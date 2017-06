El problema de los seguros parece no tener fin. El año pasado al 41% de los españoles le subieron el precio de su prima sin haber dado ningún parte. Un dato alarmante que ha dado a conocer el último sondeo elaborado por el comparador de seguros en internet Acierto.

De hecho, según revela el estudio, tan solo un 23% de los conductores emitió alguno en 2016, y menos de un 4 % afirma haberlo hecho en más de dos ocasiones. El 70 % restante declara no haber tenido ningún problema con su vehículo.

El descontento entre los afectados provocó que casi un 40% de los afectados optara por cambiar de seguro el pasado año. No obstante, como se desprende de las cifras, la gran mayoría decidió conservar su póliza, en buena medida por el desconocimiento de las alternativas y de los plazos para efectuar dicha modificación. Además, la renovación se produce de manera automática por lo que, a menos que el tomador quiera anular el seguro del coche a la fecha de vencimiento, deberá comunicárselo a la compañía con un mes de antelación. De lo contrario, se entiende por ley que desea mantenerlo un año más.

Además, el encarecimiento de la prima puede no quedar reflejado en el contrato y, consiguientemente, sorprender al usuario. Pero la legislación establece siempre que el tomador del seguro deberá aceptar las condiciones del nuevo contrato cuando las condiciones cambien. Desde Acierto.com recuerdan que el cliente tiene el derecho a conocer esta información con antelación: “Según el artículo 22 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, la compañía tiene que avisar con dos meses de antelación si va a encarecer el seguro”, explica Carlos Brüggemann, cofundador de Acierto.com.

Ante esta notificación, el conductor puede optar por reducir aquellas coberturas que no considere adecuadas o bien decidirse por otro tipo de pólizas que se adapten mejor a sus necesidades. No obstante, a veces la modificación de la prima está prevista en el contrato y no es necesaria una nueva aceptación del tomador. De hecho, se entiende que este ya la autorizó al suscribir el seguro.

Razón de más para conocer bien las condiciones de lo que se firma y para comparar distintas opciones hasta encontrar el producto que más se ajuste a las circunstancias del usuario. Un punto en el que un comparador de seguros como el de Acierto.com puede llegar a ahorrarles hasta 500 euros, con tan solo cotejar las opciones que ofrece el mercado más apropiadas para cada caso.