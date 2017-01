La familia Lexus continúa con su firme decisión por el vehículo híbrido gracias al lanzamiento de su nuevo Lexus IS 300h. La firma nipona da un paso más apostando por reforzar tres áreas esenciales de la tercera generación de su berlina premium: diseño, seguridad y comportamiento aerodinámico.

El primer punto mantiene el popular aspecto exterior de los modelos anteriores, con pequeñas excepciones como la transformación de su parte frontal -crece 15 mm, aunque respeta su forma en punta de flecha-, con nuevos faros Full LED y tomas de aire más amplias. Los cambios en la parte trasera se ven subrayados también por sus renovados pilotos LED de triple capa y nuevos escapes rectangulares acabados en cromo que acentúan su naturaleza deportiva.

En relación al acabado interior, el Lexus IS 2017 presenta una pantalla de alta resolución de hasta 10,3 pulgadas, ideal para el sistema multimedia Lexus Premium Navigation, y la posibilidad de incorporar nuevas inserciones en madera oscura en la tapicería grabadas con láser. Además, cuenta con un sistema de sonido Pioneer Premium Sound de 10 altavoces más potente.

La paleta de colores se amplía con dos más, Deep Blue Mica y Graphite Black, hasta un total de 11; mientras que las llantas de aleación albergan dos nuevas opciones: de 17 pulgadas con cinco pares de radios dobles y acabado brillante a máquina, y multirradio de 18 pulgadas.

En materia de seguridad, el modelo presenta las ventajas de Lexus Safety System+, ya que el coche está equipado con varias prestaciones de tecnología avanzada que ayudan a evitar accidentes o reducen las consecuencias en el peor de los casos. Funciones como el control de crucero adaptativo, el sistema pre-colisión, el monitor de punto ciego o la advertencia de cruce de carril proporcionan al conductor avisos mejorados de peligros potenciales.

El ingeniero jefe Naoki Kobayashi dejó claras ayer, durante la puesta de largo celebrada en la ciudad de Roma, las prioridades de Lexus para el nuevo IS. «Antes de empezar a trabajar en el nuevo IS, mis diseñadores viajaron por el mundo para entrevistarse con clientes y buscar inspiración», explicó, al tiempo que detalló un certero resumen de las novedades. «Tras meses de bocetos y ordenador, nuestros artesanos estaban listos para dar forma a la carrocería» Manteniendo su postura atlética y la línea del techo alargada del coupé, dotando al coche de un aspecto mucho más seguro», argumentó.

Sin restricciones medioambientales

Además, el distintivo ECO en materia medioambiental permite a todos sus conductores tener acceso a los centros urbanos en periodos de alta contaminación, tan presentes en ciudades como Madrid, donde el protocolo del Ayuntamiento afecta sobremanera a la circulación. El IS 300h, de 223CV, ofrece una suavidad y una eficiencia realmente halagadoras. El sistema de propulsión híbrido combina un motor de gasolina de ciclo Atkinson de 2,5 litros de cuatro cilindros con un potente motor eléctrico compacto para conseguir un gran rendimiento, aderezado con la ayuda de la sincronización variable de válvula inteligente Dual VVT-i, la tecnología de inyección de combustible D-4S de Lexus y un sistema de recirculación de gases de escape altamente eficiente.

El tren motor incluye una transmisión eléctrica continuamente variable (E-CVT) con modo de cambio secuencial que se maneja con controles manuales en el volante. Mientras que la ingeniería avanzada Lexus Hybrid Drive genera emisiones de gas bajas y un gran ahorro de combustible, con cifras oficiales de pruebas de ciclo combinado de 97g/km y 4,3 l/100km respectivamente.

Por último, acerca del comportamiento aerodinámico, Kobayashi apuntó que «a 100km/h, el rendimiento de un coche se ve muy afectado por la resistencia aerodinámica. Incluso cuando se conduce por ciudad, esta cualidad influye en el ahorro de combustible y en el manejo». Es por ello que este Lexus añade, por ejemplo, la adición de una zona de cinta de aluminio detrás del amortiguador trasero para conseguir un flujo de aire suave.

El precio de mercado oscila desde los 35.900 euros del IS 300h Eco hasta los 56.600 del IS 300h Luxury, resultando el IS 300h Executive, el «corazón» de la gama con un 65% de las ventas, en 42.600 euros