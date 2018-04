La planta de Opel Zaragoza llega a los 13 millones de coches fabricados

Tras 36 años de historia la planta de Opel en Zaragoza, perteneciente ahora al grupo PSA, bate un record de producción y alcanza la cifra de 13 millones de unidades producidas. El coche de celebración es un Opel Crossland X bitono en colores azul Bay y blanco, exportado a Marruecos.

Una amplia representación de los empleados de la planta ha participado en la ceremonia de celebración junto al presidente de Aragón, Francisco Javier Lambán, el director de producción y logística de Opel Automobile GmbH, Rémi Girardon, y el director de la planta, Antonio Cobo.

La producción de la unidad 13 millones en la planta aragonesa llega poco después de la firma del nuevo acuerdo marco social alcanzado con los representantes de los trabajadores el pasado mes de enero, que permitió incrementar la competitividad de la planta, un requisito esencial para garantizar las futuras inversiones de Groupe PSA en la factoría. Gracias a este acuerdo, la próxima generación del Opel Corsa de producirá en exclusiva en la planta de Zaragoza a partir de 2019. Además, una versión eléctrica de este modelo de éxito, se fabricará en la planta española desde el año 2020. Zaragoza será la primera planta en fabricar un modelo eléctrico de Opel en Europa y seguirá jugando en papel esencial en el dispositivo industrial de Groupe PSA en España y en Europa.

Desde el inicio de la producción, en agosto de 1982, la planta aragonesa ha fabricado cinco generaciones del Opel Corsa, diferentes versiones de los Opel Kadett, Astra, Tigra y Combo, dos generaciones del Opel Meriva, los Opel Mokka, Mokka X y Crossland X, este último el primer modelo Opel basado en una plataforma de Groupe PSA y, desde agosto, el Citröen C3 Aircross. Todos estos modelos confirman la calidad “Made in Spain” en las carreteras y las ciudades de todo el mundo.

Primera serie: 1982 a 1993

El Corsa A se caracterizaba por unas proporciones compactas dentro de una corta longitud de solo 3,62 metros. Era enérgico, con pasos de rueda ensanchados como un coche de rallies, y un excepcional coeficiente aerodinámico de tan solo 0.36, lo que era un record en su categoría. El jefe de diseño, Erhard Schnell, había creado un pequeño coche deportivo con líneas frescas y cinceladas, destinado particularmente para 'el hombre de la casa ". El modelo más destacado fue el GSi de 100 CV, y también contaba con motores diésel. La gama de modelos de 3 puertas de dos y tres volúmenes, fue aumentada en 1985 con el popular modelo de 5 puertas. El Opel Corsa A se convirtió en un coche aclamado y líder en ventas, con 3.105.339 unidades fabricadas.

Segunda serie: 1993 a 2000

A pesar del éxito del primer Corsa, en Rüsselsheim se tomó la decisión de posicionar a su sucesor como un “coche femenino”. La leyenda del diseño de Opel, Hideo Kodama, creó un Corsa mucho más redondeado y suavizado, con faros delanteros que recordaban a ojos redondeados, tenía el aspecto de un niño pequeño. El Corsa B era diez centímetros más largo aunque mucho más espacioso por dentro. Además, incorporó muchísimos elementos de seguridad en el segmento, incluyendo el sistema antibloqueo de frenos ABS, protección contra impactos laterales y airbags frontales. Para mercados especiales, Opel ofreció su variante sedán así como versiones familiares y pick-up. Los motores de gasolina que montaba ya eran de inyección y contaban con catalizadores, mientras que el GSi era 16 válvulas y los motores diésel eran sobrealimentados. El segundo Corsa fue un éxito en todo el mundo, alcanzando los 2.931.574 vehículos fabricados en Figueruelas (Zaragoza) y más de cuatro millones vendidos en todo el mundo.

Tercera serie: 2000 a 2006

Con la idea de no modificar un equipo ganador, Hideo Kodama fue otra vez elegido para diseñar la silueta del Corsa C. Su estilo estaba claramente inspirado en su predecesor, y nuevamente ganaba diez centímetros en su longitud y un aumento de la distancia entre ejes, su espacio interior mejoraba notablemente. Por primera vez, su carrocería estaba completamente galvanizada. Con sofisticados motores gasolina ECOTEC de 4 válvulas por cilindro y los nuevos motores turbo diésel de inyección directa aseguraban una alta potencia con menor consumo y valores de emisiones reducidos – todas las variantes cumplían con los estándares de la rigurosa Euro 4. El Corsa C también se convirtió en una estrella, con 1.692.441 coches fabricados en la planta de Zaragoza y 2,5 millones de unidades vendidas.

Cuarta serie: 2006 a 2014

A partir de ahora, las versiones de 3 y 5 puertas tomarán caminos diferentes: la variante de 3 puertas tiene un aspecto único de coupé deportivo, destinado al mismo tipo de clientes que el Corsa A. La variante de 5 puertas, se convierte en un coche amplio, siendo un coche familiar con todas las de la ley. El actual Corsa D, está aún por debajo de los 4 metros de longitud, teniendo exactamente 3,999 metros. Con la tecnología ecoFLEX de Opel, el Corsa tiene tecnologías de ahorro de combustible Start/Stop y motores altamente eficientes. El 1.3 CDTI ecoFLEX consume solo 3,3 l/100 km en ciclo combinado y emite sólo 88 gr/km de CO2. La cuarta generación del Corsa llegó al final de su producción habiendo salido 1.922.540 unidades de nuestra planta y con más de 2,8 millones de unidades.

Quinta serie: Desde 2014

Desde finales de 2014, los clientes ya pueden disfrutar el nuevo Corsa E. La quinta generación también se fabrica en la planta de Figueruelas (Zaragoza) que es la planta matriz del Corsa y en Eisenach (Alemania) con variantes de 3 y 5 puertas. Eisenach es también donde se produce el Opel ADAM, el cual es – ahora - el hermano pequeño del Corsa – igual que alguna vez el Corsa lo fue del Kadett. El tiempo pasa para los coches, al igual que por las personas, y los niños crecen para convertirse en adultos. A través de las cinco generaciones del modelo se han vendido cerca de 13 millones de Opel Corsa, de los cuales, más de 10 millones han salido de la planta aragonesa.

Opel Meriva: Abriendo la puerta a una mayor flexibilidad

Cuando fue lanzado en 2003, la primera generación del Opel Meriva creo el segmento de los monovolúmenes pequeños, y estableció la referencia para la flexibilidad asequible a un amplio público. De la primera generación de este monovolumen pequeño se fabricaron en Zaragoza 1.064.281 unidades.