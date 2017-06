Arona: el SUV pequeÃ±o de Seat para conquistar la ciudad

El nuevo Seat Arona ya está aquí. El tercer lanzamiento de la marca española en 2017, tras el restyling del León y la llegada de la quinta generación de Ibiza, es un eslabón más de la mayor ofensiva de producto jamás realizada por Seat, en la que también destacan el Ateca y el futuro SUV de 5 o 7 plazas que verá la luz en 2018. Precisamente, el nuevo Seat Arona se encuadra dentro de la gama SUV como el hermano pequeño de la familia, combinando las ventajas de sus compactas dimensiones en ciudad, con las cualidades de los SUV para salir de la urbe y llegar incluso más allá. Y es que el nuevo Seat Arona es tan elegante, amplio, práctico y cómodo de lunes a viernes como aventurero, robusto, deportivo y eficiente durante el fin de semana.

«Versátil, urbano, moderno, divertido y confortable» han sido los adjetivos escogidos para el vídeo que ha dado paso a dos ejemplares del nuevo todoterreno, que ya se ha exhibido previamente por la mañana vía aérea; concretamente, colgado de un helicóptero que ha sobrevolado el litoral de Barcelona durante una hora.

Este nuevo «crossover», de formas redondeadas, tiene cinco plazas y unas dimensiones de 4.138 milímetros de largo, lo que representa 79 más que el Ibiza, al que supera en 99 milímetros de altura, y también superará en precio, si bien aún no se sabe en cuánto.

Todo ello con una tecnología en cuanto a seguridad y conectividad habitual en los segmentos más altos del mercado, más el indudable atractivo del diseño Seat, sin renunciar a casi infinitas opciones de personalización junto al dinamismo, refinamiento y deportividad de la marca española. El Arona, fabricado exclusivamente en Martorell -la planta con mayor volumen de producción en España-, jugará un papel clave para Seat, fortaleciendo la marca y aumentando las ventas. El nuevo Seat Arona hará su debut público en septiembre con motivo del Salón Internacional del Automóvil de Frankfurt, y llegará en noviembre a los concesionarios españoles.

«En Seat somos muy persistentes. Con nuestra mayor ofensiva de producto, en el momento en que el SUV grande llegue al mercado, Seat habrá lanzado, en promedio, un vehículo nuevo cada seis meses en dos años y medio. Seat ha destinado un total de 900 millones de euros en inversiones y gastos de I+D al Ibiza y al Arona, que forman parte de la inversión total de 3.300 millones de euros para el período 2015-2019», afirma Luca de Meo, Presidente del Comité Ejecutivo de Seat. “«a puesta a la venta del nuevo Ibiza es este mismo mes de junio y el Arona hará su debut internacional con motivo del Salón de Frankfurt»

El Seat Arona es el primer modelo de Seat dentro del segmento B de los crossover compactos, que se ha multiplicado por cuatro desde 2015. Lejos de encasillarse en una categoría en concreto, el Arona es una lección de versatilidad en sí mismo. Por su tamaño compacto, por la sensación de seguridad y control que ofrece su puesto de conducción elevado y por su diseño moderno, es el aliado perfecto para el día a día en la ciudad, pero no renuncia a mostrar su lado divertido y aventurero. Con la ventaja añadida de su audaz aspecto de crossover, el Arona no es un automóvil cualquiera sino que va mucho más lejos.

El nuevo Seat Arona está destinado a conductores que buscan un componente emocional de distinción, además de funcional. Personas que saben que la edad es un número, no una actitud ante la vida. Un coche que dé respuesta a su estilo de vida, con mucha tecnología, cómodo, amplio, seguro, dinámico, personalizable, para todo uso. Un coche que no exija un esfuerzo extra para entrar o salir y en el que, por si no fuera suficiente, quepa todo el equipaje sin ningún tipo de problemas.

El Seat Arona llegará con una buena previsión de ventas bajo el brazo, según De Meo. «Estamos seguros de que será un éxito, eso nos parece claro. El Arona tiene todos los ingredientes para ser uno de los coches más vendidos del segmento».

Siempre dispuesto para la aventura diaria

En cuanto a seguridad pasiva, el nuevo Seat Arona se caracteriza por presentar un completo equipamiento en un entorno cada vez más exigente.

