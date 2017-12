«La Lotería de Navidad es como un souvenir más, todos los extranjeros que vienen se llevan un décimo» La presidenta de la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (Selae) hace balance a pocas horas del Sorteo Extraordinario de «un buen año en ventas, mejor que 2016, también en Cataluña»

Inmaculada García Martínez recibe a ABC en su despacho, en Madrid, cuando apenas quedan unas horas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, donde su gestión anual es más «visible». Natural de Águilas, esta inspectora deHacienda que ocupó la cartera en el Gobierno de su Comunidad, repasa cuatro años al frente de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), un papel en el que se le ve realmente cómoda. «Repartes ilusión», dice haciendo suyo algún eslogan de un anuncio de décimos. Su organismo repartirá mañana 2.380 millones de euros en premios, 70 millones más que el año pasado, en paralelo con un «buen año en ventas», mejor que el pasado, dice.

Reconoce que el spot (dirigido por Alejandro Amenábar este año) le encanta, aunque siempre nace bajo mucha presión. Es el arranque de la Navidad, que el imaginario popular coloca casi al mismo nivel que los villancicos y el turrón. Como reza otro lema lotero, el «mayor premio es compartirlo» y, para García, los españoles no saben hacerlo de otra manera, porque el sorteo del 22 de diciembre forma parte del código genético de este país.

¿A qué número juega la presidenta de Loterías del Estado?

La presidenta no puede jugar desde la ley de 2011, ni los directores, ni todos los que trabajan alrededor de la lotería.

La campaña de Navidad se ha visto marcada por la crisis en Cataluña, incluso, la Bruixa d’Or trasladó su sede fiscal y social. ¿Ha sido así?

Lo que afectó a la venta de loterías fue la crisis de 2008, se neutralizó la caída en 2014, y desde entonces han aumentado las ventas. Sí que se notó el año que salió La Grossa (la lotería catalana), que fue la Navidad de 2013, lógicamente porque salió un competidor allí, y bajó la venta, pero desde entonces estamos creciendo y Cataluña ha ido con la media nacional. Este año Cataluña se está resintiendo económicamente, y esas incertidumbres que se han generado, ha afectado a su consumo. Dentro del consumo, nuestro producto también se verá afectado. Pero está aumentando respecto al año pasado, pero evidentemente si afecta al comercio minorista, lo nuestro es minorista, habrá que verlo al terminar el sorteo y cuando tengamos todos los datos, ver cuál ha sido la media de la bajada en el consumo de todos los productos minoristas y cómo ha ido el de lotería. Creo que va a tener un comportamiento mucho mejor el consumo de lotería en Cataluña. Es un producto muy nuestro, lo tenemos en el ADN de todos los españoles, en Cataluña se juega mucho a nuestros productos y a lotería.

Se pueden comprar décimos hasta esta noche a las 22.00 horas, y a una horas del sorteo, ¿qué balance hace usted de esta campaña?

Llevamos tres años seguidos creciendo con un incremento sostenido del 13,5%. Mantenerlo y subirlo es un éxito

Muy positivo. Iniciamos el Sorteo de Navidad allá por enero decidiendo la capilla que vamos a poner en el décimo, pero sobre todo en verano, que ha tenido muy buenos impactos, con grandes incrementos (teniendo en cuenta que el porcentaje de venta en julio, agosto y septiembre es de un 20% del total) y desde entonces tenemos un comportamiento muy positivo. La venta por terminal y venta online que son datos reales va mejor que el año pasado. Llevamos tres años seguidos creciendo con un incremento sostenido de un 13,5%, mantener este incremento y subirlo es un éxito. Y en el Niño estamos a un 14,5% superior, no nos olvidemos de este otro sorteo, que está muy próximo.

¿Qué representa para los españoles la Lotería de Navidad para los españoles?

Cuando presentamos la campaña, creo que se encienden las luces de Navidad. Y cuando oímos el día 22 a los niños de San Ildefonso, la Navidad ya está aquí. Es uno de los éxitos de este sorteo único en el mundo. Todos nos convertimos en compradores y vendedores y todos nos convertimos en compartidores, el número, el décimo, con nuestro entorno, estamos todos ilusionados pensando en la familia y proyectos por hacer. Si nos toca, imagínate. Si no, nos vuelve a tocar, porque al final nosotros sustentamos los presupuestos del Estado, los servicios, y ayudas directas a las buenas causas, a lo social, a la cultura, etc. Al final le devolvemos a la sociedad todo lo que nos da que es mucho.

¿Qué tiene la Lotería que es un deporte social y no es un acto aislado?

Que es patrimonio de todos. Nació en 1812 y desde entonces se ha ido introduciendo en nuestra sociedad, cultura, en nuestra tradición. Nos sentimos parte.

¿Los españoles tenemos un número fetiche o jugamos al tuntún?

Totalmente. La terminación más vendida es la del 7, de dos cifras el 13.

¿Y el 155?

Luego vamos a eventos, a familias. Y tienes tus números en función de cosas buenas que te han pasado. Este año el 155 es un número muy bajo, y estaba muy repartido su consignación por todas las administraciones, y hace dos meses se agotó, pero hemos ido a más, porque la terminación del 155 está también muy demandada. Donde antes se acabó fue en Cataluña este número.

Si a usted su familia le pide un número con el que jugar, ¿a cuál jugaría?

