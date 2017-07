Los entornos más duros del planeta ponen a prueba al nuevo Jaguar E-Pace

Las ventas de Jaguar se incrementaron un 77% durante el último ejercicio, obteniendo una cifra de 148.730 vehículos. Se trata del mejor resultado anual de la marca y se debe, principalmente, a las ventas de los Jaguar F-PACE. La atención se centra ahora en el nuevo modelo E-Pace, el segundo SUV de la marca, que por tamaño se situará inmediatamente por debajo del exitoso F-PACE. El modelo se presentará mundialmente a las 21:00 horas (hora española) del 13 de julio. Un estreno que se podrá seguir en Facebook.com/Jaguar o a través de YouTube.com/JaguarCars. Pero antes de ese acontecimiento, la firma va desvelando algunos aspectos interesantes del nuevo modelo, que ha sido testado en las condiciones más duras posibles.

Desde el gélido Círculo Polar Ártico hasta las dunas del caluroso Dubái, el Jaguar E-PACE ha sido sometido a diversos programas de pruebas a fin de garantizar que se trata no solo de un vehículo para los amantes de la conducción, sino también de un SUV de altas prestaciones dinámico y divertido.

Para ello se han desarrollado más de 150 prototipos en el marco del programa de pruebas, que se extendió a lo largo de 25 meses y cuatro continentes, con vistas a garantizar no solo la extrema durabilidad del vehículo, sino también que hiciera honor a la filosofía de la marca `The Art of Performance´.

El E-PACE ha demostrado su valía en los entornos más arduos del mundo: desde el exigente circuito de Nürburgring hasta la pista de pruebas de alta velocidad de Nardo, pasando por los desiertos de Oriente Medio.

Los ingenieros de Jaguar se han enfrentado a los cuarenta grados negativos del Círculo Polar Ártico y a la elevada altura y ríos de las provincias más remotas de China, todo ello para garantizar que el E-PACE resiste a una vida de uso intenso con los clientes más activos y exigentes al volante.

El nuevo SUV compacto de altas prestaciones de Jaguar afrontará su prueba final en una presentación mundial que se retransmitirá por Facebook y YouTube el jueves 13 de julio.