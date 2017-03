Fiat celebra en Ginebra los sesenta aÃ±os del 500 y estrena el Fullback Cross

El Salón de Ginebra 2017 va a ser un gran acontecimiento para el grupo Fiat, tanto por la gran cantidad de novedades que llevan a la muestra como por un importante aniversario. En 2017 se celebra el sexagésimo cumpleaños del Fiat 500, que se convierte en la estrella del stand mediante una serie especial de edición limitada «500 Sessantesimo». El benjamín de Fiat muestra un look y unos contenidos únicos, como la carrocería bicolor y las específicas llantas de aleación de 16".

Esta exclusiva serie limitada y numerada rinde homenaje a su antecesor mediante una caracterización específica y una reinterpretación moderna de algunas de las características de estilo que lo han hecho famoso, como el salpicadero de vinilo, el logo vintage en la parte delantera entre los bigotes cromados, en el portón trasero y en el volante, además del cromado del capó. Realizado exclusivamente en versión descapotable, el Fiat 500 Sessantesimo presenta una inédita pintura bicolor con el evocador nombre Dolce Vita: un tricapa Blanco para el cuerpo del vehículo y un pastel Marfil para el capó y los montantes.

A su lado, el Fiat 500S, la versión más dinámica y masculina. En el evento suizo también debutan las nuevas versiones S-Design, combinación de estilo y contenidos que satisface las necesidades de un público dinámico y deportivo: en el stand, se exponen el Fiat Tipo 5 puertas y el Fiat 500X en la nueva caracterización. No falta la familia Tipo al completo: personalidad, sencillez y funcionalidad reunidas en una inmejorable propuesta de valor.

La atención también se centra en el Fiat 124 Spider con la nueva serie especial «Europa», producido en edición limitada y numerada, así como en el nuevo Fullback Cross, la versión con un look exclusivo y un alma lifestyle.

En el stand, por último, las zonas dedicadas a Mopar y FCA Bank.

Fiat 500 X S-Design

Ginebra es también la puesta de largo del nuevo Fiat 500X S-Design, la serie especial que, en sus dos alma City Look y Off-Road Look, combina un nuevo concepto de deportividad urbana y atención por los detalles. El vehículo expuesto en el stand, un S-Design City Look en el nuevo color mate Verde Alpi, podrá pedirse a partir de junio y se equipa con el flamante 1.4 MultiAir de 140 CV (103 kW) combinado con el cambio automático de doble embrague DCT. En la exclusiva carrocería mate destacan los detalles bruñidos como las molduras laterales, las manillas de las puertas, el bigote delantero, el marco de los pilotos traseros, la manilla del maletero y las tapas de los retrovisores. Oscuras son también las lunas traseras. Las llantas del vehículo expuesto son de 18" y se adornan con una caracterización bicolor. Por último, los faros de xenón, también bruñidos, hacen que la mirada del 500X sea dinámica y distintiva, reconocible al instante. Los detalles oscuros también se utilizan en la caracterización del interior, por ejemplo en el franja del salpicadero y en las molduras del túnel central y de los paneles de las puertas. También en el interior, la tapicería específica S-Design se caracteriza por un tejido deportivo con logo bordado en color cobre.

Con S-Design la elegancia inconfundible del 500X se enriquece con un toque de modernidad y deportividad.

Tipo 5 puertas S-Design

En el stand, el público podrá admirar el nuevo Fiat Tipo 5 puertas S-Design que otorga a la familia un mayor dinamismo y personalidad con la carrocería especial "Gris Strada" dedicada en exclusiva a esta versión. El vehículo se reconoce al instante gracias a la amplia y distintiva calandra de desarrollo horizontal con caracterización "Piano Black", que abarca todo el frontal terminando en la mirada aún más fuerte que otorgan los faros delanteros con la misma caracterización y equipados con tecnología bi-xenón, que debuta en la familia Tipo y asegura un rendimiento un 30 % superior con respecto a la versión de serie. Los detalles "Piano Black" continúan en el perfil de las tomas de aire dinámicas y caracterizan las tapas de los retrovisores. Las nuevas llantas de aleación de 18" de corte diamantado brindan un mayor dinamismo y completan el equipamiento las lunas traseras tintadas y los detalles como las manillas en el color de la carrocería.