Me gusta el 13, me casé en 13 y mi hijo pequeño nació en martes 13, 75 años después de mi suegro, que también nació un martes 13 de octubre. Y ahí está el Niño para verlo.

¿Es suficiente el premio para sacar a una familia agraciada de la pobreza?

Yo creo que sí, puede ser una oportunidad no para vivir de eso, pero sí es una oportunidad para remontar y buscar otro medio de vida. Ayuda, no es resolutivo.

De las impresiones que le llegan de la calle, ¿cuál es el deseo que más formula la gente para invertir el premio?

Lo primero es quitarse deudas intensas y extensas. Y mucho dar a los hijos, y el compartir donde más se necesita. Siempre pido eso, que esté muy repartido, y llegue a quien más lo necesita. Ahí donde hace falta, ése es el espíritu de Navidad.

¿España es un país gastón en lotería? ¿Y solidario con el premio?

Yo no creo que sea un país gastón en lotería, hay países, como los asiáticos, que juegan más a lotería. Pero es que este sorteo especialmente no es un juego, es otra cosa. La gente es muy buena, imbuida de ese espíritu navideño y comparte mucho. Seguro que hacen buenas obras, y no lo dicen, la gente lo hace porque lo siente, no para que se sepa que lo ha hecho.

Y, sin embargo, presidenta, una crítica que se hace mucho y que todos hemos vivido en alguna ocasión cercana es gente que no sabe gestionar el dinero que le llega. ¿Sería necesario algún tipo de cultura de la gestión del dinero caído del cielo o algo similar?

Te quedas con la anécdota de esas personas, pero de la gran mayoría, piensa en la cantidad de años que tiene el sorteo, y todos los premiados que ha habido, lo ha gestionado. Trasciende aquellos que no lo han sabido gestionar. También es cierto que se puede buscar asesoramiento, las entidades financieras hacen una labor en esa línea, y de inversión en el futuro del premiado. Hay que irse a manos de profesionales que te asesoren de la mejor manera del uso y de la inversión.

¿Ha habido merma de ingresos desde el gravamen impuesto por Hacienda del 20%?

Hubo una bajada con la crisis desde 2008 a 2013, que fue el año del impuesto, pero fíjate: la bajada en total fue de un 15%, teniendo en cuenta estos años de crisis tan intensos, ha sido menor que otros sectores. Ya en 2014 paralizamos la caída y aumentamos, con lo que el impuesto está ya amortizado.

¿Se ha pensado en cambiar ese impuesto?

Yo soy el operador, y eso es el regulador, el legislativo, es el Congreso.

¿Pero no hay voces de que se vaya a cambiar?

Se tiene que hacer una propuesta para ello, una iniciativa legislativa en el Congreso para que eso se modifique.

El anuncio de Navidad, que tantas opiniones despierta cada año, ha evolucionado mucho...

Hay una presión enorme porque hay mucha expectación, quieres hacerlo lo mejor posible y pones todos los medios disponibles: sacamos un pliego y se adjudica por un año, prorrogable a otro. La idea de compartir tiene que estar presente, es un juego de compartir y nos gusta que en el anuncio se vean los valores y lo bueno de cada uno. Yo creo que en los últimos años lo hemos conseguido y hemos quedado muy satisfechos, la prueba es que en el momento de lanzar la campaña se refleja en las ventas, que también ayuda. Nos interesa también la imagen que queremos transmitir y lo hemos conseguido con el bar de Antonio, Justina, Carmina y este año con una pareja de chicos jóvenes, Daniel y Danielle.

¿Qué significan para usted gestos como que haya una persona que aguanta siete horas de cola en Doña Manolita para llevarse 600 euros en décimos para todo su pueblo desde Madrid?

Pues que hay tradiciones. Se viene a Madrid y tiene que pasar por Doña Manolita, es así, es tradición, cada persona con su tiempo hace lo que quiere, según sus prioridades e ilusiones. Jugamos mucho con la ilusión, las emociones, le ilusiona tener un décimo de Doña Manolita.

¿Hay algún rincón de España que merece este año que le toque la lotería?

A los lugares no les toca la lotería. Toca a las personas. Los territorios no existen, son un convenido, son las personas y las personas se mueven, además.

De esas personas que se mueven, ¿hay muchos extranjeros que vienen a España a comprar lotería?

Cuando más vienen los extranjeros es en verano. Pero ya hay un turismo desestacionalizado, ya no somos solo un país de sol y playa y creo que comprar la Lotería de Navidad es como un souvenir. Vienen, en la época del año que sea, y compran su décimo y se nota muchísmo la época de las ferias y los congresos y la lotería ya es parte de eso. Nosotros hemos tenido una ejecutiva de la European Lotteries ayer y se han ido todos con su décimo, y yo no lo he dicho nada. No creo que vengan expresamente para comprar lotería, porque hay otras formas, pero sí que se llevan. La venta al extranjero es venta presencial, porque online no se puede comprar por parte de un extranjero: tienes que ser residente, tener el DNI español y una cuenta en España.

¿Hay un dispositivo especial de seguridad por el azote terrorista para el sorteo de Navidad, en el Teatro Real? Hemos visto cómo atentan contra eventos lúdicos, deportivos... ¿se ha temido en algún momento por la seguridad del sorteo?

Somos parte de España, yo me siento muy segura en el entorno en que se celebra el sorteo y en Madrid. Me siento muy segura.