«Estamos seguros de que el nuevo Seat Arona es la respuesta perfecta a las actuales demandas de conductores en cuanto a comportamiento dinámico, comodidad, seguridad y tecnología punta. Una vez más, estamos estableciendo nuevos estándares en el segmento», asegura Matthias Rabe, vicepresidente ejecutivo de I+D de Seat.

En el equipamiento podemos encontrar todos los sistemas de ayuda a la conducción y de infoentretenimiento ya conocidos y muy apreciados en otros modelos de la gama Seat como el asistente de frenada automática de emergencia (Front Assist), control de crucero adaptativo ACC, asistente de conducción autónoma en atascos (Stop&Go), combinado con el ACC y el cambio DSG, asistente de arranque en pendientes (Hill Hold Control), detector de fatiga, sensores de lluvia y luces, frenada multicolisión, entrada y arranque sin llave Kessy, cámara de visión trasera de alta calidad y precisión, pantalla táctil Black Panel Premium de 20,3 cm (8"), o cargador inalámbrico para el ‘smartphone’ con amplificador de señal GSM. Además, el Arona puede contar con alerta de tráfico trasero, detector de ángulo muerto y sistema de aparcamiento asistido Park Assist que funciona tanto en línea como en batería.

Dimensiones

Si hablamos de las dimensiones, el Seat Arona mide 4.138 mm de longitud, lo que supone 79 mm más que el nuevo Ibiza. Sin embargo, la altura es el elemento que mayores diferencias establece, ya que el Arona es 99 mm más alto. En consecuencia, el nuevo Seat Arona ofrece no solo una mayor altura libre al suelo para poder aventurarse fuera del asfalto sino que, además, mejora todavía más el espacio para la cabeza tanto en las plazas delanteras como en las traseras y, sobre todo, un maletero más amplio, que llega a los 400 litros de capacidad. Y un aspecto muy importante, la banqueta de los asientos está 52 mm más elevada, lo que aporta una doble ventaja. Primero, una posición de conducción más alta para mejorar la sensación de control del tráfico, y segundo, facilita enormemente la accesibilidad para entrar y salir del coche. Los pasajeros también van sentados 62 mm más altos. Delante hay 37 mm más de altura y detrás, 33. La suspensión eleva la carrocería 15 mm más que en el Ibiza y el parabrisas es ligeramente más vertical para ganar espacio en altura dentro del habitáculo.

Plataforma MQB A0

La clave para conseguir esta mejora en habitabilidad y comportamiento dinámico, es la última tecnología que el Grupo Volkswagen ha desarrollado sobre su plataforma MQB (Modular Quer Baukasten). La plataforma MQB A0 permite una mayor flexibilidad de fabricación, una implementación más robusta y diferentes modelos con diferentes tipos de carrocería dentro del mismo segmento. También se pueden lograr diferentes configuraciones de distancia entre ejes. Las inversiones de Seat y los gastos de I+D en los últimos años, se destinaron parcialmente a adaptar la línea 1 de la fábrica de Martorell a la nueva plataforma MQB A0, permitiendo a Seat ser la primera empresa del Grupo Volkswagen en utilizar esta tecnología.

Totalmente conectado

En términos de conectividad destaca el sistema Full Link que vincula el ‘smartphone’ con el vehículo mediante Apple Car Play, Android Auto y Mirror Link. En cuanto al sonido, el nuevo Seat Arona también puede contar con el BeatsAudio que utiliza un procesador de señal digital (DSP), 6 altavoces premium, un amplificador de 8 canales con 300W y subwoofer en el maletero.

Como es habitual en el León, el Ateca y el Ibiza, los acabados disponibles en el nuevo Seat Arona son Reference, Style, Xcellence y FR. Su diseño es fácilmente reconocible con el resto de la gama Seat, donde destacan los faros y pilotos traseros con formas triangulares y tecnología LED. En el interior destaca también la luz ambiental bicolor de LED en rojo y blanco. En el acabado FR se incluye una suspensión adaptativa con dos ajustes y el Seat Drive Profile, que permite elegir entre cuatro modos de conducción: Normal, Sport, Eco e Individual.