El interior se ha renovado totalmente, con asientos de piel y tejido, y texturas que evocan distintividad y personalidad.

Las dobles costuras de los asientos de piel y Airtex se combinan con las de malla cruzada del volante y con el pomo del cambio en "Technoleather". El salpicadero se caracteriza por detalles en "Piano Black" y por la amplia franja en color Gris Tecnico que envuelve todo el ancho del habitáculo.

Los detalles de caracterización continúan en la consola central y en los paneles de las puertas tapizados. Bajo el capó del vehículo expuesto, el motor 1.4 T-Jet que desarrolla 120 CV (88 kW) a 5000 rpm y un par máximo de 215 Nm a 2500 rpm. Esto asegura una alta elasticidad de marcha y una respuesta rápida y audaz. La versión S-Design, también disponible en los colores Negro Cinema, Rojo Amore y Blanco Gelato y en las motorizaciones Diésel 1.6 MultiJet de 120 CV con cambio manual o automático de doble embrague DCT, gasolina 1.6 E-Torq 110 CV con cambio automático y GLP-Gasolina 1.4 T-Jet de 120 CV, enriquece con carácter y estilo la familia Tipo y pronto también debutará en el Tipo Station Wagon.

Fullback Cross

El Fullback es el pick-up dedicado a cualquiera que desee un vehículo que satisfaga todas sus necesidades prácticas, pero también lúdicas, aprovechando su funcionalidad y su vocación para el aire libre.

El Fullback tiene un carácter fuerte que se refleja en sus proporciones deportivas y, en Ginebra, protagonizará el estreno mundial de la versión Cross. El nuevo pick-up en el equipamiento Cross se encuentra disponible en la configuración de doble cabina y mide 5,28 metros de largo, 1,81 m de ancho y 1,78 m de alto, con una batalla de 3 metros. El modelo expuesto tiene un color de carrocería Gris Colosseo.

El Fullback Cross se caracteriza por detalles de estilo exclusivos, como la parrilla delantera con barras de color negro mate. El frontal se completa con la placa protectora en color plateado. En el lateral destacan otros detalles en color negro como los retrovisores, las manillas y los pasos de rueda, además de las llantas de 17" y los estribos más grandes con un nuevo diseño. Por último, la exclusiva barra antivuelco en negro texturizado eleva la silueta del Fullback Cross y destaca su perfil dinámico. La caracterización estética del Fullback Cross se completa con el nuevo revestimiento del compartimento de carga, totalmente negro, que se caracteriza por el logo Fiat en relieve. Todo ello subraya su carácter de vehículo lifestyle con un uso sumamente versátil: del trabajo diario al tiempo libre.

Se equipa con un motor turbodiésel common-rail de 2,4 litros: desarrolla 180 CV (133 kW) de potencia y 430 Nm de par. La velocidad máxima es de 179 km/h. Hay disponibles dos tipos de cambios: manual de seis velocidades o automático de cinco velocidades con modo deportivo secuencial con levas en el volante. Esta última es la opción elegida para el Salón de Ginebra. La tracción total activable es su punto fuerte con un diferencial central Torsen, que puede bloquearse utilizando la reductora, y con bloqueo del diferencial trasero para las rutas más extremas (E-Locker).

El equipamiento Cross es particularmente completo, bajo cualquier punto de vista. Para la seguridad son de serie el ABS con EBD, el TSA (Trailer Stability Assist - el sistema que aumenta la estabilidad en caso de remolque), el LDW (Aviso de salida de carril), los siete airbags y el control de crucero. No faltan los faros bi-xenón, los faros antiniebla delanteros y las luces diurnas de cruce (DRL) de LED. Los contenidos interiores incluyen asientos de piel, al igual que el volante y la palanca de cambio, climatizador automático bizona y selector electrónico de la tracción total. El contenido de infoentretenimiento incluye una radio DAB CD/MP3 con pantalla táctil de 7", Bluetooth y puerto USB. Los asientos delanteros también están calefactados y el del lado conductor puede ajustarse eléctricamente en seis posiciones. El sistema incluye la cámara de visión trasera como ayuda al aparcar y el navegador por satélite. Mopar ha creado accesorios específicos para el Fullback Cross: se trata de la puerta trasera abatible con apertura asistida y del "bed step" que facilita el acceso al gran compartimento de carga. El equipamiento se completa con cantoneras cromadas y alfombrillas de goma.

