Honda apuesta por los propulsores elÃ©ctricos y motores de hidrÃ³geno

El Presidente y COO de Honda Motor Europe, Katsushi Inoue, ha revelado los principales detalles de la nueva «visión eléctrica» de la marca. En el Salón del Automóvil de Ginebra 2017, Inoue ha esbozado el compromiso de Honda con un futuro eléctrico en Europa, con el objetivo específico de que en el 2025 dos tercios de las ventas de automóviles de la marca en el continente se atribuyan a modelos equipados con propulsores eléctricos. El anuncio confirma que Europa es el principal mercado en la estrategia global de vehículos eléctricos de Honda.

Durante el anuncio de esta estrategia en el Geneva Motor Show, el Presidente de Honda Motor Europe ha afirmado: «Emplearemos nuestros recursos de I+D a escala global para agilizar el lanzamiento de una avanzada gama de motores eléctricos para el cliente europeo».

El interés de Honda por centrar su oferta de vehículos eléctricos en Europa se iniciará con el despliegue de la tecnología híbrida en su gama de automóviles. El primer modelo en llegar al mercado europeo con un sistema híbrido de dos motores saldrá a la venta en 2018.

Honda también contará en su gama con vehículos híbridos enchufables, eléctricos de baterías y de pila de combustible de hidrógeno para su comercialización en Europa.

El Honda Clarity Fuel Cell es otra de las estrellas de Ginebra, tras la llegada de las primeras unidades de este modelo a Europa a finales del año pasado. El Clarity Fuel Cell es el vehículo eléctrico de pila de combustible más avanzado del mundo, con una autonomía máxima líder en su clase de 700 km* (434 millas).

La llegada del nuevo Clarity Fuel Cell a Europa como parte de la iniciativa europea HyFIVE (del inglés Hydrogen For Innovative Vehicles) refuerza el compromiso de Honda de promover la adopción de vehículos eléctricos de pila de combustible y la creación de una infraestructura de repostaje de hidrógeno viable en todo el continente.

El anuncio de la estrategia de comercialización de vehículos eléctricos para Europa llega justo unas semanas después de confirmarse que Honda ha sido la marca de volumen que ha obtenido el mayor crecimiento en el mercado europeo en 2016. Los datos ofrecidos por la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA) muestran que el total de ventas de Honda en la Unión Europea y los países de la Asociación Europea para el Libre Comercio (AELC) en 2016 fue de 159.126 unidades a cierre del mes de diciembre, lo que supone un aumento del 20,8 % en comparación con el mismo periodo en 2015. Este incremento supera significativamente los resultados obtenidos por el mercado europeo en su conjunto, que creció un 6,8% en el mismo periodo.

El Honda NeuV Concept debuta en Europa en el Salón del Automóvil de Ginebra

El Honda NeuV, que se presenta por primera vez en Europa coincidiendo con el Salón del Automóvil de Ginebra, es un concept car totalmente eléctrico con una propuesta exclusiva y un innovador "motor emocional" capaz de aprender de su conductor. El NeuV, cuyas siglas responden a New Electric Urban Vehicle (Nuevo Vehículo Urbano Eléctrico), surge con la idea de aprovechar el tiempo de inactividad de los automóviles para uso privado, estimado en un 96 %.

El Honda NeuV explora ventajas a nivel económico ideales para clientes de empresas, ya que puede funcionar como un vehículo de uso compartido de conducción autónoma durante los espacios de tiempo que el propietario no lo está utilizando, pudiendo recoger a personas y trasladarlas a diferentes destinos. Puede incluso suministrar y vender energía a la red eléctrica durante los períodos de alta demanda cuando no esté circulando, lo que permite rentabilizar aún más los tiempos de inactividad del vehículo.

El NeuV también funciona como un útil asistente dotado de inteligencia artificial de gran ayuda. Se trata del llamado "motor emocional" HANA (del inglés, Honda Automated Network Assistant), que aprende del conductor al detectar las emociones que dan lugar a sus reacciones. De este modo, y tras aprender de las decisiones tomadas con anterioridad por el conductor, puede aplicar un criterio para proponer nuevas opciones y recomendaciones ante determinadas situaciones.

Conductor y acompañante pueden acceder, fácil y cómodamente, a todas las funciones del NeuV por medio de una sencilla interfaz completamente táctil. La excelente visibilidad exterior está garantizada con un parabrisas panorámico que proporciona un amplio campo visual especialmente útil al maniobrar. El acceso a la cabina se facilita al máximo gracias a un inteligente sistema de apertura lateral de las puertas que favorece un cómodo y espacioso acceso.

El NeuV tiene capacidad para dos ocupantes y cuenta con un espacio de carga en la parte posterior de los asientos, donde también se aloja el concept "Kick 'n Go" longboard, un patinete eléctrico pensado para ser utilizado una vez estacionado el vehículo. El "Kick 'n Go" está inspirado en el patinete original que Honda lanzó al mercado en la década de los 70. El nuevo diseño está alimentado por una batería extraíble que se recarga a través de una conexión ubicada en el maletero del NeuV. El nuevo concept de "Kick 'n Go" demuestra la firme voluntad de Honda a favor del desarrollo de diversas fórmulas de movilidad eléctrica asequible para mejorar la vida cotidiana.

Honda presentó recientemente el NeuV como parte de su "Ecosistema de movilidad cooperativa" en el CES 2017 en Las Vegas, donde dejó constancia del poder potencial de la inteligencia artificial, la robótica y el Big data para transformar la experiencia de movilidad del futuro y mejorar la calidad de vida de los clientes. La estrategia de electrificación de la compañía no se limita a los automóviles: el objetivo de Honda es desarrollar soluciones eléctricas y eficientes para todas sus áreas de productos, incluidas las motocicletas y las herramientas motorizadas.