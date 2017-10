Los turistas extranjeros también juegan a la Lotería de Navidad Algunas administraciones destacan la presencia de ciudadanos mexicanos o brasileños como compradores de décimos para el sorteo de la Lotería de Navidad

El sorteo del Gordo de la Lotería de Navidad no se queda únicamente dentro de nuestras fronteras. La imagen de turistas extranjeros haciendo colas en las administraciones más conocidas de las ciudades españolas es bastante habitual. Cuando estas administraciones se encuentran además en el centro de las ciudades, el número de visitantes de otros países que suele adquirir décimos aumenta respecto a otras que se encuentran en otros puntos.

Es el caso de la mítica Doña Manolita, situada en pleno centro de Madrid. Desde la administración explican que acude mucha gente extranjera, aunque en algunos casos no se puede saber con certeza si esos clientes están asentados en España o simplemente de viaje. Destacan turistas mexicanos y brasileños como los que más se interesan por este sorteo de la Lotería de Navidad, aunque reconocen que cada vez son más los turistas de nacionalidad china que se deciden a comprar décimos para que la suerte les premie con el Gordo. También en la administración de Loterías número 3 de Palma de Mallorca notan este interés extranjero por la Lotería de Navidad: «Estamos en una calle céntrica, muy comercial, y vienen muchos turistas. Saben directamente lo que quieren, vienen directos, lo conocen», explican.

«Al ver la cola he preguntado y me han explicado en qué consiste, así que he decidido comprar», explica una turista británica que está pasando, junto a su familia, unos días en Madrid y que sale de la administración. «Nos han dicho que podemos ver por Internet si ganamos el premio, así que vamos a intentarlo», cuenta un suizo que está esperando en la cola. Sin embargo, no todos tienen este interés. Es el caso de un matrimonio argentino que está pasando unas semanas por toda España: «Creo que, si toca algo, no lo podemos cobrar desde ahí», dicen.

En administraciones de otras ciudades turísticas como Sevilla o Toledo, sin embargo, no notan este interés de los visitantes extranjeros por el sorteo de la Lotería de Navidad. Desde la sevillana Loteria Sagasta «Los Millones» aseguran que no hay muchos turistas extranjeros que acuden a comprar, aunque los que lo hacen «saben a lo que van, no suelen preguntar mucho». Tampoco en la administración Doña Lola de Toledo es frecuente que visitantes extranjeros se hagan con décimos para el Gordo de la Lotería de Navidad, aunque destacan que sí lo hacen turistas de otras partes de España.