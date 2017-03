Las matriculaciones de turismos se estancan en febrero

El mes de febrero ha cerrado con una matriculación de 97.796 turismos, lo que supone sólo un 0,2% más respecto al mismo mes del pasado año. En seis comunidades autónomas se ha producido una caída del mercado durante este último mes.

Las causas del estancamiento del mercado hay que buscarlas, en primer lugar, en un ligero descenso por parte de los compradores particulares. Éstos echan en falta un plan de estímulo que los anime a cambiar su viejo coche, y eso ha tenido su reflejo el pasado mes con una caída del 0,1%. Esta misma tendencia a la ralentización se viene detectando desde que en la segunda mitad del pasado año se acabaron los fondos para la última entrega del Plan PIVE. Hay que recordar, una vez más, que el parque automovilístico español tiene una elevada antigüedad, con una edad media de 12 años. Hoy circulan en España algo más de 7 millones de vehículos de 15 o más años, y de ellos 2,7 millones llevan más de 20 en uso. Estos automóviles son mucho más contaminantes y menos seguros que cualquiera de los actuales.

Según el presidente de GANVAM , Juan Antonio Sánchez Torres, que representa a 4.600 concesionarios/servicios oficiales y 3.000 compraventas, “los particulares están viviendo su difícil cuesta de febrero después de que la subida generalizada del precio de servicios básicos como el carburante o la factura de la luz, gas, teléfono... con la que arrancamos el año supusiera un sobreesfuerzo para el bolsillo. Por si fuera poco, la amenaza de la subida de tipos de interés también reduciría la renta disponible de los hogares, generando un efecto retractor para la compra de coches. El estancamiento de las compras de particulares evidencia la necesidad de una inyección adicional de confianza en forma de plan de incentivo al achatarramiento que permita cambiar un coche de más de diez años por uno nuevo o usado de hasta 3 ó 5 años, sobre todo, por lo que supondría para el rejuvenecimiento del parque con todo el beneficio medioambiental que implicaría, máxime cuando no tiene coste para el Estado por la recuperación inmediata de la dotación vía impuestos de los vehículos de reposición”.

Por otra parte, la Semana Santa ha marcado claramente el mercado entre las empresas alquiladoras de coches, cuyas matriculaciones descendieron un 9,2%: mientras que en el año 2016 esta festividad tuvo lugar en el mes de marzo, en el año 2017 se celebrará a mediados de abril. Por esta razón, un gran número de alquiladores de coches se espera que renueven sus flotas en el mes de marzo de cara a la temporada alta turística que arranca, precisamente, con el inicio de la Semana Santa.

Más activo se ha mostrado el mercado de las empresas no alquiladoras –con una subida del 10,9% en sus matriculaciones– que tras dejar atrás lo más duro de la crisis aprovechan para hacer la renovación pendiente de sus flotas.

La cifra registrada en febrero está aún muy alejada de los niveles pre-crisis. En ese mismo mes de 2008, año de inicio de la crisis, se matricularon en nuestro país durante febrero algo más de 121.000 unidades, un 19% más que en ese mismo mes de 2017.

FACONAUTO

Jaume Roura, presidente de la patronal de los concesionarios FACONAUTO, explica que las matriculaciones en el mes de febrero “confirman el estancamiento de las ventas a particulares, en una tendencia que, si no cambia nada, esperamos sea la tónica de todo el ejercicio. De momento, se puede decir que el mercado que atienden los concesionarios ha tocado techo. Sin duda, la falta de un plan de renovación del parque no está haciendo aflorar compradores que, de existir dicho plan, se decidirían a cambiar su viejo coche por otro más eficiente y seguro, lo cual supondría una demanda añadida de, al menos, un 15%. Al respecto, nos preocupa el peso que tiene el canal de particulares, que ha ido perdiendo importancia a favor de los otros dos canales comercializadores. Insistimos que un mercado saneado es el que realiza un 60% de sus operaciones en los concesionarios. Acumular matriculaciones tácticas en el canal de empresas y en el canal de empresas alquiladoras es una forma artificial de mantener el mercado con una especie de “respiración asistida”. Marcas y concesionarios tenemos que seguir siendo ambiciosos e imaginativos para atraer compradores a nuestras exposiciones, y no conformarnos con unas cifras planas como las que ha arrojado febrero”.