Multiusos sin compromiso

Desde un punto de vista emocional, el Arona tiene un matiz excitante, porque aporta la emoción que el cliente buscaba antes en las versiones de tres puertas, con la ventaja de un mayor espacio que aporta una carrocería familiar y la superior capacidad de uso que permite su carrocería elevada. Por otra parte, el Arona también tiene rasgos del Ateca; al fin y al cabo es su hermano pequeño dentro de la gama SUV, a la espera de que llegue el mayor de la familia, el SUV de 5 o 7 plazas previsto para 2018. El robusto frontal del Arona sigue la misma estructura que el Ateca con un aspecto tridimensional más marcado. Además, la placa de matrícula en el portón, permite un diseño de parachoques más robusto y levanta el coche visualmente.

Alejandro Mesonero Romanos, director de diseño de Seat, comenta: «Hemos querido dar al nuevo Seat Arona un marcado carácter de crossover, de coche robusto para la vida cotidiana, para la jungla urbana. Por eso cuenta con protecciones muy marcadas en los paragolpes, en los pasos de rueda y en las taloneras de plástico en color gris, así como las barras de techo y las protecciones con aspecto de aluminio en la parte baja de los paragolpes.« Todo ello le da un aspecto más robusto y elevado. También el mayor diámetro de las ruedas (665 mm) contribuye a elevar el coche.

El nuevo Seat Arona es muy expresivo. El techo, además de las barras, cuenta con unas nervaduras que recuerdan los códigos estéticos de los vehículos todoterreno. Tiene muchos aspectos en común con el nuevo lenguaje de diseño mostrado en los más recientes modelos de Seat, pero sin duda alguna, tiene personalidad propia. Esto es algo que se confirma en el interior, que destaca no solo por sus proporciones horizontales -que enfatizan y refuerzan el crecimiento del coche dando aún más sensación de tamaño y espacio a bordo-, sino también una mayor sofisticación, con especial cuidado en los detalles para resaltar la mejora realizada en el nuevo Arona en cuanto a calidad percibida.

Además, el concepto ‘Consola Elevada’ hace que ésta tenga una mayor presencia e incide en la seguridad y la ergonomía, ya que todos los elementos están ubicados de manera que el conductor apenas tenga que bajar la vista cuando va por la carretera. Precisamente, el puesto de conducción ha sido objeto de especial atención al ubicarse todos los instrumentos orientados hacia el conductor para facilitar su manejo y aumentar la seguridad a bordo. Asimismo, los asientos son más envolventes y confortables para dar la sensación de protección y garantizar una óptima sujeción. Tejidos, tonos y colores son exclusivos del nuevo Seat Arona, cuyo interior también destaca por las posibilidades de personalización en cuanto a colores y acabados. Así, por ejemplo, la consola va pintada a tono con el salpicadero.

Muy importante en este aspecto es la personalización, ya que existe una marcada tendencia en los clientes que exigen poder personalizar sus vehículos. Cromáticamente, el Arona está dividido en dos: la parte baja de la carrocería por un lado y el techo más los pilares A y C por otro. En la paleta de colores para la carrocería se añade el Eclipse Orange. El techo puede ser gris, negro, naranja o del mismo color que la carrocería. Hay 68 posibles combinaciones de colores. En el pilar C destaca el gráfico en X grabado en la chapa para remarcar el aspecto crossover del Arona.

Gama de motores

La fortaleza hoy día se centra en la eficiencia y la fiabilidad. Todos los motores disponibles en la gama del nuevo Seat Arona tienen inyección directa, turbocompresor e intercooler y cuentan con sistema Start&Stop. En gasolina hay tres motores diferentes para elegir, todos con bloque de aluminio. El primero es el 3 cilindros 1.0 TSI de 95 CV, que va unido a una caja de cambios manual de cinco velocidades. A continuación tenemos este mismo motor pero en su versión de 115 CV, que cuenta ya con un cambio manual de seis marchas o con el DSG de doble embrague y siete velocidades. El tercero es el nuevo 1.5 TSI de cuatro cilindros con 150 CV -con tecnología de desconexión activa de cilindros- que queda reservado para el acabado FR y está unido al cambio manual de seis marchas. En diésel, el eficiente y fiable 1.6 TDI estará disponible con 95 y 115 CV. La versión de 95 CV se puede escoger con cambio manual de cinco velocidades o DSG de siete; el de 115 CV, con cambio manual de seis.

Por último, a mediados de 2018 llegará a la gama Arona el motor 1.0 TSI de 90 CV alimentado por Gas Natural Comprimido (GNC). Seat es el primer fabricante en ofrecer un motor de este tipo en esta clase de los crossover compactos.