El Fullback Cross se expone junto al Panda Cross y representa la extensión natural de la familia caracterizada por modelos cuyo look exclusivo y versatilidad de uso extrema son su punto fuerte. Modelos diseñados y desarrollados para cualquier tipo de aventura, desde la jungla urbana hasta los viajes al aire libre en medio de la naturaleza.

124 Spider Europa

Fianlemnte, el nuevo Fiat 124 Spider es un descubrimiento emocionante de 2 plazas, el único 2 plazas de Fiat, capaz de conquistar a las nuevas generaciones. Ya sucedió en 1966, con su legendario antepasado que vivió, con el viento en la cara, la ola de euforia típica de los años sesenta. Ahora su estilo encarna la belleza clásica de su antecesor sin traicionar la esencia y sus contenidos aseguran prestaciones, tecnología y seguridad.

En el Salón de Ginebra podrá verse la nueva serie especial de edición limitada 124 Spider Europa que celebra, mediante un equipamiento especial, la versión homónima que Pininfarina expuso precisamente en el Salón de Ginebra de hace 36 años. Para el modelo expuesto se han elegido la carrocería Rojo Passione, el color que por excelencia distingue los "2 plazas" deportivos italianos, y las llantas de aleación de 17" de cuatro radios, diseñadas por Mopar como homenaje a su antecesor. Las tapas de los retrovisores de color plateado y los asientos de piel negra otorgan otro toque de estilo. Los contenidos son muchos: 4 airbags; faros delanteros full-LED con Adaptive Front Light System, que dirige el haz de luz en función de la velocidad y dirección de la curva; radio de 7" MP3 con puerto USB y sistema de alta fidelidad premium Bose con 9 altavoces, que incluye un doble altavoz integrado en los reposacabezas de ambos asientos y un subwoofer; volante de piel; control de crucero; apertura sin llave; cámara de visión trasera y sistema de navegación con mapas 3D.

Por último, el 124 Spider Europa incluye en su interior un placa conmemorativa y numerada y el logo 124 en la parrilla frontal. Desde un punto de vista técnico, el vehículo expuesto en el Salón se equipa con cambio manual de 6 velocidades combinado con un motor turbo de cuatro cilindros de 1,4 litros con tecnología MultiAir, que desarrolla 140 CV de potencia y 240 Nm de par motor para unas prestaciones excepcionales: 215 km/h de velocidad máxima y 7,5 segundos para acelerar de 0 a 100 km/h. Las suspensiones del 124 Spider utilizan un esquema de cuadrilátero delante y un Multilink detrás. La dirección es precisa y reactiva, gracias también al sistema de dirección asistida eléctrica. La configuración de la dirección y las suspensiones, el bastidor ligero, la distribución de peso equilibrada y el motor turbo son elementos clave de la extraordinaria experiencia de conducción que este vehículo sabe brindar.

El Panda, con gas

El stand de Ginebra alberga un espacio dedicado a la movilidad sostenible con un Panda Natural Power. El Panda celebra el hito de 300.000 unidades de metano producidas desde 2006 y se expone en el equipamiento Lounge con una carrocería creada específicamente para la ocasión. Se equipa con el motor TwinAir Turbo de 80 CV Natural Power. Este dos cilindros de doble alimentación desarrolla 80 CV (59 kW) y consume, en el ciclo mixto, 4,5 litros de gasolina o 3,1 kg de metano a los 100 km. Las emisiones de CO2 son sumamente bajas: 106 g/km para el motor de gasolina y 85 para el motor de metano.

En comparación con la alimentación de gasolina, el metano reduce en un 23 % las emisiones de CO2 y en un 52 % las de los óxidos de nitrógeno.