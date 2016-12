¡Enhorabuena! Si la suerte por fin le ha sonreído y lo ha celebrado brindando con sus amigos y familiares, ha llegado el momento de reclamar su premio. ¿A partir de cuándo puede cobrar su décimo de Lotería de Navidad? ¿Dónde? ¿Cuánto se lleva Hacienda? Éstas son las respuestas a las preguntas más frecuentes que se formula todo afortunado en este 22 de diciembre:

En cualquier administración

¿Compró su décimo en la playa durante las vacaciones? No se preocupe porque no es necesario acudir al mismo establecimiento donde se adquirió el boleto. Los décimos premiados con hasta 2.500 euros pueden ser cobrados en cualquier administración de Lotería. Si la cuantía es mayor, puede acudir a una sucursal bancaria autorizada (BBVA, Santander, CaixaBank, CECA) o canjearlo en una delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado. Solo necesita presentar su DNI junto con el décimo.

Desde las seis de la tarde del 22 de diciembre

Desde 2014, Loterías y Apuestas del Estado permite cobrar los premios del Sorteo de Navidad el mismo 22 de diciembre, a partir de las 18,00 horas.

Cuidado que caduca

Al igual que en otros juegos de Loterías y Apuestas del Estado (primitiva, bonoloto o gordo de la primitiva) existe un periodo máximo de tres meses para cobrar el décimo. Pasado este plazo, el premio pasa a las arcas del Estado.

Cobra el portador del décimo

Si solo lleva una participación, tendrá que esperar a que el portador del décimo cobre el premio y reparta la cuantía entre los poseedores de participaciones. Es conveniente que con anterioridad se haya especificado por escrito cuánto corresponde a cada participación. Loterías y Apuestas del Estado vende décimos, no participaciones, por lo que no se hace responsable del reparto de este tipo de compra.

Loterías ya descuenta el impuesto

Los premios superiores a 2.500 euros están sujetos a un impuesto del 20%. Loterías realiza directamente la retención de estos premios, por lo que los agraciados recibirán el importe de los mismos con el impuesto ya descontado. El ganador del Gordo (400.000 euros) realmente recibe 320.500 euros, ya que Hacienda se queda con el resto. En el caso del segundo premio, se recibe 100.500 euros por décimo; por el tercer premio, 40.500 euros; por un cuarto premio, 16.500 euros; y por un quinto premio, 5.300 euros.

Quienes comparten un premio superior a los 2.500 euros también tienen que darle a Hacienda el 20% de su participación, aunque ésta sea inferior a esta cifra, pues el impuesto se exige al premio, independientemente de cómo y cuánto esté participado, advierte el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha). El poseedor del décimo debe especificar en el momento del cobro que es compartido y dar la lista de los premiados. La cantidad que queda tras el pago del 20% es lo que repartirá entre los que llevan una participación.

Si el agraciado con un premio importante quiere regalar un pellizco a familiares o amigos, cada beneficiario de su donación deberá tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

No hay que incluirlo en la declaración de la renta

Gestha recuerda que los agraciados solo tendrán que tributar a Hacienda por los rendimientos que les genere el premio, como intereses bancarios o el Impuesto de Patrimonio. La cuantía del premio se integra directamente en la declaración de la renta, pero no se incluye en la base imponible del IRPF, por lo que no afecta a la progresividad ni afecta a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio.