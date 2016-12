Honda negocia con Waymo el desarrollo de coches autÃ³nomos

La marca nipona Honda acaba de anunciar que Honda R&D Co., Ltd., subsidiaria de I+D de Honda Motor Co., Ltd., ha iniciado negociaciones con Waymo, compañía independiente de Alphabet Inc., para la integración de su tecnología de conducción autónoma en los coches Honda. Esta colaboración técnica entre los equipos de ingeniería de Honda y los de desarrollo de tecnología para coches autónomos de Waymo permitirá a ambas compañías avanzar en la integración de software y hardware de los sensores de conducción autónoma en los automóviles Honda.

Como parte de esta colaboración técnica, Honda proporcionaría a Waymo automóviles modificados que permitan incorporar la tecnología desarrollada por esta compañía y los integrará en la flota que Waymo está probando actualmente en cuatro ciudades de Estados Unidos.

Por parte de Honda serán los ingenieros de Honda R&D, con sede en Silicon Valley, California y Tochigi, Japón, los que trabajarán conjuntamente con los ingenieros de Waymo con base en Mountain View, California y Novi, Michigan.

Con este acuerdo Honda quiere confirmar su anuncio de que en 2020 producirá coches capaces de circular de forma autónoma en autopistas y alcanzar una sociedad sin accidentes. Esta colaboración técnica con Waymo permitiría a los integrantes del equipo de I+D de Honda trabajar sobre una base tecnológica diferente, y lanzar al mercado coches completamente autónomos.

Más información sobre Waymo en la web http://waymo.com/

Más información sobre Honda Silicon Valley Lab (HSVL) en la web www.hondasvl.com