Jaguar F-Pace SVR: 550CV para la versión más radical del SUV británico Incorpora un motor V8 de 5.0 litros Supercharged que desarrolla 550CV y un par máximo de 680Nm

S. M.

Actualizado: 28/03/2018 13:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Jaguar F-PACE, World Car of the Year y World Car Design of the Year 2017, incorpora el acabado SVR en su gama, lo que le convierte en el F-PACE más rápido y potente de su corta historia, con un chasis y una aerodinámica mejorados para satisfacer aún más, una conducción superior, en cualquier situación.

Revisado por el departamento de Special Vehicle Operations (SVO), con un aumento de potencia del 44%, el F-PACE SVR con el motor V8 gasolina de 5.0 litros genera 550CV y 680Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100km/h en 4,3 segundos (de 0-60mph en 4.1 segundos), alcanzado una velocidad máxima de 283km/h (176mph).

«El F-PACE SVR ofrece una manejabilidad y una agilidad acordes con sus prestaciones. Todo, desde la dirección hasta las suspensiones revisadas, han sido adaptadas especialmente para nuestro SUV de altas prestaciones y el resultado es un vehículo que va más allá de sus siglas F-PACE y SVR», asegura Mike Cross, ingeniero jefe de Jaguar Land Rover

Las mejoras aerodinámicas incluyen entradas de aire más grandes tanto en el frontal como tras los pasos de ruedas, lo que reduce la presión sobre estas y refrigera mejor los frenos. Además, unos faldones en los laterales rebajan la altura y optimizan la estabilidad a alta velocidad. Asimismo, los pasos de las ruedas más anchos y los faldones laterales le dan un aspecto más musculoso y muestran el poderoso carácter del SVR.

También un exclusivo capó SVR con entradas de aire que ayudan a expulsar el aire caliente del motor, ofrecen la evidencia visual de las intenciones dinámicas de los SVR.

En la zona posterior, un exclusivo alerón junto con un nuevo paragolpes, integran los cuatro escapes con el sistema de Escapes Activos. El paragolpes incorpora, además, unas ayudas aerodinámicas que permiten un flujo del aire más limpio hacia la trasera del vehículo.

La actualización del chasis incluye unos amortiguadores delante y detrás que han ganado entre un 30 y 10 por ciento de rigidez respectivamente e incorporan unas barras estabilizadoras que contribuyen a una reducción del balanceo de hasta un 5%.

Las nuevas llantas de aleación ligera forjadas son de 21 pulgadas, opcionalmente de 22, son 25mm más anchas detrás que delante para una mejor maniobrabilidad del SVR. Las llantas de 22 pulgadas son, asimismo, 2,4 kilos más ligeras delante y 1,7 kilos detrás y están diseñadas para regular mejor el flujo del aire que llega a los frenos de disco que son de 395mm delante y 396 detrás. Además, los discos de freno ofrecen una avanzada construcción en dos piezas tanto delante como detrás que ayudan a reducir el peso mientras que contribuyen a mejorar la agilidad del SVR.

El F-PACE SVR también cuenta con el sistema de Escapes Activos de Válvulas Variables de Jaguar. Esto proporciona un sonido característico y este es otro de los factores que hay detrás de la mayor capacidad de rendimiento del SVR, ya que éste sistema activo permite un mayor flujo del gas. El escape del SVR es 6.6 kg más ligero que los escapes estándar del F-PACE.

El SVR es el primer Jaguar F-PACE en utilizar, en el eje trasero, el Diferencial Activo Electrónico (EAD). Además, el F-PACE SVR dispone de un gran número de avanzadas tecnologías especialmente calibradas para este modelo. El par bajo demanda del sistema de cuatro ruedas motrices del Intelligent Driveline Dynamics (IDD) ha sido optimizado para maximizar los beneficios del EAD, mientras que el software para el sistema Adaptive Dynamics, la dirección asistida electrónica (EPAS) y el modo Driving Dynamics se han rediseñado atendiendo a las especificaciones del SVR. El modo Engaging Dynamic realiza los cambios de velocidad mucho más rápido y con una respuesta más contundente, además, de mejorar la respuesta de la dirección en cualquier tipo de situación.

Dentro del F-PACE SVR los nuevos asientos Performance, de características deportivas y de perfil estrecho, ofrecen un agarre y soporte lateral mucho mejor y muestran un tapizado acabo en rombos con el logo SVR en relieve. También, los asientos traseros gozan de un diseño único acorde con los delanteros y con el carácter de un SUV deportivo, acentuado, además, por la nueva palanca del cambio Sport Shift Selector. Para finalizar el carácter del SVR se realza con un volante que incorpora unas prácticas levas de cambio en aluminio.

Además, de todas las prestaciones, el SVR mantiene toda la practicidad y versatilidad inherente a la familia PACE con un maletero de 650 litros de espacio (con los asientos en posición normal) que no se ve afectado por las mayores prestaciones. El SUV de Jaguar mantiene conectados y entretenidos a todos sus pasajeros con un punto WI-Fi 4G para hasta ocho dispositivos y está también, equipado con el avanzado sistema de entretenimiento Touch Pro y unas pantallas táctiles de 10 pulgadas en el salpicadero y de 12,3 HD en el lugar de los relojes tradicionales.

Cuatro colores interiores ayudan a resaltar la fuerte personalidad deportiva: Red con Jet, Light Oyster con Jet, Siena Tan con Jet y Jet con pespuntes Light Oyster.

Diseñado por los expertos del mundo del todoterreno de Jaguar Land Rover, el F-PACE SVR dispone además de una serie de avanzadas tecnologías para asegurar las mayores prestaciones en cualquier circunstancia. Tracción Total con Intelligent Driveline Dynamics, el All Surface Progress Control y el Adaptive Surface Response, aseguran que este SUV de altas prestaciones podrá sortear cualquier circunstancia independientemente del estado del tiempo.