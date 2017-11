Estafas con la Lotería de Navidad: cómo evitarlas Las más habituales de los últimos años llegan a través de internet, donde los ciberdelincuentes hacen su agosto Hay que estar muy atentos con la compra digital, con los mails en los que nos «premian» y con las participaciones

Acudimos a la administración (digital o física) pensando en pegar el «atraco» de nuestra vida con un número afortunado y acaban dándonos el disgusto del año. Las estafas con la Lotería de Navidadno son habituales, pero sí son muy dañinas para aquellos que creyeron haber arreglado su futuro con un boleto que resultó ser falso o ilegal.

Las más frecuentes vienen a través de internet, casi siempre por la compra de un décimo no regulado o inexistente o por esos premios que nos llegan sin haber jugado a nada. El primer consejo que se da siempre para evitar problemas es ser desconfiado.

En la página web de Consumur dan algunas pistas para que, si compramos Lotería a través de internet, no salgamos estafados. «Compre lotería en lugares autorizados –recuerda–. Compruebe que ésta tenga el logo, el código y todos los elementos de verificación, ya que se han dado caso de falsificaciones de décimos».

Un último consejo a la hora de comprar por internet sería guardar todos los correos que hayamos intercambiado con la empresa

En segundo lugar, recomiendan tomar «las mismas precauciones» que para cualquier otra compra a través de internet. «Procure acceder a una página web segura, comprobando que la dirección empieza por https:// o que tiene un candado o una llave al pie». Un último consejo, pensando en protegernos de cara al futuro, sería guardar todos los correos electrónicos que hayamos intercambiado con la empresa con la que has gestionado la compra. También ayuda hacer una captura de pantalla de la confirmación de la página web.

Otra muy habitual sería recibir un mail, con apariencia de ser real, en el que nos aseguran haber ganado un premio de la Lotería de Navidad. Desde Ventura24, especialistas en perseguir este tipo de estafas, nos advierten de que «si recibes en algún momento un correo sospechoso o parece demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea una estafa».

En este sentido, Ventura 24, enumera varios consejos:

- Si no has jugado o no lo recuerdas, no te ha podido tocar un premio.

- No respondas a estos correos.

- Nunca facilites datos personales sensibles, tales como datos bancarios o información personal.

- Nunca envíes documentos de identidad privados, ni siquiera copias.

- No envíes dinero.

- En España, las apuestas y décimos vendidos legalmente están sujetos a un gravamen del 20% sobre premios superiores a 2.500 € y éste será calculado y liquidado por la entidad pagadora del premio con lo que es imposible que te soliciten cantidad alguna de dinero para recibir el cobro de tu premio.

Por último, hay que poner mucha atención con las participaciones. En este sentido, Miguel Hedilla, abogado de la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería (Anapal), advirtió a este periódico la estafa más habitual con este tipo de boletos: «Siempre hay algún desaprensivo que se inventa alguna asociación o establecimiento, que vende papeletas sin una compra que las respalde. Así que las vende y luego desaparece».