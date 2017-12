Busca tu décimo para la Lotería del Niño en ABC.es Aquí le mostramos la dirección de los establecimientos donde encontrar el boleto deseado

Solo quedan diez días para el Sorteo del Niño y no es tarde para encontrar ese número que nos inspira confianza o que tiene un significado especial para nosotros. Si aún no te has hecho con ellos, en ABC le mostramos en el siguiente buscador la dirección de las administraciones donde puedes encontrarlo.

Si eres, por ejemplo, de los que probará suerte con el 155 (que se agotó para el Sorteo de Navidad), tienes 50 administraciones donde encontrarlo. Además, si por lo que sea no puedes desplazarte en el acto, le mostramos los números de teléfono de los distintos locales. Así también te puedes asegurar de que todavía lo tienen.