el confort de marcha y reduce los ruidos exteriores y las vibraciones.

Citroën C6

Motores: Actualmente tanto la berlina como el familiar Tourer vienen con motores diésel BlueHDi con dos potencias posibles: 150 o 180 caballos. El primero con una caja de cambios manual y el segundo y más potente con una automática EAT6

Ford Fiesta

40 años después de la primera generación de 1976, el Ford Fiesta llegará con cuatro caras distintas, una para cada necesidad o gusto personal y mucha tecnología en conectividad como la última versión del sistema Ford SYNC 3 y todos los sistemas de seguridad de sus hermanos mayores. Llegará en verano con 5 motores de gasolina y 2 diésel y transmisiones manuales o automáticas.

Ford Fiesta

Motores: Gasolina y diésel Largo/ ancho/ alto (m): 4,04 / 1,72 / 1,49 Alternativas: Volkswagen Polo, Hyundai i20, Opel Corsa, Audi A1

Nissan Micra

El éxito del Qashqai ha eclipsado de tal forma al resto de modelos que resulta difícil la evolución de éstos. Por eso han creado un Micra más grande (17cm más) que no se parece en nada al actual. Llegará en febrero de 2017 con unas estética más agresiva y la posibilidad de montar todo un arsenal de elementos de seguridad y conectividad herencia de sus hermanos mayores.

Nissan Micra

Motores: Gasolina 73 o 90CV y diésel 90CV Largo/ ancho/ alto (m): 3,99/ 1,74 / 1,45 Consumo: desde 3,2 l/100 km Precios: desde 13.500 euros

Seat Ibiza

Tras el lanzamiento del exitoso todocamino Ateca y la actualización del súper ventas León, la estrategia de Seat pasa por relanzar al Ibiza. Aún sin imágenes ni datos concretos sí parece que el cambio estético será radical como se puede apreciar en la imagen del prototipo y que recuerda algo al Audi A3. Se presentará en enero de 2017 y es de suponer que monte los motores actuales una vez actualizados.

Boceto del posible nuevo Ibiza

Motores: Actualmente de gasolina y diésel de entre 75CV y los 192 de la versión Cupra y cambios manuales o automáticos de doble embrague

Volkswagen Polo

Al igual que ocurre con el Seat Ibiza, del nuevo Polo aún no hay ni imágenes ni datos concretos. Si parece que crecerá algo y que se ofrecerá con distintas carrocerías: 3 y 5 puertas, un descapotable e incluso una versión todocamino y que al igual que el Golf, llegue con los últimos avances en seguridad y conectividad. También montará una nueva generación de motores más eficientes.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo camuflado

Motores: La gama actual ofrece motores de gasolina y diésel con potencias entre los 60CV y los 192 del GTI y transmisiones manuales o DSG de doble embrague.

Otros compactos y utilitarios:

Aparte de los modelos anteriores, el año 2017 se presenta lleno de modelos interesantes como el nuevo Opel Ampera-e que muta de híbrido de autonomía extendida a eléctrico puro con 500km de autonomía. También Tesla presentará su nuevo eléctrico de siete plazas, el Model X que en principio venderá en España desde Holanda. O el nuevo Mercedes-Benz Clase E All-Terrain y la Clase X, su primer pick-up. En cuanto a los japoneses, Lexus lanzará la nueva generación de su berlina IS y sus propulsores híbridos y Suzuki el pequeño SUV Ignis.